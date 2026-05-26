The Sower: Το εμβληματικό έργο του Φράντσε Κράλι επιστρέφει «σπίτι» του μετά από 8 δεκαετίες
Από το 1931 και για περίπου 10 χρόνια κοσμούσε την είσοδο του κτιρίου της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων στη Λιουμπλιάνα. Τώρα, το The Sower του Φράντσε Κράλι επιστρέφει στη θέση του.
Ένα από τα πλέον εμβληματικά αγάλματα του Σλοβένου εξπρεσιονιστή καλλιτέχνη Φράντσε Κράλι, το οποίο κάποτε κοσμούσε την πρόσοψη ενός κτιρίου στο κέντρο στη Λιουμπλιάνα, θα επιστρέψει στη θέση του μετά από περισσότερα από 80 χρόνια.
Μετά την καταστροφή του, μια ανακατασκευή του The Sower (Ο Σπορέας) αναμένεται να εγκατασταθεί στις αρχές Ιουνίου.
Το έργο The Sower, γλυπτό ύψους 3,7 μέτρων που απεικονίζει έναν άνδρα να σπέρνει, κοσμούσε το κτίριο της Κοινοπραξίας Δημοσίων Υπαλλήλων Αποταμιεύσεων και Δανείων από το 1931 έως περίπου το 1940.
Το άγαλμα ήταν κατασκευασμένο από σφυρήλατο χαλκό και ξύλο. Καθώς ο καλλιτέχνης πειραματιζόταν με νέα υλικά, δεν ένωσε αρκετά καλά δύο από τα κομμάτια χαλκού, επιτρέποντας στο νερό να διεισδύσει στη χάλκινη επένδυση. Η ξύλινη κατασκευή σταδιακά διαβρώθηκε και το άγαλμα έπεσε στο πεζοδρόμιο, λιγότερο από 10 χρόνια μετά την τοποθέτησή του.
Το άγαλμα ξεχάστηκε σε μεγάλο βαθμό μέχρι το 2013, όταν κάποιος άρχισε να ερευνά την ιστορία του κτιρίου. Αποφάσισε να προσπαθήσει να ανακατασκευάσει το άγαλμα και να το εγκαταστήσει ξανά στο κτίριο.
Οι επίσημες διαδικασίες ξεκίνησαν το 2018 και επιτεύχθηκε συμφωνία για τη χρηματοδότηση το 2022.
Το έργο της ανακατασκευής ανέλαβαν οι γλύπτες Ντένις Ντράζετιτς και Ντένις Βούτσκο, φοιτητές της Ακαδημίας Καλών Τεχνών και Σχεδίου της Λιουμπλιάνα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ματιάζ Ποσίβαβσεκ.
Αρχικά σκόπευαν να κατασκευάσουν το γλυπτό χρησιμοποιώντας συνθετικά υλικά για να μειώσουν το κόστος. Αλλά επειδή δεν βρήκαν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με το αν τέτοια υλικά θα αντέξουν στα στοιχεία της φύσης και στη δοκιμασία του χρόνου, αποφάσισαν να χυτεύσουν το άγαλμα σε μπρούντζο.
Ο ζωγράφος, γραφίστας και γλύπτης Φράντσε Κράλι ήταν κορυφαία φυσιογνωμία του σλοβενικού εξπρεσιονισμού. Σπούδασε γλυπτική και ζωγραφική στη Βιέννη και την Πράγα. Για πολλά χρόνια δίδαξε στο Τεχνικό Γυμνάσιο της Λιουμπλιάνα και συμμετείχε ενεργά σε διάφορους καλλιτεχνικούς συλλόγους.
* Κεντρική φωτογραφία: kipsejalec.si
