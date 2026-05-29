Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Κακά μαντάτα: Τα κουνούπια μπορούν να μάθουν να έλκονται από τα εντομοαπωθητικά
Επιστήμες 29 Μαΐου 2026

Το διάσημο πείραμα με τα «σκυλιά του Παφλόφ» επαναλήφθηκε σε κουνούπια. Τα ευρήματα είναι δυσοίωνα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Σαν τους σκύλους και τις γάτες που πετάγονται από τη θέση τους όταν ακούν να ανοίγει τη σακούλα με την τροφή, τα κουνούπια μπορούν να μάθουν να συνδέουν τη μυρωδιά ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου απωθητικού με ένα ζουμερό γεύμα, αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο πείραμα. Τα κουνούπια της μελέτης προτιμούσαν μάλιστα να τσιμπούν το ψεκασμένο μέρος του δέρματος.

Οι ερευνητές τόνισαν πάντως ο κόσμος δεν πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί εντομοαπωθητικά με την ουσία DEET (δεν πρέπει να συγχέεται με το διαβόητο εντομοκτόνο DDT), η οποία είναι αποτελεσματική στην πρόληψη μιας γκάμας ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια, μια απειλή που επιδεινώνεται λόγω κλιματικής αλλαγής.

Το καλύτερο είναι να εφαρμόζουμε το εντομοαπωθητικό στο δέρμα σε μικρές, συχνές δόσεις, συνέστησε ο Κλεμάν Βινοζέ του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου της Βιρτζίνια, επικεφαλής της μελέτης που δημοσιεύεται στο Journal of Experimental Biology.

«Αν κάποιος εφαρμόσει DEET και η συγκέντρωση πέσει μετά από κάποιο χρόνο, και ένα κουνούπι καταφέρει να τραφεί, το έντομο μπορεί να συνδέσει την οσμή με μια επιβράβευση», εξήγησε.

«Είναι ένα ενδεχόμενο που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη για το πώς τα εντομοαπωθητικά χρησιμοποιούνται στον πραγματικό κόσμο».

Παραμένει άγνωστο αν το φαινόμενο αφορά και άλλα εντομοαπωθητικά όπως η ικαριδίνη. Το DEET, το οποίο αναπτύχθηκε για λογαριασμό του αμερικανικού στρατού και έπαιξε σημαντικό ρόλο στον πόλεμο του Βιετνάμ, θεωρείται το χρυσό στάνταρτ και χρησιμοποιείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την πρόληψη ασθενειών όπως η ελονοσία, επισήμανε ο Βινοζέ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το κουνούπι της μελέτης, Aedes aegypti, έχει εξαφανιστεί από την Ελλάδα αλλά θα μπορούσε να επιστρέψει (US CDC)

Κουνούπια του Παφλόφ

Το μελέτη πραγματοποιήθηκε σε κουνούπια του είδους Aedes aegypti, το οποίο μεταδίδει δάγκειο πυρετό, κίτρινο πυρετό και άλλες ασθένειες που προσβάλλουν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Οι ερευνητές υπέβαλαν τα έντομα σε ένα πείραμα κλασικής εξαρτημένης μάθησης, μια μορφή εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα από τον νευρολόγο Ιβάν Παβλόφ, για παράδειγμα μαθαίνοντας σε σκύλους να συνδέουν τον ήχο ενός κουδουνιού με το φαγητό.

Τα κουνούπια περιορίστηκαν πίσω ένα υφασμάτινο πλέγμα και αφέθηκαν να τσιμπήσουν έναν σάκο με ζεστό αίμα προβάτου (μιαμ). Όταν απελευθερωνόταν στον χώρο DEET, τα έντομα απομακρύνονταν όπως ήταν αναμενόμενο.

Κουνούπι της μελέτης τρέφεται από έναν σάκο με αίμα (Romina Barrozo)

Στην επόμενη δοκιμή, οι ερευνητές άφησαν τα κουνούπια να πίνουν αίμα για 20 δευτερόλεπτα, ψεκάζοντας λίγο DEET μόνο τα τελευταία δέκα δευτερόλεπτα του γεύματος. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε ακόμα τρεις φορές.

Και πράγματι, τα κουνούπια έμαθαν να συνδέουν την απωθητική μυρωδιά με την απόλαυση του φαγητού: όταν εκτέθηκαν σε DEET, το 60% προσπάθησε να τσιμπήσει το ύφασμα παρόλο που δεν υπήρχε αίμα.

Σε μια τελευταία δοκιμή, ένας ερευνητής προσέφερε στα παράσιτα τα δύο χέρια του, από τα οποία το ένα είχε ψεκαστεί: τα εκπαιδευμένα κουνούπια προτιμούσαν αυτό το χέρι από το άλλο, σε αντίθεση με τα μη εκπαιδευμένα.

Το πείραμα υποδεικνύει ότι ακόμα και μια απωθητική οσμή μπορεί να κάνει λειτουργήσει ως σινιάλο για την παρουσία ανθρώπων.

«Η συνήθης υπόθεση ήταν ότι τα εντομοαπωθητικά λειτουργούν λόγω της χημείας τους, ότι το SSET απλά μυρίζει άσχημα στα κουνούπια και να κάνει να φεύγουν, ή ότι η χημεία τους τα εμποδίζει να μας μυρίσουν» είπε ο Βινοζέ.

«Αυτό που δείξαμε όμως είναι ότι ο εγκέφαλος του κουνουπιού μπορεί να αλλάξει την απόκρισή του βάσει των εμπειριών. Αυτό, πιστεύω, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον μηχανισμό».

