Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
28.05.2026 | 15:23
Φωτιά στο Κρυονέρι - Επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες
28.05.2026 | 14:25
Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι στην Ζαγορά
Νέα εποχή (εκατομμυρίων) στο Λούβρο – Η Μόνα Λίζα μετακομίζει στο νέο της σπίτι
Culture Live 28 Μαΐου 2026, 16:30

Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα αρχιτεκτόνων υπόσχεται να οδηγήσει το Λούβρο σε μια «νέα Αναγέννηση», με μια ανακαίνιση που ενδέχεται να κοστίσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η ανακαίνιση που στοχεύει στην ασφάλεια, έρχεται τη στιγμή που το πιο πολυσύχναστο μουσείο τέχνης του κόσμου, έχει «αμαυρωθεί» από σκάνδαλα, μεταξύ των οποίων και η διαβόητη ληστεία που συνέβη στις 19 Οκτωβρίου 2025, όταν ένοπλοι άνδρες αφαίρεσαν εννέα κοσμήματα της συλλογής του Ναπολέοντα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ (απλά σκεφτείτε πόσα meme γέννησε αυτή η ιστορία).

Νέα εποχή;

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Selldorf Architects, με έδρα τη Νέα Υόρκη, θα συνεργαστεί με το Studios Architecture Paris για να ηγηθεί ενός φιλόδοξου έργου ανακαίνισης και επέκτασης, σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Το σχέδιο χαρακτηρίστηκε ως «σύγχρονο» και πρόκειται να δημιουργήσει «μια κομψή σύνδεση μεταξύ της πόλης, του παλατιού και του μουσείου», δήλωσε η Κατρίν Πεγκάρ, υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, όπως διαβάζουμε σε άρθρο του δημοσιογράφου του Μαρκ Λάντλερ των New York Times.

Το έργο επικεντρώνεται στον ανασχεδιασμό της πλατείας «Grande Colonnade», της ανατολικής πρόσοψης του μουσείου, η οποία χτίστηκε τον 17ο αιώνα.

Επισκέπτες παρατηρούν τον πίνακα «Μόνα Λίζα» (La Joconde) του Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, Γαλλία, στις 29 Ιανουαρίου 2025. REUTERS/Benoit Tessier

Η υπουργός υπογράμμισε ότι το σχέδιο για την πρόσοψη, η οποία θα διαθέτει δύο νέες υπόγειες εισόδους, διευρυμένο εκθεσιακό χώρο, χώρους εστίασης και καταστήματα με αναμνηστικά.

Νέα μονοπάτια και πράσινο που συνδέουν το μουσείο με το υπόλοιπο Παρίσι στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος της αυξημένης κυκλοφορίας στο μουσείο. Το Λούβρο δέχεται σήμερα περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

«Σκηνικό έντονης αναταραχής»

Η εταιρεία θα αναλάβει επίσης τον σχεδιασμό της «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Το έργο, το οποίο προσελκύει κατά μέσο όρο περίπου 20.000 επισκέπτες την ημέρα, σύμφωνα με τη Le Monde, θα διαθέσει έναν ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων.

Η νέα γκαλερί θα επιτρέπει στους επισκέπτες να δουν τον πίνακα χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν το υπόλοιπο μουσείο, μια αλλαγή που οι υπεύθυνοι ελπίζουν ότι θα μειώσει περαιτέρω τον συνωστισμό.

«Κάθε μέρα, αυτή η αίθουσα αποτελεί σκηνικό έντονης αναταραχής», δήλωσε η Λόρενς ντε Καρς, πρώην διευθύντρια του μουσείου, στη συνέντευξη τύπου πέρυσι, όπως ανέφερε η Έλεν Φράνσις της Washington Post.

«Οι τεράστιοι αριθμοί επισκεπτών δεν είναι κατάρα, είναι πηγή υπερηφάνειας. … Είναι επίσης μια πρόκληση να ανακαλύψουμε εκ νέου τον εαυτό μας και να παραμείνουμε πιστοί στην αποστολή μας ως δημόσια υπηρεσία».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Washington Post», η επέκταση της Μόνα Λίζα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031 και θα κοστίσει τουλάχιστον πολλά εκατομμύρια δολάρια (ίσως και δισεκατομμύριο).

*Με πληροφορίες από: Smithsonian Magazine

Ακίνητα
ΔΝΤ για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Φορολογήστε τα κενά ακίνητα

Η «έξυπνη» μεσογειακή διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό
«Είμαστε έτοιμοι για την αλήθεια;» – Ο Σπίλμπεργκ απαντάει με το Disclosure Day όσο το Πεντάγωνο παίζει κρυφτό

Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Λουκάς Καρνής
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά
Μάικλ Τζάκσον: Εμπόλεμη ζώνη το Netflix για τη δίκη του αιώνα – Το ντοκιμαντέρ, η αθώωση, τα ερωτηματικά

Μια νέα, εκρηκτική εστία αντιπαράθεσης ανοίγει γύρω από την υστεροφημία του Μάικλ Τζάκσον καθώς το Netflix υπόσχεται να δείξει όλα όσα έγιναν στη δίκη που τον αθώωσε

Λουκάς Καρνής
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών – Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα
H καλύτερα διατηρημένη απεικόνιση του Ιησού, 1800 ετών - Χωρίς γένια, με κοντά μαλλιά και κομψά ρούχα

Χρονολογείται από τις αρχές έως τα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. και αποτελεί την καλύτερα διατηρημένη παλαιά εικόνα του Ιησού που έχει βρεθεί ποτέ.

