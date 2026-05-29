Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Αθηναϊκές συγκοινωνίες: Νέες γραμμές με ορίζοντα το… 2045
Ελλάδα 29 Μαΐου 2026

Τι πρόκειται να αλλάξει στις συγκοινωνίες έως τα μέσα του αιώνα στην πρωτεύουσα και ποιες είναι οι προκλήσεις που συνοδεύουν τα έργα

Κώστας Ντελέζος
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Μπορεί το έργο της νέας γραμμής 4 του μετρό Αθήνας να παραπέμπεται πλέον για το 2032 και η επέκταση της γραμμής 2 προς το Ιλιον να βρίσκεται ακόμη σε… εκκρεμότητα, όμως ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) για τις αστικές μεταφορές στην πρωτεύουσα δεν σταματά, με ορίζοντα πλέον το 2045.

Επανέρχεται στο τραπέζι το σενάριο επιστροφής του τραμ στην οδό Πατησίων, μέσω μιας μικρής γραμμής

Ο φιλόδοξος σχεδιασμός, όπως τον παρουσίασε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης, αποτυπώνει μια «ιδανική» Αθήνα με εκτεταμένο δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς, νέες γραμμές μετρό, επεκτάσεις τραμ και έναν αναβαθμισμένο προαστιακό που θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά αστικού σιδηροδρόμου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το πλάνο του ΟΑΣΑ, το 2045, το συνολικό δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς της μητροπολιτικής Αθήνας θα μπορούσε να φτάσει τα 455 χιλιόμετρα, με 274 σταθμούς, εξυπηρετώντας περίπου 1,77 εκατ. κατοίκους και 1,45 εκατ. εργαζομένους.

Δεν είναι τυχαίο ότι το σχέδιο του ΟΑΣΑ βγαίνει στον «αέρα» τη στιγμή που εντείνεται η κυκλοφοριακή πίεση στο Λεκανοπέδιο, ενισχύοντας την ανάγκη για νέα μέσα σταθερής τροχιάς που θα αφαιρέσουν χιλιάδες οχήματα από τους δρόμους και θα αναδιαμορφώσουν τον χάρτη των μετακινήσεων στην Αθήνα των επόμενων δεκαετιών.

Αποσυμφόρηση και ανταποκρίσεις

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα γραμμή 5 του μετρό της Αθήνας, μια σχεδόν κυκλική γραμμή που φιλοδοξεί να ενώσει κομβικές περιοχές της Αθήνας, χωρίς την ανάγκη διέλευσης από το κέντρο.

Η διαδρομή της, σύμφωνα με τα πρώτα σενάρια, θα ξεκινά από τους Αμπελοκήπους, θα διέρχεται από τη Μιχαλακοπούλου και το Παγκράτι και θα συνδέεται με τη γραμμή 4 στην Καισαριανή. Από εκεί θα κατευθύνεται προς τον Βύρωνα και την περιοχή της πρώην ΠΥΡΚΑΛ, όπου προωθείται να εγκατασταθεί το νέο Κυβερνητικό Πάρκο, ενώ στη συνέχεια θα «κουμπώνει» με τη γραμμή 2 στον Αγιο Δημήτριο.

Η γραμμή θα συνεχίζει προς τη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα, εξασφαλίζοντας ανταποκρίσεις με το τραμ και τη γραμμή 1, ενώ προβλέπονται σταθμοί σε Ρουφ, Ρέντη, Χαϊδάρι και κατά μήκος της Λεωφόρου Αθηνών.

Το σχέδιο ολοκληρώνεται με σύνδεση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Αθήνας, στον σταθμό Βικτώρια και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πριν… επιστρέψει στους Αμπελοκήπους. Η νέα αυτή γραμμή εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει περισσότερους από 20 σταθμούς και θα λειτουργεί ως «δακτύλιος» αποσυμφόρησης του δικτύου μετρό.

Παράλληλα, εξετάζεται άλλη μία νέα γραμμή, γνωστή στα πρώτα σχέδια ως «γαλάζια γραμμή», που θα συνδέει το Αιγάλεω με τη Λεωφόρο Κατεχάκη. Η νέα αυτή διαδρομή θα περνά από το Περιστέρι και το Γαλάτσι, δημιουργώντας νέες συνδέσεις με τη γραμμή 2 αλλά και με τη νέα γραμμή 4.

Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων εγκάρσιων διαδρομών στο Λεκανοπέδιο, περιορίζοντας την εξάρτηση από τις υφιστάμενες ακτινικές γραμμές.

Επεκτάσεις στο μετρό

Ο σχεδιασμός του ΟΑΣΑ περιλαμβάνει, επίσης, σειρά επεκτάσεων στις υφιστάμενες γραμμές. Για τη γραμμή 1 του μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) προβλέπεται νέος υπόγειος κλάδος από το Θησείο έως το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσω της Καλλιθέας, καθώς και επέκταση από την Κηφισιά προς τη Νέα Ερυθραία και τη Βαρυμπόμπη.

Η γραμμή 2 του μετρό παραμένει στο επίκεντρο των σχεδίων με πολλαπλές κατευθύνσεις επέκτασης: προς Ιλιον, Καματερό και Αχαρνές, προς Ανω Γλυφάδα, αλλά και μέσω του Ellinikon προς το κέντρο της Γλυφάδας.

