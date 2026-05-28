Ανδρουλάκης: Το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια
28 Μαΐου 2026

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι δεσμεύεται «να διαπραγματευτούμε πόρους για τις υποδομές που έχει ανάγκη η χώρα»

Με σύσκεψη με φορείς των δήμων Καρπενησίου και Αγράφων ξεκίνησε την περιοδεία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στην Ευρυτανία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα που πλήττει και αυτή την περιοχή της χώρας μας και έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια.

«Φεύγει ο μόνιμος πληθυσμός από τις περιοχές όπου υπάρχει υψηλή ανάπτυξη όπως για παράδειγμα τα νησιά καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το υψηλό κόστος διαβίωσης. Φεύγει, όμως, ο πληθυσμός και από περιοχές που υστερούν σε ανάπτυξη. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία για να πετύχουμε δίκαιη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Δανία ούτε Ολλανδία. Έχει, αντίθετα, δύσκολη γεωγραφία, που απαιτεί υψηλό κόστος υποδομών.

Αν μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, ένα κρίσιμο θέμα είναι να διαπραγματευτούμε πόρους για τις υποδομές, που έχει ανάγκη η χώρα», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ανδρουλάκης: Τα θέματα της ορεινότητας και της νησιωτικότητας πρέπει να μπουν στον πυρήνα διαπραγματεύσεων της χώρας

«Τα θέματα της ορεινότητας και της νησιωτικότητας πρέπει να μπουν στον πυρήνα διαπραγματεύσεων της χώρας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη που πρέπει να υλοποιήσουμε. Αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια.

Για εμάς τα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης είναι προτεραιότητα. Είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με δυο μεγάλα αστικά κέντρα, όπου ούτε εκεί περνά καλά ο κόσμος, όταν τα ενοίκια και η ακρίβεια σαρώνουν τα εισοδήματα» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

«Το σημερινό κόστος παραγωγής δεν υπήρχε σε αυτό το απαγορευτικό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρομαι κυρίως στην ενέργεια. Ποτέ ξανά δεν είχαν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου. Έχουν σφαγιαστεί 700.000 ζώα σε όλη την Ελλάδα λόγω των ζωονόσων» τόνισε και έθεσε ως προτεραιότητα να ανακάμψει ο πρωτογενής τομέας.

«Δείτε το παράδειγμα με τα προγράμματα νέων αγροτών: 18.000 νέοι άνθρωποι έκαναν αιτήσεις τα προηγούμενα χρόνια στα αντίστοιχα προγράμματα. Σήμερα έχουμε μόλις 6.000 δηλώσεις και ακόμη δεν έχουν χρηματοδοτηθεί», σημείωσε επιμένοντας στη διασύνδεση τουρισμού και πρωτογενούς τομέα.

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία υποστηρίζει το Axios

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νυφούδης: Ο πήχης για την ΕΛΑΣ μπαίνει πλέον αποκλειστικά και μόνο στην πρωτιά
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

«Κατεβαίνουμε σε αυτή τη μεγάλη εκλογική μάχη έχοντας ως μοναδικό σκοπό τη νίκη και την ουσιαστική πολιτική αλλαγή», τονίζει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης

Δένδιας: Υφίσταται απειλή και έχουμε ανάγκη Ένοπλες Δυνάμεις που θα λειτουργούν αποτρεπτικά
Πολιτική 28.05.26

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, με το βλέμμα στην Τουρκία, ενώ κάλεσε για μία ακόμα φορά τους εφοπλιστές να συνδράμουν μέσω δωρεών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Πολιτική 28.05.26

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Πολιτική 28.05.26

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης
Αγροτικές επιδοτήσεις 28.05.26

Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
Επικαιρότητα 28.05.26

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες – Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της», λέει ο Καρπουχτσής της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι «κοστολογημένο και ρεαλιστικό», ενώ θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με την κοινωνία, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κώστας Καρπουχτσής

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Γιάννης Μπασκάκης
Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.05.26 Upd: 12:41

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
Για να δούμε 28.05.26

Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ελλάδα 28.05.26

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 28.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον 2ο τελικό της Α1 πόλο ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 2.

Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ναταλία Βοντιάνοβα, το σούπερ μόντελ-Σταχτοπούτα: Από την ακραία πείνα στη Ρωσία, βασίλισσα της LVMH
«Έμαθα να αντέχω» 28.05.26

Η ζωή της Ναταλία Βοντιάνοβα, το νέο εξώφυλλο της Vogue France, που είναι έγκυος για 6η φορά με τον διάδοχο της αυτοκρατορίας LMVH μοιάζει με παραμύθι. Δεν είναι

Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός: Αναρτήθηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Το λάβαρο για την τέταρτη Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο Final Four της Αθήνας, πήρε τη θέση του «ουρανό» του ΣΕΦ, πριν το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού με την ΑΕΚ.

Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
«Απεχθής ενέργεια» 28.05.26

Σύμφωνα με την αστυνομία στην Ελβετία, το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Πάρις δεν νιώθει υποχρεωμένη να μιλάει για τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον
«Για το θεαθήναι» 28.05.26

Η Πάρις Τζάκσον υποστήριξε ότι παλιά ένιωθε ότι «το χρωστούσε στον κόσμο» να «μοιράζεται τα πάντα» σχετικά με τη σχέση της με τον πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ
Μπάσκετ 28.05.26

LIVE: Oλυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oλυμπιακός – ΑΕΚ για το Game 1 των ημιτελικών της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
Ελλάδα 28.05.26

Το τροχαίο σημειώθηκε στην οδό Βόλου έξω από τη Λάρισα όταν το φορτηγό χτύπησε με την καρότσα τη γέφυρα και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε μάντρα επιχείρησης

Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
Ελλάδα 28.05.26

Μετά τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων η RealPolls απαντά στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του κλάδου από «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο», όπως χαρακτηριστικά λέει, «για να αποκαταστήσει, πραγματικά δεδομένα απέναντι σε έναν λόγο που υπονομεύει αδιακρίτως τον θεσμικό ρόλο της έρευνας κοινής γνώμης». Απειλεί, δε, με προσφυγή στην Δικαιοσύνη

Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Οργισμένη δήλωση 28.05.26

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Κόσμος 28.05.26

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ΕΕ
Πολιτική 28.05.26

Τις επόμενες μέρες αναμένονται από το ΥΠΕΞ τα διαβήματα προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, με τον Γεραπετρίτη να βάζει το θέμα κατά τη διάρκεια του άτυπου Συμβουλίου των ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γιατί διαλύθηκε η σχέση της Νταϊάνα με τη Σάρα Φέργκιουσον;
Κόντρα 28.05.26

Η Νταϊάνα είναι αυτή που ουσιαστικά έβαλε μέσα στη βασιλική οικογένεια τη Σάρα Φέργκιουσον, ωστόσο τα τελευταία χρόνια της ζωής της η «πριγκίπισσα του λαού» είχε κόψει τις επαφές μαζί της

Φροίξος Φυντανίδης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

