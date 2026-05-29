Η ουγγρική Αστυνομία κάνει… προθέρμανση για τον τελικό του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, στον μεγάλο τελικό του Champions League που ολοκληρώνει τη σεζόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μαζί με την εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης και τη νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας όμως, για τη μεγάλη αναμέτρηση ετοιμάζεται πυρετωδώς και η Αστυνομία της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε ο υπαρχηγός της Αστυνομίας στα τοπικά ΜΜΕ, οι αρχές ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση που θα έχει πραγματοποιηθεί στα χρονικά της χώρας μέσα σε μία ημέρα και με αφορμή αθλητικό γεγονός. Οι προετοιμασίας άλλωστε για την ημέρα αυτή, έχουν ξεκινήσει εδώ και έναν χρόνο!

Στους δρόμους της Βουδαπέστης θα περιπολούν περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί αφού το συγκεκριμένο ματς έχει χαρακτηριστεί ως «υψηλού κινδύνου» από την UEFA, λόγω της παρουσίας Άγγλων και Γάλλων οπαδών που θα φτάσουν τους 100.000 αυτό το σαββατοκύριακο. Όπως σημειώνεται, κάθε ομάδα έχει πάρει επισήμως από 17.000 εισιτήρια, ωστόσο ο αριθμός των ανθρώπων που αναμένεται να φτάσει στην πόλη, είτε για να αναζητήσει έναν τρόπο να μπει στο γήπεδο είτε απλά για να δώσει το «παρών», θα είναι υπερδιπλάσιος.

Για την αποφυγή των εντάσεων, μάλιστα, έχουν δημιουργηθεί ξεχωριστές ζώνες φιλάθλων στην Πλατεία Ηρώων και σε άλλα σημεία της ουγγρικής πρωτεύουσας. Παράλληλα με την Αστυνομία όμως, θα δοκιμαστούν και οι υποδομές της πόλης. Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης θα έχει τη διπλάσια κίνηση από το συνηθισμένο, με περίπου 2.000 πτήσεις και 250.000 επιβάτες μέσα στο τριήμερο, ενώ έχουν προγραμματιστεί αυξημένα δρομολόγια στα ΜΜΜ και αυστηροί κυκλοφοριακοί περιορισμοί.