Έφη Αλεβίζου
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν – Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν
Στο μυαλό του Ντέιβιντ Λιν - Κλασικές ταινίες, εκατοντάδες ερωμένες και ηθοποιοί που δεν τον άντεχαν

Οι ηθοποιοί του, σε γενικές γραμμές, μισούσαν να δουλεύουν μαζί του. «Είναι μονομανής και τίποτα άλλο», είπε ο Ρόμπερτ Μίτσαμ για τον τεράστιο σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Λιν.

Έφη Αλεβίζου
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή
«Η Ωραία Ελένη ήταν και μισή πουλί, βγήκε από αυγό»: Ο Κίμελ απαντά στον Μασκ που ήθελε την ηρωίδα λευκή

«Δεν κάνει καμία διαφορά σε κανέναν, εκτός από τους τρελούς και θυμωμένους ανθρώπους, τι χρώμα είχε», είπε μεταξύ άλλων ο Τζίμι Κίμελ απευθυνόμενος στον Έλον Μασκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»
Οι δαίμονες του Τομ Χάρντι: Κρακ, αλκοόλ και η ακραία νύχτα στο Σόχο – «Θα πουλούσα τη μάνα μου για μια δόση»

Η είδηση της ξαφνικής απόλυσης του Τομ Χάρντι από την σειρά MobLand θύμησε σε όλους πως οι δαίμονες ενός σκοτεινού παρελθόντος ακόμη τον στοιχειώνουν

Λουκάς Καρνής
«Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
«Εραστές χωρίς σεξ» - Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου

Η Ολίβια Κόλμαν και ο Ράσελ Τόβι θα ενσαρκώσουν την Μπλόου και τον ΜακΚουίν σε μια επερχόμενη ταινία μικρού μήκους που αφηγείται μια από τις πιο λαμπρές, πλην τραγικές, φιλίες της βρετανικής μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Mandalorian: Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα
Ο άνθρωπος πίσω από τη στολή του Mandalorian - Ο Πέδρο Πασκάλ είναι το πρόσωπο, ο Μπρένταν Γουέιν είναι το σώμα

Με την ταινία Mandalorian and Grogu να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο box office, πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποιος φοράει τη στολή του κυνηγού επικηρυγμένων - εκτός του Πέδρο Πασκάλ;

Φροίξος Φυντανίδης
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη
«Διαβάζοντας την καζαντζακική Οδύσσεια»: Μια βραδιά αφιερωμένη στο εμβληματικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη

Το Σάββατο 23 Μαΐου, όσοι βρέθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη έζησαν μια βραδιά συγκίνησης, ενώ παράλληλα τίμησαν τη διαχρονική δύναμη και οικουμενικότητα της καζαντζακικής δημιουργίας

Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον
Tα γυρίσματα του Grease ήταν γεμάτα ένταση – Στον «τοίχο» η Ολίβια Νιούτον Τζον

O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης
Χόιτ Ρίτσαρντς – Το μοντέλο των 80s που έγινε ψυχολογικός σκλάβος στα δίχτυα μιας αίρεσης της Νέας Υόρκης

Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων
Επιστροφη στον κόσμο του Star Wars: Το Mandalorian and Grogu έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. δολαρίων αλλά στη Disney δεν πανηγυρίζουν

Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα
COP31: Η διοργανώτρια Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο από τις προετοιμασίες της συνόδου για το κλίμα

Σε δύσκολη θέση έχουν έρθει οι Βρυξέλλες, καθώς η Τουρκία απέκλεισε την Κύπρο. Η Άγκυρα δεν αναγνωρίζει τη Λευκωσία και αρνείται να απαντήσει ακόμη και στα αιτήματα για συναντήσεις, παρόλο που ασκεί την προεδρία της ΕΕ.

Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση
Βουλή: Απερρίφθη η ένσταση αντισυνταγματικότητας για τις μετατάξεις ΕΥΠ – «Δημιουργείτε πέμπτη φάλαγγα», φωνάζει η αντιπολίτευση

Οργή από την Αντιπολίτευση για την επίμαχη διάταξη. «Ότι και αν κάνετε τα εγκλήματά σας στην ΕΥΠ θα διερευνηθούν» και «Θέλετε να φτιάξετε σώμα πραιτοριανών στην ΕΥΠ» ειπώθηκε. «Καρφιά» και για τον Γρηγόρη Δημητριάδη: «Το επιτελικό κράτος προστατεύει τον πολίτη ή τους πρωταγωνιστές των υποκλοπών και το σύστημα Μητσοτάκη;».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού
Κικίλιας: Θα υπερασπιστούμε τη ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ως κόρη οφθαλμού

