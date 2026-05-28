Ανδρουλάκης: Το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με σύσκεψη με φορείς των δήμων Καρπενησίου και Αγράφων ξεκίνησε την περιοδεία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στην Ευρυτανία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο δημογραφικό πρόβλημα που πλήττει και αυτή την περιοχή της χώρας μας και έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια.

«Φεύγει ο μόνιμος πληθυσμός από τις περιοχές όπου υπάρχει υψηλή ανάπτυξη όπως για παράδειγμα τα νησιά καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το υψηλό κόστος διαβίωσης. Φεύγει, όμως, ο πληθυσμός και από περιοχές που υστερούν σε ανάπτυξη. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία για να πετύχουμε δίκαιη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Δανία ούτε Ολλανδία. Έχει, αντίθετα, δύσκολη γεωγραφία, που απαιτεί υψηλό κόστος υποδομών.

Αν μας τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας, ένα κρίσιμο θέμα είναι να διαπραγματευτούμε πόρους για τις υποδομές, που έχει ανάγκη η χώρα», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ανδρουλάκης: Τα θέματα της ορεινότητας και της νησιωτικότητας πρέπει να μπουν στον πυρήνα διαπραγματεύσεων της χώρας

«Τα θέματα της ορεινότητας και της νησιωτικότητας πρέπει να μπουν στον πυρήνα διαπραγματεύσεων της χώρας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη που πρέπει να υλοποιήσουμε. Αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια.

Για εμάς τα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης είναι προτεραιότητα. Είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με δυο μεγάλα αστικά κέντρα, όπου ούτε εκεί περνά καλά ο κόσμος, όταν τα ενοίκια και η ακρίβεια σαρώνουν τα εισοδήματα» πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα.

«Το σημερινό κόστος παραγωγής δεν υπήρχε σε αυτό το απαγορευτικό επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρομαι κυρίως στην ενέργεια. Ποτέ ξανά δεν είχαν καταρρεύσει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου. Έχουν σφαγιαστεί 700.000 ζώα σε όλη την Ελλάδα λόγω των ζωονόσων» τόνισε και έθεσε ως προτεραιότητα να ανακάμψει ο πρωτογενής τομέας.

«Δείτε το παράδειγμα με τα προγράμματα νέων αγροτών: 18.000 νέοι άνθρωποι έκαναν αιτήσεις τα προηγούμενα χρόνια στα αντίστοιχα προγράμματα. Σήμερα έχουμε μόλις 6.000 δηλώσεις και ακόμη δεν έχουν χρηματοδοτηθεί», σημείωσε επιμένοντας στη διασύνδεση τουρισμού και πρωτογενούς τομέα.