Ο Βινίσιους θέλει να συνεχίσει στην Ρεάλ, αλλά δεν… βιάζεται
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ της «βασίλισσας» επιθυμεί να επεκτείνει την συνεργασία του με τους μερένχες αλλά πρόσθεσε πως δεν υπάρχει λόγος βιασύνης
- Νέα στρατηγική του Κόλπου έναντι του Ιράν: Ό,τι κι αν κάνει ο Τραμπ, η Τεχεράνη άλλαξε τα δεδομένα
- Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας στο Ασπρόχωμα
- Λίβανος: Το Ισραήλ κήρυξε «ζώνη πολέμου» τις περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνι – Ευρείες εντολές εκκένωσης
- Γιορτή σήμερα 28 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το συμβόλαιο του Βινίσιους με την Ρεάλ Μαδρίτης λήγει το καλοκαίρι του 2027 αλλά η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου θέλει να προχωρήσει άμεσα σε επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου, ωστόσο δεν έχει φανεί «λευκός καπνός» κι αυτό προκαλεί προβληματισμό στους οπαδούς των Μαδριλένων.
Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο διεθνής ακραίος επιθετικός της Ρεάλ, δεν βιάζεται για την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Ρεάλ, υποστηρίζοντας μάλιστα πως οι δύο πλευρές έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους, για το συγκεκριμένο θέμα.
«Δεν έχω φανταστεί ποτέ τον εαυτό μου μακριά από την Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι τόσα χρόνια εδώ και μπορώ να πω ότι παίζω στην ομάδα των ονείρων μου.
Απολαμβάνω κάθε στιγμή και θέλω φυσικά να συνεχίσω την καριέρα μου στην Ρεάλ. Απ’ την άλλη όμως θέλω να πω ότι δεν έχω κάποια βιασύνη για να υπογράψω το νέο μου συμβόλαιο. Έχουμε συμφωνία μέχρι το καλοκαίρι του 2027 κι αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μπροστά μας άφθονος χρόνος για να συζητήσουμε το θέμα του νέου συμβολαίου.
Είμαι ήρεμος, το club είναι επίσης ήρεμο και ο πρόεδρος μ’ εμπιστεύεται όπως εμπιστεύομαι κι εγώ αυτόν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος άσος της ισπανικής ομάδας.
Ο Βινίσιους έκανε μια καλή χρονιά και φέτος, πετυχαίνοντας 22 γκολ ενώ είχε και 10 ασίστ, αλλά τα πράγματα δεν πήγαν καλά για την ομάδα της Μαδρίτης, καθώς η «βασίλισσα» δεν κατάφερε να κατακτήσει ούτε το Champions League αλλά ούτε και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ισπανίας.
Αυτό φυσικά είναι μεγάλο πρόβλημα για τους μερένχες και οι αντιδράσεις που υπήρξαν ήταν έντονες και οδήγησαν μάλιστα στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για την προεδρία του ισπανικού συλλόγου.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης των Μαδριλένων με την πλευρά του Βινίσιους δεν είναι εύκολες, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ θέλει μια μεγάλη αύξηση αποδοχών για να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Ρεάλ.
Γι’ αυτό άλλωστε και υπάρχουν και δημοσιεύματα στον αγγλικό Τύπο, που θέλουν την Μάντσεστερ Σίτι να ετοιμάζει μεγάλη πρόταση στην «βασίλισσα» για την απόκτηση του Βραζιλιάνου άσου το φετινό καλοκαίρι. Δύσκολα πάντως η Ρεάλ θα έλεγε το «ναι» στον αγγλικό σύλλογο, ακόμα και αν η προσφορά ήταν δελεαστική.
- Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά της χάρισε το Conference League! (vid)
- Δάκρυσε στο τελευταίο παιχνίδι της με τη Μπαρτσελόνα η θρυλική Πουτέγιας και αποθεώθηκε (vids+pics)
- Ο Ματετά έκανε το 1-0 για την Κρίσταλ Πάλας στον τελικό του Conference League (vid)
- Η Μπαρτσελόνα παίρνει τον Άντονι Γκόρντον – Τι ποσό θα δώσει στη Νιούκαστλ (pics)
- Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
- LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο
- Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 15-13 πεν.: Μεγάλη ανατροπή και 1-0 στους τελικούς
- Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία γιατί έχει τον Γιαμάλ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις