Τσίπρας κατά Πιερρακάκη: Και οι υποκλοπες με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν – Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ

Σκληρή απάντηση στο δηκτικό σχόλιο του Κυριάκου Πιερρακάκη ότι άκουσε «από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές», έδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με μία χαρακτηριστική ανάρτηση στο Instagram.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε ειδικά σε μία από τις δεσμεύσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτήν περί «ψηφιακής δημοκρατίας και κυριαρχίας με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», λέγοντας ότι δεν έγινε κατανοητή ούτε από τον ίδιο ούτε από στελέχη του υπουργείου του. «Εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι. Ρώτησα και την ομάδα μου στο υπουργείο, καμιά δεκαριά άτομα που έχουν ασχοληθεί με τα ψηφιακά, και δεν κατάλαβε κανένας» σχολίασε.

Στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που… δεν κατάλαβε, εξηγεί αναλυτικά η ΕΛΑΣ, ενώ διερωτάται αν «είναι η δέσμευση της ΕΛΑΣ για ψηφιακή κυριαρχία, ρητορική του προχθές, όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης;», καλώντας «να δούμε το αληθινό σενάριο».

«Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας», σημειώνει η ΕΛΑΣ και προσθέτει πως «ο Κυριάκος Πιερρακάκης απάντησε ειρωνικά ότι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ‘ψηφιακή κυριαρχία’», για να καταλήξει: «Ας δούμε τι δεν καταλαβαίνει ο κ. Πιερρακάκης».

Αφού επισημαίνει ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας», προειδοποιώντας πως «υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι», εξαιτίας των οποίων η ΕΕ επιμένει να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, θεσμοθετώντας κανόνες, η ΕΛΑΣ τονίζει χαρακτηριστικά πως «αντίθετα ο κ. Πιερρακάκης και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες, παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική, έφεραν ψηφιοποίηση χωρίς απαλοιφή της γραφειοκρατίας, επέβαλαν αδιαφάνεια στις συμβάσεις».

Πάνω από 1 δισ. ευρώ με απευθείας αναθέσεις

Και να μην μείνει με νέες απορίες ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ποια είναι η αδιαφάνεια.

«Από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2022 προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισ. ευρώ, με 943 έργα έως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο που ο υπουργός κάνει “απευθείας ανάθεση”», σημειώνει.

Και το Predator στον… ψηφιακό ανασχηματισμό

«Και οι υποκλοπές μέσω Predator στον ‘ψηφιακό μετασχηματισμό’ εντάχθηκαν από τον κ. Πιερρακάκη» υπογραμμίζει η ΕΛΑΣ και εξηγεί:

«Το ΚΕΤΥΑΚ, η “παρα-ΕΥΠ” που “έτρεχε” το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό χρηματοδοτήθηκε από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου του κ. Πιερρακάκη με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη».

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Κυριάκου Πιερρακάκη», συμπεραίνει η ΕΛΑΣ, σημαίνει τελικά: τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας, διασπάθιση δημόσεων και ευρωπαϊκών πόρων, απειλές για τα προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία, και την εθνική ασφάλεια».

Υπάρχει άλλος δρόμος

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι «υπάρχει άλλος δρόμος: ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία» και προσθέτει: «1. Κυριαρχία αντί εξάρτησης. 2. Εθνικές τεχνολογικές υποδομές», με «ρήτρες κυριαρχίας».

