Η Μπαρτσελόνα παίρνει τον Άντονι Γκόρντον – Τι ποσό θα δώσει στη Νιούκαστλ (pics)
Η Μπαρτσελόνα τα βρήκε με τη Νιούκαστλ για τον Άντονι Γκόρντον που αναμένεται στη Βαρκελώνη για τα ιατρικά και τις υπογραφές.
Παίκτης της Μπαρτσελόνα πρέπει να θεωρείται ο Άντονι Γκόρντον! Μετά τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, οι Καταλανοί πέτυχαν deal και με τη Νιούκαστλ για ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ.
🚨💣 BREAKING: Anthony Gordon to Barcelona, here we go! Official bid accepted now by Newcastle board and Saudi owners.
€70m fixed fee plus add-ons to bring final package over €80m for #NUFC.
Gordon set to travel this week for medical and contract signing at FCB. 🔵🔴✈️ pic.twitter.com/TM1AORaeqz
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026
Μάλιστα ο διεθνής Άγγλος αναμένεται αύριο (28/5) κιόλας στη Βαρκελώνη για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Η Μπαρτσελόνα ήθελε εξάλλου να τελειώσει αυτή την υπόθεση πριν αρχίσει το Μουντιάλ καθώς μετά θα μπορούσε να μπλέξει η ιστορία.
🚨✈️ Anthony Gordon plans to fly to Barcelona tomorrow for medical tests and contract signing! 🔵🔴 pic.twitter.com/fJrFP0LLTb
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026
Η επιτυχία των «μπλαουγκράνα» είναι σπουδαία αν αναλογιστεί κανείς ότι «έκλεψαν» τον 25χρονο άσο μέσα από τα χέρια κορυφαίων ομάδων της Premier League, αλλά και της Μπάγερν που τον είχε στο στόχαστρό της εδώ και καιρό.
Ο Γκόρντον προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν όπου συνολικά έπαιξε σε 46 ματς και είχε 17 γκολ με 5 ασίστ. Ήταν βασικός και σκόρερ για τη Νιούκαστλ στην ήττα με 1-2 από την Μπαρτσελόνα για τη League Phase του Champions League ενώ στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων αργότερα για τους «16» μπήκε αλλαγή στο 1-1 στο πρώτο ματς και ήταν βασικός στο απίθανο 7-2 της Μπάρτσα στη ρεβάνς.
