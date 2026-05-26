Στη Βουλή φέρνει η Νέα Αριστερά την έρευνα της EPPO για διαγωνισμό 120 εκατ. του ΥΠΑΙΘΑ για διαδραστικούς πίνακες
Η έρευνα της EPPO αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας, τονίζει η Νέα Αριστερά σεερώτηση προς την υπουργό Παιδείας
Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με την νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για διαγωνισμό 120 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Παιδείας για διαδραστικούς πίνακες κατέθεσε η Νέα Αριστερά.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των Data Journalists, αναφέρουν εννέα βουλευτές της Νέας Αριστεράς, στην ερώτηση που κατέθεσαν μετά από πρωτοβουλία της προέδρου της Κ.Ο. Πέτης Πέρκα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει κατεπείγουσα έρευνα για τη σύμβαση που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 36.000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έργο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Η έρευνα αφορά ενδεχόμενη κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού, ενώ ήδη έχουν κληθεί μάρτυρες στο πλαίσιο σχετικής δικογραφίας», όπως σημειώνουν.
Οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν ότι «σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η ίδια η δομή και η έκβαση του διαγωνισμού. Το έργο χωρίστηκε σε τρία επιμέρους τμήματα και κάθε συμμετέχον σχήμα ανέλαβε τελικά διαφορετικό τμήμα, ενώ οι οικονομικές προσφορές εμφάνισαν ελάχιστες αποκλίσεις, με εκπτώσεις από 0,01% έως 0,26%. Παράλληλα, παρά τη συμμετοχή αρκετών εξειδικευμένων εταιρειών στη δημόσια διαβούλευση, καμία από αυτές δεν συμμετείχε τελικά στον διαγωνισμό, γεγονός που εντείνει τις αμφιβολίες για τους όρους της διαδικασίας και τη διασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού».
Αντίστοιχα ζητήματα, όπως τονίζεται στην ερώτηση, έχουν προκύψει και για άλλον διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας, ύψους 30 εκατ. ευρώ, για εξοπλισμό ρομποτικής και STEM, όπου επίσης «το έργο κατατμήθηκε σε επιμέρους τμήματα χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων».
Η Νέα Αριστερά ζητά απαντήσεις από την υπουργό Παιδείας σχετικά με την πορεία της έρευνας, τη δομή του διαγωνισμού, τις εξαιρετικά χαμηλές εκπτώσεις, την απουσία εξειδικευμένων εταιρειών από τη διαγωνιστική διαδικασία, καθώς και για το αν έχει διενεργηθεί οποιοσδήποτε εσωτερικός ή διοικητικός έλεγχος από το υπουργείο. Παράλληλα, ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα πρακτικά αξιολόγησης, οι τεχνικές βαθμολογίες και τα στοιχεία κοστολόγησης των προσφορών, ενώ ερωτάται και αν υπάρχει συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη διερεύνηση πιθανής νόθευσης του ανταγωνισμού.
«Η διαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, η προστασία του δημόσιου χρήματος και η διασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού δεν αποτελούν επιλογή, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας», τονίζουν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