Το τελευταίο σενάριο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του Ελληνικού, με τη Lamda Development να έχει εκφράσει ενδιαφέρον ακόμη και για χρηματοδότηση των μελετών, καθώς η σύνδεση με το μετρό θεωρείται κρίσιμη για τη λειτουργία της νέας αστικής ανάπτυξης. Αντίστοιχα, η γραμμή 4 του μετρό σχεδιάζεται να επεκταθεί βόρεια προς το Μαρούσι, τη Λυκόβρυση και τις Αχαρνές, αλλά και δυτικά προς την Πετρούπολη.

Τραμ «απ’ τα παλιά» και «αστικός» προαστιακός

Τα σχέδια δεν περιορίζονται μόνο στο μετρό. Ο ΟΑΣΑ εξετάζει τη νέα γραμμή τραμ που θα συνδέει τον Πειραιά με το Κερατσίνι και το Πέραμα, ενισχύοντας τη δυτική παράκτια ζώνη.

Παράλληλα, επανέρχεται στο τραπέζι το σενάριο επιστροφής του τραμ στην οδό Πατησίων, μέσω μιας μικρής γραμμής που θα ενώνει το Σύνταγμα με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αναβιώνοντας μια διαδρομή που είχε καταργηθεί από τη δεκαετία του 1950.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον προαστιακό σιδηρόδρομο της Αθήνας, με στόχο να αποκτήσει χαρακτηριστικά αστικού σιδηροδρόμου, μέσω πυκνότερων δρομολογίων και καλύτερης διασύνδεσης με το μετρό και τα λεωφορεία.

Παρά τη φιλόδοξη εικόνα, τα έργα συνοδεύονται από σημαντικές προκλήσεις. Οι διαδικασίες ωρίμασης, οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, οι τεχνικές μελέτες και κυρίως η εξασφάλιση χρηματοδότησης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την έναρξη και ολοκλήρωσή τους.

Η υπό κατασκευή γραμμή 4 ξεπερνά ήδη το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ μόνο η επέκταση της γραμμής 2 προς Ιλιον υπολογίζεται σε πάνω από 550 εκατ. ευρώ μαζί με το αμαξοστάσιο και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, κάθε νέα επέκταση μπορεί να απαιτήσει από 300 έως και 800 εκατ. ευρώ ή και περισσότερο.

Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Ελλάδα 29.05.26

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Ελλάδα 28.05.26

Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Ελλάδα 28.05.26

Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ελλάδα 28.05.26

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

Θα αντικαταστήσει η AI τους συναδέλφους; Η αόρατη μοναξιά του σύγχρονου γραφείου
AI 29.05.26

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει την παραγωγικότητα των ανθρώπων — αυτό είναι σαφές. Το ερώτημα είναι τι αντικαθιστά αυτή η παραγωγικότητα.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία τρέχει βιαστικά να σκεπάσει τις παρατυπίες στις ταφές
Ελλάδα 29.05.26

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις – Μιλάει στο in κτηνοτρόφος που είδε την κτηνιατρική υπηρεσία να τρέχει την περασμένη Κυριακή να καλύψει με χώμα, με καθυστέρηση ενός μήνα, προβληματικές ταφές

Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Ο διάβολος θα κρύβεται στις λεπτομέρειες» στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»
Πολιτική 29.05.26

Αναλυτές σημειώνουν ότι η Αθήνα πρέπει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις πόρτες που θα ανοίγει ώστε η Τουρκία να επιχειρήσει νέα τετελεσμένα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Iran International: Το πιο γνωστό δίκτυο της ιρανικής αντιπολίτευσης έλαβε ελάφρυνση χρέους 750 εκατ. ευρώ
Άγνωστης ιδιοκτησίας 29.05.26

Η εταιρεία που κατέχει το Iran International, έλαβε ελάφρυνση χρέους από τους μετόχους της τον Δεκέμβριο ύψους 650 εκατ. λιρών Αγγλίας σε μια συμφωνία που κρατήθηκε μυστική.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι Σομαλοί πειρατές είδαν ευκαιρία για δράση χάρη στον πόλεμο στο Ιράν – Οι δυνάμεις αστυνόμευσης έχουν εκτραπεί αλλού
Κίνδυνος για τη ναυτιλία 29.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αναδιαμορφώσει την κατάσταση ασφαλείας στις θάλασσες μακριά από τη Μέση Ανατολή. Και οι Σομαλοί πειρατές βρήκαν ανοιχτό πεδίο δράσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τον Μασκ σειρά του Τζεφ Μπέζος να δει τον πύραυλό του, New Glenn, να ανατινάζεται
Δοκιμή 29.05.26

Ακόμα ένα από τα πιο ακριβά πυροτεχνήματα που έχουν ριχτεί ποτέ έζησαν οι ΗΠΑ, καθώς ο πύραυλος της εταιρείας Blue Orign του μεγιστάνα φώτισε τον ουρανό της Φλόριντα, για τους λάτρεις των εκρήξεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράκ – Συρία: Από την λειψυδρία στις πλημμύρες λόγω κακής διαχείρισης της Τουρκίας [βίντεο]
Κόσμος 29.05.26

Παρότι το Ιράκ και η Συρία αντιμετώπιζαν τεράστιο και μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας αντίστοιχα, η απελευθέρωση μεγάλων όγκων νερού από την Τουρκία, οδήγησαν σε πλημμύρες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Ελλάδα 29.05.26

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

