Στη ΜΕΘ γυναίκα μετά από δάγκωμα φιδιού
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ποιες παραστάσεις θα δούμε τη σεζόν 2026- 2027
Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι.

ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Σημαντικές πρεμιέρες, καταξιωμένους καλλιτέχνες, νέες δημιουργίες, διεθνείς συνεργασίες, νέες φιλόδοξες παραγωγές όπερας και χορού, μεικτά θεάματα, μουσικές παραστάσεις, κλασικό μπαλέτο, αναβιώσεις επιτυχημένων παραγωγών και μια όπερα για παιδιά και νέους.

Με το νέο πρόγραμμα 2026/27, η Εθνική Λυρική Σκηνή προτείνει κορυφαίους σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους και χορογράφους από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο όπως, μεταξύ άλλων, οι Ουίλλιαμ Κέντριτζ, Στήβεν Λάνγκριτζ, Κέιτι Ντάβενπορτ, Βαλεντίνα Τούρκου, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Ειρήνη Βιανέλλη, Σαμπίν Τώυνισσεν, Άλαν Χράνιτελ.

Τις παραγωγές θα διευθύνουν διεθνώς αναγνωρισμένοι αλλά και νεότεροι Έλληνες και ξένοι αρχιμουσικοί όπως, μεταξύ άλλων, οι Βασίλης Χριστόπουλος, Κωνσταντίνος Τερζάκης, Ντμίτρι Γιουρόφσκι, Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι, Ζακ Λακόμπ, Σέστο Κουατρίνι, Λουκάς Καρυτινός, Χοσέ Σαλασάρ.

Διεθνείς καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι ερμηνευτές

Μαζί με τους πρωταγωνιστές της ΕΛΣ Δημήτρη Πλατανιά, Τάση Χριστογιαννόπουλο, Τσέλια Κοστέα, Βασιλική Καραγιάννη, Διονύση Σούρμπη, Τάσο Αποστόλου, Πέτρο Μαγουλά, Γιάννη Γιαννίση, Γιάννη Χριστόπουλο, στις παραγωγές του 2026/27 θα ακούσουμε διεθνώς καταξιωμένους Έλληνες και ξένους ερμηνευτές.

Μεταξύ άλλων, οι Σόνια Γιόντσεβα, Ερμονέλα Γιάχο, Τσαρλς Καστρονόβο, Μπράιαν Τζέιντ, Αρτούρο Τσακόν-Κρους, Ρικκάρντο Μάσσι, Μαρσέλο Πουέντε, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Χοβαννές Αϊβαζιάν, Χρήστος Κεχρής, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Ντμίτρι Γκολόβνιν, Ματίλντε Βάλλεβικ, Δανάη Κοντόρα, Άννα Αγάθωνος, Χρυσάνθη Σπιτάδη.

madama butterfly

Ποιους διεθνείς χορευτές θα απολαύσουμε

Δίπλα στους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ, τη φετινή καλλιτεχνική περίοδο θα εμφανιστούν στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος διεθνώς αναγνωρισμένοι χορευτές, μεταξύ των οποίων οι Μάια Μακατέλι, Ελίζαμπετ Τόνεφ, Ξένια Οβσιάνικ, Καρολλίνα Μπάστος, Λετίσια Ντίας, Γιανγκ Γκιου Τσόι, Αλεχάντρο Βιρέγες.

Τόσκα

Η πρεμιέρα του νέου προγράμματος

Η επίσημη έναρξη της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026 με ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή –σε μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης–, τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, με την υπογραφή του κορυφαίου εικαστικού καλλιτέχνη και σκηνοθέτη Ουίλλιαμ Κέντριτζ.

Ριγγολέτο

Η «Ντάμα πίκα» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

Τον Δεκέμβριο του 2026, ένα αριστούργημα του ρωσικού ρεπερτορίου, η Ντάμα πίκα του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, έρχεται σε μια νέα φιλόδοξη παραγωγή σε σκηνοθεσία του διεθνώς καταξιωμένου Βρετανού σκηνοθέτη Στήβεν Λάνγκριτζ.

Γιώργος Κουμεντάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ

Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress) του Ίγκορ Στραβίνσκι

Τον Μάρτιο του 2027, το αριστούργημα του 20ού αιώνα Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress) του Ίγκορ Στραβίνσκι επιστρέφει μετά από μισό αιώνα στο ρεπερτόριο της ΕΛΣ, σε μια νέα συναρπαστική σκηνοθεσία του διακεκριμένου Έλληνα σκηνοθέτη Αλέξανδρου Ευκλείδη.

Missa solemnis του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2027, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το μνημειώδες αριστούργημα της δυτικής μουσικής, τη Missa solemnis του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, στο πλαίσιο της επετείου των διακοσίων ετών από τον θάνατο του κορυφαίου συνθέτη.

Ένα φιλόδοξο μεικτό θέαμα με τη συμμετοχή της Ορχήστρας, της Χορωδίας και του Μπαλέτου της ΕΛΣ.

Ζιζέλ

To Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2027 μια νέα χορογραφία της Βαλεντίνας Τούρκου πάνω στο Λεωφορείον ο Πόθος του Τεννεσσή Ουίλλιαμς –μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ).

Τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Ιανουάριο του 2027 θα αναβιώσει η κλασική παραγωγή της Ζιζέλ σε χορογραφία Βερόνικας Βιγιάρ και Ελένας Ιγκλέσιας.

Οθέλλος του Βέρντι

Με την αναβίωση του συναρπαστικού Οθέλλου του Βέρντι, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2027, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα τιμήσει τον Ρόμπερτ Ουίλσον, τον κορυφαίο αβανγκάρντ δημιουργό, ο οποίος επαναπροσδιόρισε τη σκηνική γλώσσα της όπερας.

