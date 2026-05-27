Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν.: Μεγάλη ανατροπή και 1-0 στους τελικούς

Με πρωταγωνίστριες τις Φωτεινή Τριχά και Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν, ο Ολυμπιακός έφτασε σε μια επική ανατροπή (σ.σ από 5-9 και 8-11) και επικράτησε της Βουλιαγμένης στα πέναλτι με 15-13 (11 -11 κ.δ), κάνοντας το 1-0 στους τελικούς Water Polo League Woman.

Η Φωτεινή Τριχά πέτυχε πέντε γκολ στο τέταρτο οκτάλεπτο, ενώ η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν έκανε δύο αποκρούσεις στα πέναλτι, με τις δύο παίκτριες να οδηγούν τον Ολυμπιακό σε μια σπουδαία νίκη, με την οποία προβάδισμα για το πρωτάθλημα.

Με αυτό τον τρόπο ο Ολυμπιακός γύρισε από το 5-9 και πλέον θα πάει την Παρασκευή στον Λαιμό (29/5, 17:00), για να κάνει το 2-0 που θα τον φέρει μια νίκη μακριά από τον τίτλο.

Η Βουλιαγμένη μπήκε καλύτερα και προηγήθηκε με 2-0, αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 2-2. Το ντέρμπι συνεχίστηκε με το πρώτο οκτάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 4-4. Στη δεύτερη περίοδος κυριάρχησαν οι άμυνες και μπήκε μόλις ένα γκολ: Από την Βουλιαγμένη, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 5-4.

Αντίθετα, στο τρίτο οκτάλεπτο οι δύο ομάδες σκόραραν συνεχώς, με την Βουλιαγμένη να κλείνει την περίοδο μπροστά με 9-6. Στο τελευταίο οκτάλεπτο ο ΝΟΒ προηγήθηκε με 11-8, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με πρωταγωνίστρια την Τρίχα έφτασε στο 11-11, με το οποίο έστειλε το ματς στα πέναλτι. Εκεί η Μπριτ Φαν ντεν Ντόμπελστιν έκανε δύο επεμβάσεις και βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει τη νίκη με 15-13 και να κάνει το 1-0 στους τελικούς.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 0-1, 2-4, 5-2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 2, Τριχά 5, Άντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου 1, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη, Φουντωτού 3, Κρασσά, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη 3, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

Το πρόγραμμα των τελικών της Waterpolo League Γυναικών:

Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-13 (11-11 κ.δ.)

Παρασκευή 29/5, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός (2ος τελικός) ΕΡΤ 2 Sport

Κυριακή 31/5, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (3ος τελικός) Mega News

Τρίτη, 2/6, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός (4ος τελικός αν χρειαστεί)

Πέμπτη 4/6, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (5ος τελικός αν χρειαστεί).