«Στόχος μας είναι η ναυτιλία να έρθει πιο κοντά στον απλό κόσμο και τα νέα παιδιά να στραφούν ξανά στα επαγγέλματα της θάλασσας» ανέφερε ο Κικίλιας στη συνέντευξη τύπου για τα «Ποσειδώνια 2026»

Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ
Νίκη για τους εργαζόμενους AI της Samsung: Η απεργία στη νότια Κορέα οδήγησε σε μπόνους ύψους 350.000 ευρώ

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η Samsung είναι η δεύτερη μόλις εταιρεία που είναι γνωστό ότι συνήψε συμφωνία συμμετοχής στα κέρδη με εργαζόμενους στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη
Περισσότερα σπίτια, λιγότερο CO2, χαμηλότερο κόστος: Η άλυτη στεγαστική εξίσωση στην Ευρώπη

Η Ευρώπη χρειάζεται 10 εκατομμύρια κατοικίες και κτίρια με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών έως το 2040. Μία νέα έρευνα παρουσιάζει τέσσερις τρόπους με τους οποίους αυτό θα μπορούσε αυτό να επιτευχθεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβανος: Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ – «Προσπαθεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας
Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο - «Επιχειρεί να επεκτείνει την κατοχή» στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ έπληξε μοτοσικλέτα στην Τύρο, σκοτώνοντας δύο Σύριους, ανάμεσά τους ένα παιδί - Οι IDF επιχειρούν πέρα από τη λεγόμενη Κίτρινη Γραμμή, σκληρές μάχες με τη Χεζμπολάχ

Νεκτάριος Δαργάκης
Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία
Πολλές φορές το να κληρονομείς το αυτοκίνητο του παππού είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία – Είναι περιουσία

Η αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων έχει εκτοξευθεί ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Και η Μεγάλη Μεταφορά Πλούτου περιλαμβάνει κλασικά αυτοκίνητα αξίας 570 δισ. δολαρίων, η αξία των οποίων ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά
11 χρόνια One Salonica: Όταν η μόδα συναντά την εμπειρία και την κοινωνική προσφορά

Οι φετινοί εορτασμοί του One Salonica outlet mall κορυφώθηκαν με ένα εντυπωσιακό Safari-inspired Fashion Show και μια σειρά δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, που έδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στα 11α γενέθλια

Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία
Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με επίκεντρο Εσθονία-Λετονία, συστήνουν Γερμανία και Ολλανδία

«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού επιτελείου στην περιοχή ενισχύει την συνοχή του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην αποτροπή απέναντι στην Ρωσία», λέει το γερμανικό υπουργείο Άμυνας

ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης
ΟΠΕΚΕΠΕ: για φιλοκυβερνητική μεροληψία καταγγέλλουν την Επιτροπή CONT του Ευρωκοινοβουλίου οι ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης

Με διχογνωμία καταλήγει η Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα. Μεροληψία και αποσιώπηση πολιτικών ευθυνών για ΟΠΕΚΠΕ καταγγέλει η αντιπολίτευση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΗΠΑ – Ιράν: «Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία – Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ
«Τρίζει» η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν - Επιβεβαίωση CENTCOM, στοχοποιήθηκε αμερικάνικη βάση στο Κουβέιτ

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικούς στόχους για δεύτερη φορά σε τρεις μέρες - Η Ουάσινγκτον απειλεί με κυρώσεις τα πλοία που πληρώνουν διόδια στην Τεχεράνη - Φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής
Το Μαρόκο εκθρονίζει τη Νότια Αφρική και γίνεται η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής

Σύμφωνα με έκθεση της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης, το Μαρόκο αναδείχθηκε το 2025, για πρώτη φορά, στην πιο βιομηχανοποιημένη οικονομία της αφρικανικής ηπείρου.

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης
Φαραντούρης: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών κονδυλίων με ευθύνη της κυβέρνησης

Ο Νικόλας Φαραντούρης επισημαίνει ότι «η διάβρωση του κράτους δικαίου, η εκτεταμένη κυβερνητική διαφθορά σε θέματα που αφορούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και η εντελώς περιττή σύγκρουση με τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οδηγούν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ράπτη

Παίκτης της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού είναι και επισήμως από την Πέμπτη ο Αλέξανδρος Ράπτης, όπως ανακοίνωσε ο Ερασιτέχνης.

Έβερεστ: Σπουδαίο ρεκόρ – Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή σε λιγότερο από δέκα ώρες
Σπουδαίο ρεκόρ - Ο Τάιλερ Άντριους ανέβηκε στην κορυφή του Έβερεστ σε λιγότερο από δέκα ώρες

Ο Τάιλερ Άντριους, 36 ετών, ολοκλήρωσε την ανάβαση του Έβερεστ μόνος του, έχοντας ωστόσο τη βοήθεια δύο οδηγών που του παρείχαν οξυγόνο, νερό και εξοπλισμό στη διάρκεια της διαδρομής

«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις
«Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης», βλέπει το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

«Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