Οι δύο ασπρόμαυρες, κινηματογραφικής αισθητικής παραγωγές του Νίκου Σ. Πετρόπουλου επιστρέφουν στην ΕΛΣ: η Τόσκα του Πουτσίνι τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2027 και ο Ριγολέττος του Βέρντι τον Ιούλιο του 2027.

Η παραδοσιακή ιαπωνική κουλτούρα αναμετράται με τον αμερικανικό μοντερνισμό στη Μαντάμα Μπαττερφλάι του Πουτσίνι, στη σκηνοθεσία του Ούγκο ντε Άνα, η οποία αναβιώνει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2027.

Το αηδόνι του αυτοκράτορα

Το μουσικό παραμύθι της Λένας Πλάτωνος Το αηδόνι του αυτοκράτορα επιστρέφει από τον Νοέμβριο του 2026 έως τον Ιανουάριο του 2027 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, για να συναντήσει το παιδικό και εφηβικό κοινό, σε εννέα παραστάσεις για οικογένειες και σχολεία.

Μουσική παράσταση με τη Δήμητρα Γαλάνη

Η Δήμητρα Γαλάνη υπογράφει μια ιδιαίτερη μουσική παράσταση με τίτλο Ακόμα κι αν φύγεις…, αποτίνοντας φόρο τιμής σε μια μοναδική στιχουργό του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαριανίνα Κριεζή. Συμμετέχουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας.

Σε συνέχεια των διεθνών περιοδειών της σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, τον ερχόμενο Οκτώβριο η ΕΛΣ θα παρουσιάσει μια μεγάλη συναυλία στο εμβληματικό Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με τίτλο Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music και με έργα Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Σκαλκώτα, Μητρόπουλου και Κουμεντάκη.

Η λατρευτική μουσική επιστρέφει στο πρόγραμμα της ΕΛΣ, με το 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής να πραγματοποιείται τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας του 2027, σε εκκλησίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Πλάκα και το κέντρο της Αθήνας.

Πληροφορίες

Η προπώληση των εισιτηρίων για το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2026 ξεκινάει την 1η Ιουνίου 2026 στις 12.00, από την ticketservices.gr και τα Ταμεία της ΕΛΣ.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον πρωταγωνίστησαν κάποτε στην ταινία «Grease» και, παρόλο που το αποτέλεσμα ήταν άρτιο, τα γυρίσματα έκρυβαν μια σειρά από δυσκολίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του HBO εστιάζει στον Χόιτ Ρίτσαρντς, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα των 80s και 90s, ο οποίους έζησε μια τρομακτική ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Μετά από 7 χρόνια, ο κόσμος του Star Wars επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες, το Mandalorian and Grogu έκανε δυνατή πρεμιέρα, ωστόσο στη Disney υπάρχει προβληματισμός

Φροίξος Φυντανίδης
«Έχω υποδυθεί πολλούς κακούς. Μου αρέσουν και τα δύο. Πιστεύω ότι και τα δύο είναι σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου», δήλωσε ο Νίκολας Κέιτζ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ, Λουίς Ντίας, Βινίσιους Τζούνιορ, Ρόδρι μεταξύ των αστέρων της μπάλας που εμφανίζονται στο επίσημο βιντεοκλίπ του ύμνου του Μουντιάλ 2026

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας μικρού μήκους στο διαδίκτυο, ο κόσμος του Hidari ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη - χωρίς να χάσει το εντυπωσιακό stop-motion στυλ του και με τον Κιάνου Ριβς «χαρίζοντας» τη φωνή του στον πρωταγωνιστή

Φροίξος Φυντανίδης
Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Λουκάς Καρνής
Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Δύο 24ωρα στα Καλάβρυτα ήταν αρκετά για να καταρρίψουν ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν χειμερινό προορισμό, αλλά για μία πολυεπίπεδη εμπειρία που συνδυάζει φύση, ιστορία και αυθεντική ζωή στο βουνό.

Ο Παρασκευάς Άντζας θα μπορούσε να παίξει στη Μπαρτσελόνα. Στη Γιουβέντους. Στην Premier League. Δεν ήθελε. Ήθελε να είναι…

Διονύσης Δελλής
Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν στην Πολιτική Προστασία, στην ασφάλεια αλλά και στη σπουδαιότητα χρήσης του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μαζί με 650 υπογραφές πολιτών κατέθεσε η Μαρία Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Μίνα Μουστάκα
Οι δύο «καυτές» οπαδοί των Σαν Αντόνιο Σπερς έγιναν viral για τα στενά μπλουζάκια που φόρεσαν με αποτέλεσμα να τονίζονται υπερβολικά τα ντεκολτέ τους

Συναγερμός σήμανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όταν έγινε αντιληπτό ότι έλειπε καρδιολογικός υπέρηχος από τα ΤΕΠ - Εντοπίστηκε μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα στο προαύλιο του νοσοκομείου

Στο ετήσιο Cheese Rolling, δεκάδες άνθρωποι κατρακυλούν, πέφτουν και συγκρούονται μεταξύ τους, προσπαθώντας να πιάσουν ένα κεφάλι τυρί που κατεβαίνει με ταχύτητα από έναν απότομο λόφο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» και επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ

Το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ έρχεται καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε πώς ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς δεν είδε ποτέ το ερπετό, παρά μόνο την πληγή που προκάλεσε το δάγκωμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θέλει να χρησιμοποιήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως όχημα για να «καλμάρει» το Ισραήλ αλλά και για να παρουσιάσει ένα αφήγημα νίκης προκειμένου να βγει από το αδιέξοδο στο Ιράν

Φύλλια Πολίτη