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες ανακαλύψεις της ομάδας του Βινοζέ, όπως ότι τα κουνούπια θυμούνται και αποφεύγουν όσους προσπαθούν να τα χτυπήσουν, ότι χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την όραση και την όσφρησή τους για να ακολουθούν τα θύματά τους, ή ότι έλκονται από ορισμένα σαπούνια σώματος και αποφεύγουν άλλα.

«Τα κουνούπια είναι εντυπωσιακά ικανά στην επεξεργασία πληροφοριών από το περιβάλλον τους», δήλωσε ο Βινοζέ. «Αυτό που προσπαθούμε να κατανοήσουμε δεν είναι μόνο πώς μας ανιχνεύουν, αλλά και πώς ο εγκέφαλός τους ερμηνεύει αυτά τα ερεθίσματα και τα μετατρέπει σε συμπεριφορά».

Όπως επισήμανε, η κατανόηση της συμπεριφοράς των κουνουπιών αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η κλιματική αλλαγή επιτρέπει σε επικίνδυνα είδη να επεκταθούν.

Tο κουνούπι Aedes aegypti είχε εξαφανιστεί από την Ευρώπη τον 20ό αιώνα αλλά εδραιώθηκε στην Κύπρο το 2022 και απειλεί τώρα να εξαπλωθεί βόρεια.

Τράπεζες: Τι ζητούν για να τρέξει καλύτερα το πιθανό πλέον «Σπίτι Μου 3»

Σύγχρονη ζωή: Τι είναι αυτό που μας αγχώνει τόσο;

Υδρογονάνθρακες: Πότε βλέπει γεώτρηση η Chevron στο Ιόνιο

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κοτοπουλάκια εκκολάφθηκαν από «τεχνητό αβγό» – Ελπίδα για την επαναφορά εξαφανισμένων πτηνών;
Επιστήμες 25.05.26

Αμερικανική εταιρεία υποστηρίζει πως το τεχνητό αβγό ανοίγει το δρόμο για τη νεκρανάσταση ενός πελώριου πτηνού που κυνηγήθηκε μέχρι θανάτου στη Νέα Ζηλανδία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Στην Κύπρο βρέθηκαν οι αρχαιότερες ενδείξεις εξημέρωσης του περιστεριού
Σχέση 3.500 ετών 22.05.26

Πολυάριθμα οστά από περιστέρια βρέθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο της Εποχής του Χαλκού κοντά στη Λευκωσία. Ισοτοπικές αναλύσεις έδειξαν ότι ταΐζονταν με ανθρώπινα τρόφιμα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπους – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Τρομάζουν οι αριθμοί 22.05.26

Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αντίο ΑΕΠ; Ποιους νέους δείκτες εξετάζει ο ΟΗΕ για την ανάπτυξη και την ευημερία
Επιστήμες 22.05.26

Το ΑΕΠ μπορεί να αυξάνεται ακόμα και όταν η κοινωνία υποφέρει, λέει ο ΟΗΕ. Στους προτεινόμενους νέους δείκτες περιλαμβάνουν θέματα υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζέι Ντι Βανς: Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στις διατυπώσεις
Τι θα κάνει ο Τραμπ 29.05.26

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Τραμπ θα εγκρίνει το «μνημόνιο κατανόησης» με το Ιράν

Η Μελόνι ζητά αυξημένο συντονισμό για τη διαχείριση αφίξεων από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Έμπολα
Κόσμος 29.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, τον Αντόνιο Κόστα και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

To μουσείο ως χώρος παιδείας
Συμμετοχή και γνώση 29.05.26

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπογραμμίζει ότι το μουσείο μπορεί να είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας εκθεσιακός χώρος

Παναγιώτης Σωτήρης
O Μητσοτάκης υποδέχθηκε και συνεχάρη στο Μαξίμου την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Αθλητισμός & Σπορ 29.05.26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μαξίμου τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup

Eurostat: Νέοι χωρίς δουλειά και σπουδές – Η Ελλάδα ανάμεσα στις χειρότερες θέσεις της ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 29.05.26

Γιατί οι γυναίκες μένουν πιο συχνά εκτός δουλειάς, επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης - Η Ελλάδα πολύ πάνω από τον στόχο του 9% της ΕΕ για το 2030 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το babydoll της Ολίβια Ροντρίγκο δίχασε τα social media
Punk έμπνευση 29.05.26

Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι εμφανίσεις της Ολίβια Ροντρίγκο στην Ισπανία στις αρχές του μήνα ήταν εντυπωσιακές - ωστόσο πολλοί ασχολήθηκαν με την εμφάνισή της στη σκηνή

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Πανελλαδικές: «Εγώ δεν είμαι της μοναξιάς, βγαίνω έξω…» – Οι ατάκες μαθητών για το θέμα της έκθεσης
Καλή επιτυχία! 29.05.26

Με χιούμορ, άνεση και καλή διάθεση αντιμετώπισαν οι πρώτοι υποψήφιοι την πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές 2026, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Ανατροπή: Ο Τομ Χάρντι δεν απολύθηκε από το MobLand
Εξελίξεις 29.05.26

Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Δήμος Αργοστολίου: «Τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσσης με την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής»
Αυτοδιοίκηση 29.05.26

Σύμφωνα με την δημοτική Αρχή, «η Λάσση, μία από τις πλέον εμβληματικές και τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές του Δήμου, αποκτά πλέον ένα ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο».

Σοκ στη Βραζιλία: Θλάση ο Νεϊμάρ και κίνδυνος να χάσει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Εκτός δράσης για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα μείνει ο Νεϊμάρ μετά τον νέο τραυματισμό που υπέστη και πλέον κινδυνεύει σοβαρά να «κοπεί» από τον Κάρλο Αντσελότι και την αποστολή του Μουντιάλ.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

