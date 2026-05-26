The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Art 26 Μαΐου 2026, 06:02

Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.

Ένα από τα πλέον εμβληματικά αγάλματα του Σλοβένου εξπρεσιονιστή καλλιτέχνη Φράντσε Κράλι, το οποίο κάποτε κοσμούσε την πρόσοψη ενός κτιρίου στο κέντρο στη Λιουμπλιάνα, θα επιστρέψει στη θέση του μετά από περισσότερα από 80 χρόνια.

Μετά την καταστροφή του, μια ανακατασκευή του The Sower (Ο Σπορέας) αναμένεται να εγκατασταθεί στις αρχές Ιουνίου.

Το έργο The Sower, γλυπτό ύψους 3,7 μέτρων που απεικονίζει έναν άνδρα να σπέρνει, κοσμούσε το κτίριο της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων από το 1931 έως περίπου το 1940.

Το άγαλμα ήταν κατασκευασμένο από σφυρήλατο χαλκό και ξύλο. Καθώς ο καλλιτέχνης πειραματιζόταν με νέα υλικά, δεν ένωσε αρκετά καλά δύο από τα κομμάτια χαλκού, επιτρέποντας στο νερό να διεισδύσει στη χάλκινη επένδυση. Η ξύλινη κατασκευή σταδιακά διαβρώθηκε και το άγαλμα έπεσε στο πεζοδρόμιο, λιγότερο από 10 χρόνια μετά την τοποθέτησή του.

Το άγαλμα ξεχάστηκε σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 2013, όταν κάποιος άρχισε να ερευνά την ιστορία του κτιρίου. Αποφάσισε να προσπαθήσει να ανακατασκευάσει το άγαλμα και να το εγκαταστήσει ξανά στο κτίριο.

Οι επίσημες διαδικασίες ξεκίνησαν το 2018 και επιτεύχθηκε συμφωνία για τη χρηματοδότηση το 2022.

Το έργο της ανακατασκευής ανέλαβαν οι γλύπτες Ντένις Ντράζετιτς και Ντένις Βούτσκο, φοιτητές της Ακαδημίας Καλών Τεχνών και Σχεδίου της Λιουμπλιάνα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ματιάζ Ποσίβαβσεκ.

Αρχικά σκόπευαν να κατασκευάσουν το γλυπτό χρησιμοποιώντας συνθετικά υλικά για να μειώσουν το κόστος. Αλλά επειδή δεν βρήκαν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με το αν τέτοια υλικά θα αντέξουν στα στοιχεία της φύσης και στη δοκιμασία του χρόνου, αποφάσισαν να χυτεύσουν το άγαλμα σε μπρούντζο.

Ο ζωγράφος, γραφίστας και γλύπτης Φράντσε Κράλι ήταν κορυφαία φυσιογνωμία του σλοβενικού εξπρεσιονισμού. Σπούδασε γλυπτική και ζωγραφική στη Βιέννη και την Πράγα. Για πολλά χρόνια δίδαξε στο Τεχνικό Γυμνάσιο της Λιουμπλιάνα και συμμετείχε ενεργά σε διάφορους καλλιτεχνικούς συλλόγους.

* Κεντρική φωτογραφία: kipsejalec.si

Ενέργεια
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria

Τράπεζες
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια

Stream magazin
inTown 21.05.26

Η Μαρίνα Καρέλλα, η Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, η Νικομάχη Καρακωστάνογλου και η Δέσποινα Φλέσσα συναντιούνται στην έκθεση Life Cycles, από τις 22 Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026

Μύθος 19.05.26

Όπως αναφέρει και ο Γιάννης Αγγελάκας στην εισαγωγή: «Ο Χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει τον Χρόνο με το μέρος του». 

Art 12.05.26

Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει από τις 16 Μαΐου την έκθεση «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις», με περισσότερα από Περισσότερα από 150 έργα του πολυπράγμονα Αλέξανδρου Ψυχούλη

«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Τέχνη ως αντίσταση; 10.05.26

Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

1983 08.05.26

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Χείλη με χείλη 08.05.26

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Art 08.05.26

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

«Κλιματικά UFO» 26.05.26

Οκτώ νομοί στη Γαλλία βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα - «Οι θερμοκρασίες είναι 10 έως 15 °C υψηλότερες από τα εποχιακά μέσα όρια και έχουν σπάσει τα προηγούμενα ρεκόρ κατά 2 ή 3 °C»

Ποδόσφαιρο 26.05.26

Τα σενάρια για το μέλλον του ‘Εντσο Φερνάντες φούντωσαν επειδή μετά το τέλος του προχθεσινού εκτός έδρας αγώνα της Τσέλσι με την Σάντερλαντ έμοιαζε να αποχαιρετά τους οπαδούς των μπλε

Ποδόσφαιρο 26.05.26

Ο Παρασκευάς Αντζας δεν ήταν απλά ταλαντούχος, ήταν ο τέλειος ποδοσφαιριστής, αλλά ποτέ δεν τον ένοιαζε. Πάντα το μέσα του ήταν πιο σημαντικό. Ένα ποδοσφαιρικό καλλιτέχνημα, που δεν έφτασε ποτέ εκεί που μπορούσε. Είχε τα πάντα στα πόδια του. Αλλά το μόνο που ήθελε ήταν η ηρεμία του. Η ψυχική του γαλήνη. Μετά την άνιση μάχη που έδωσε, τη βρήκε. Αλλά το έκανε πολύ νωρίς.

Wherewework 26.05.26

Οι μισοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ζουν με μισθούς που φτάνουν μόνο για τα βασικά έξοδα ή ούτε καν γι'αυτά. Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση, που καλύπτει τις αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Στον Χολαργό 26.05.26

Στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται η 53χρονη γυναίκα που δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της στο σπίτι τους στον Χολαργό.

Κόσμος 26.05.26

 Ο κεντροδεξιός αρχηγός της Βολιβίας Ροδρίγο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος από τις αρχές Μαΐου με τις μεγαλύτερες μαζικές κινητοποιήσεις και τη σοβαρότερη αμφισβήτηση της θητείας του, που άρχισε τον Νοέμβριο, καθώς η χώρα των Άνδεων βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων δεκαετιών

Σκληρό παζάρι 26.05.26

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Υποδομές 26.05.26

«Δόθηκε οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού.

Ελλάδα 26.05.26

Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες καλύπτονται.Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες. 20+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

Ανάλυση Politico 26.05.26

Αποδυναμωμένα βγήκαν από τις εκλογές στην Κύπρο τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Ταυτόχρονα, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ υπερδιπλασίασε τις δυνάμεις του με αντιμεταναστευτική και επιθετική προς τους Τουρκοκύπριους ρητορική.

Κλιματική αλλαγή 26.05.26

H Ισπανία σκοπεύει να διαθέσει 4,3 δισ. ευρώ για την πράσινη κινητικότητα και τα ΜΜΜ και άλλα 4,7 δισ. για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και γειτονιών.

Εν μέσω κρίσης 26.05.26

Για ακόμα μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, εμμένει στην καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, κάτι που το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως θα συζητηθεί μετά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Κόσμος 26.05.26

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε πως τα πράγματα ενδέχεται να χειροτερέψουν στον Κονγκό, προτού αρχίσουν να εμφανίζονται σημάδια ύφεσης της μεταδοτικότητας του Έμπολα

Κόσμος 26.05.26

Πολύ ισχυρός σεισμός της τάξης των 6,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στην Χιλή, όπου παρά το μεγάλο εστιακό βάθος έγινε ιδιαίτερα αισθητός.

