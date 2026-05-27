Ο Βινίσιους θέλει να συνεχίσει στην Ρεάλ, αλλά δεν… βιάζεται

Το συμβόλαιο του Βινίσιους με την Ρεάλ Μαδρίτης λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου θέλει να προχωρήσει άμεσα σε επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου, ωστόσο δεν έχει φανεί «λευκός καπνός» κι αυτό προκαλεί προβληματισμό στους οπαδούς των Μαδριλένων.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο διεθνής ακραίος επιθετικός της Ρεάλ, δεν βιάζεται για την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Ρεάλ, υποστηρίζοντας μάλιστα πως οι δύο πλευρές έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους, για το συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου μακριά από την Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι τόσα χρόνια εδώ και μπορώ να πω ότι παίζω στην ομάδα των ονείρων μου.

Απολαμβάνω κάθε στιγμή και θέλω φυσικά να συνεχίσω την καριέρα μου στην Ρεάλ. Απ’ την άλλη όμως θέλω να πω ότι δεν έχω κάποια βιασύνη για να υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο. Έχουμε συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι του 2027 κι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μπροστά μας άφθονος χρόνος για να συζητήσουμε το θέμα του νέου συμβολαίου.

Είμαι ήρεμος, το club είναι επίσης ήρεμο και ο πρόεδρος μ’ εμπιστεύεται όπως εμπιστεύομαι κι εγώ αυτόν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος άσος της ισπανικής ομάδας.

Ο Βινίσιους έκανε μια καλή χρονιά και φέτος, πετυχαίνοντας 22 γκολ ενώ είχε και 10 ασίστ, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά για την ομάδα της Μαδρίτης, καθώς η «βασίλισσα» δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε το Champions League αλλά ούτε και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ισπανίας.

Αυτό φυσικά είναι μεγάλο πρόβλημα για τους μερένχες και οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν έντονες και οδήγησαν μάλιστα στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για την προεδρία του ισπανικού συλλόγου.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης των Μαδριλένων με την πλευρά του Βινίσιους δεν είναι εύκολες, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θέλει μια μεγάλη αύξηση αποδοχών για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Ρεάλ.

Γι’ αυτό άλλωστε και υπάρχουν και δημοσιεύματα στον αγγλικό Τύπο, που θέλουν την Μάντσεστερ Σίτι να ετοιμάζει μεγάλη πρόταση στην «βασίλισσα» για την απόκτηση του Βραζιλιάνου άσου το φετινό καλοκαίρι. Δύσκολα πάντως η Ρεάλ θα έλεγε το «ναι» στον αγγλικό σύλλογο, ακόμα και αν η προσφορά ήταν δελεαστική.