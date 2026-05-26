Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027

Σημαντικές πρεμιέρες, καταξιωμένους καλλιτέχνες, νέες δημιουργίες, διεθνείς συνεργασίες, νέες φιλόδοξες παραγωγές όπερας και χορού, μεικτά θεάματα, μουσικές παραστάσεις, κλασικό μπαλέτο, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών και μια όπερα για παιδιά και νέους.

Με το νέο πρόγραμμα 2026/27, η Εθνική Λυρική Σκηνή προτείνει κορυφαίους σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους και χορογράφους από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο όπως, μεταξύ άλλων, οι Ουίλλιαμ Κέντριτζ, Στήβεν Λάνγκριτζ, Κέιτι Ντάβενπορτ, Βαλεντίνα Τούρκου, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Ειρήνη Βιανέλλη, Σαμπίν Τώυνισσεν, Άλαν Χράνιτελ.

Τις παραγωγές θα διευθύνουν διεθνώς αναγνωρισμένοι αλλά και νεότεροι Έλληνες και ξένοι αρχιμουσικοί όπως, μεταξύ άλλων, οι Βασίλης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Τερζάκης, Ντμίτρι Γιουρόφσκι, Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, Ζακ Λακόμπ, Σέστο Κουατρίνι, Λουκάς Καρυτινός, Χοσέ Σαλασάρ.

Διεθνείς καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι ερμηνευτές

Μαζί με τους πρωταγωνιστές της ΕΛΣ Δημήτρη Πλατανιά, Τάση Χριστογιαννόπουλο, Τσέλια Κοστέα, Βασιλική Καραγιάννη, Διονύση Σούρμπη, Τάσο Αποστόλου, Πέτρο Μαγουλά, Γιάννη Γιαννίση, Γιάννη Χριστόπουλο, στις παραγωγές του 2026/27 θα ακούσουμε διεθνώς καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ερμηνευτές.

Μεταξύ άλλων, οι Σόνια Γιόντσεβα, Ερμονέλα Γιάχο, Τσαρλς Καστρονόβο, Μπράιαν Τζέιντ, Αρτούρο Τσακόν-Κρους, Ρικκάρντο Μάσσι, Μαρσέλο Πουέντε, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Χοβαννές Αϊβαζιάν, Χρήστος Κεχρής, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Ντμίτρι Γκολόβνιν, Ματίλντε Βάλλεβικ, Δανάη Κοντόρα, Άννα Αγάθωνος, Χρυσάνθη Σπιτάδη.

Ποιους διεθνείς χορευτές θα απολαύσουμε

Δίπλα στους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο θα εμφανιστούν στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος διεθνώς αναγνωρισμένοι χορευτές, μεταξύ των οποίων οι Μάια Μακατέλι, Ελίζαμπετ Τόνεφ, Ξένια Οβσιάνικ, Καρολλίνα Μπάστος, Λετίσια Ντίας, Γιανγκ Γκιου Τσόι, Αλεχάντρο Βιρέγες.

Η πρεμιέρα του νέου προγράμματος

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή –σε μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης–, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, με την υπογραφή του κορυφαίου εικαστικού καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Ουίλλιαμ Κέντριτζ.

Η «Ντάμα πίκα» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

Τον Δεκέμβριο του 2026, ένα αριστούργημα του ρωσικού ρεπερτορίου, η Ντάμα πίκα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, έρχεται σε μια νέα φιλόδοξη παραγωγή σε σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου Βρετανού σκηνοθέτη Στήβεν Λάνγκριτζ.

Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress) του Ίγκορ Στραβίνσκι

Τον Μάρτιο του 2027, το αριστούργημα του 20ού αιώνα Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress) του Ίγκορ Στραβίνσκι επιστρέφει μετά από μισό αιώνα στο ρεπερτόριο της ΕΛΣ, σε μια νέα συναρπαστική σκηνοθεσία του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξανδρου Ευκλείδη.

Missa solemnis του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2027, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το μνημειώδες αριστούργημα της δυτικής μουσικής, τη Missa solemnis του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, στο πλαίσιο της επετείου των διακοσίων ετών από τον θάνατο του κορυφαίου συνθέτη.

Ένα φιλόδοξο μεικτό θέαμα με τη συμμετοχή της Ορχήστρας, της Χορωδίας και του Μπαλέτου της ΕΛΣ.

Ζιζέλ

To Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027 μια νέα χορογραφία της Βαλεντίνας Τούρκου πάνω στο Λεωφορείον ο Πόθος του Τεννεσσή Ουίλλιαμς –μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ).

Τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Ιανουάριο του 2027 θα αναβιώσει η κλασική παραγωγή της Ζιζέλ σε χορογραφία Βερόνικας Βιγιάρ και Ελένας Ιγκλέσιας.

Οθέλλος του Βέρντι

Με την αναβίωση του συναρπαστικού Οθέλλου του Βέρντι, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα τιμήσει τον Ρόμπερτ Ουίλσον, τον κορυφαίο αβανγκάρντ δημιουργό, ο οποίος επαναπροσδιόρισε τη σκηνική γλώσσα της όπερας.

Οι δύο ασπρόμαυρες, κινηματογραφικής αισθητικής παραγωγές του Νίκου Σ. Πετρόπουλου επιστρέφουν στην ΕΛΣ: η Τόσκα του Πουτσίνι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027 και ο Ριγολέττος του Βέρντι τον Ιούλιο του 2027.

Η παραδοσιακή ιαπωνική κουλτούρα αναμετράται με τον αμερικανικό μοντερνισμό στη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Πουτσίνι, στη σκηνοθεσία του Ούγκο ντε Άνα, η οποία αναβιώνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2027.

Το αηδόνι του αυτοκράτορα

Το μουσικό παραμύθι της Λένας Πλάτωνος Το αηδόνι του αυτοκράτορα επιστρέφει από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, για να συναντήσει το παιδικό και εφηβικό κοινό, σε εννέα παραστάσεις για οικογένειες και σχολεία.

Μουσική παράσταση με τη Δήμητρα Γαλάνη

Η Δήμητρα Γαλάνη υπογράφει μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο Ακόμα κι αν φύγεις…, αποτίνοντας φόρο τιμής σε μια μοναδική στιχουργό του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαριανίνα Κριεζή. Συμμετέχουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας.

Σε συνέχεια των διεθνών περιοδειών της σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, τον ερχόμενο Οκτώβριο η ΕΛΣ θα παρουσιάσει μια μεγάλη συναυλία στο εμβληματικό Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με τίτλο Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music και με έργα Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Σκαλκώτα, Μητρόπουλου και Κουμεντάκη.

Η λατρευτική μουσική επιστρέφει στο πρόγραμμα της ΕΛΣ, με το 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής να πραγματοποιείται τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας του 2027, σε εκκλησίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Πλάκα και το κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες

Η προπώληση των εισιτηρίων για το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2026 ξεκινάει την 1η Ιουνίου 2026 στις 12.00, από την ticketservices.gr και τα Ταμεία της ΕΛΣ.