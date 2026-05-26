Όσα στα αλήθεια έγιναν και όσα (ευτυχώς) δεν έγιναν

Τι πραγματικά συνέβη στις κερκίδες του Telecom Center λίγο πριν το τζάμπολ του τελικού της Euroleague; Το βίντεο που διέρρευσε από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του Telecom Center αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα. Δεν επιτρέπει ούτε «υποθέσεις», ούτε «ερμηνείες» για όσα έγιναν.

Ενδεχομένως και για όσα δεν… έγιναν. Και ίσως αυτή να είναι μια λεπτομέρεια που λίγοι αντιλήφθηκαν και ακόμη λιγότεροι σκέφτηκαν στην πραγματική της διάσταση. Διότι όσα δεν έγιναν μπορεί τελικά να έχουν μεγαλύτερη σημασία ώστε το επεισόδιο να λήξει σύντομα. Και να μην συμβούν χειρότερα.

Όπως και να έχει, για να εντοπίσει κάποιος την άκρη του νήματος, θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι στοχοποιημένος καιρό τώρα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη μιας και τα Μέσα Ενημέρωσης του ομίλου του, αποκάλυψαν τον σκοτεινό ρόλο του περίφημου «ανιψιού» σε σειρά σκανδάλων.

Η διαβόητη υπόθεση Pretador, οι απόπειρες χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, η «όποια πέτρα και αν σηκώσεις» ένδειξη πως ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού είναι ο «αρχηγός» του παρακράτους. Ποινικό μητρώο που ο κάτοχος του σε κάθε άλλη δυτική χώρα του κόσμου θα είχε φύλακες έξω από το κελί του και όχι τους επίλεκτους της ΕΚΑΜ να λειτουργούν ως προσωπική του ασφάλεια!

Πίσω στις κερκίδες του Telecom Center, όμως και στο επεισόδιο. Στα δευτερόλεπτα που έγιναν όλα: Ο Δημητριάδης προκαλεί με μορφασμούς και χειρονομίες. Παρά ταύτα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν χάνει την ψυχραιμία του. Τον πλησιάζει. Το βίντεο επιβεβαιώνει ότι του μιλά ήρεμα, έως ότου ο ανιψιός του Πρωθυπουργού τον φτύνει.

Η αντίδραση του προέδρου του Ολυμπιακού έρχεται από ένστικτο. Τον απωθεί, αλλά δέχεται επίθεση με γροθιές. Ναι, ο Δημητριάδης με φρουρά επίλεκτους αστυνομικούς που πληρώνει το ελληνικό κράτος, παριστάνει τον «χούλιγκαν». Του σκίζει τη μπλούζα. Και όσο και αν είναι απίστευτο, εκείνοι που έχει μαζί του παίρνουν θάρρος και μπαίνουν και αυτοί στην «εξίσωση».

Κάπου εκεί, έχει ενδιαφέρον ένα άλλο βίντεο. Εκείνο που κάνει ξεκάθαρο ότι φίλοι του Ολυμπιακού αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει. Ακούγεται ξεκάθαρα ένα σύνθημα σε βάρος του Δημητριάδη και κάποιοι οπαδοί κινούνται προς τα επίσημα του γηπέδου. Υπάρχει ένας δεδομένος εκνευρισμός και μια μετακίνηση. Ευτυχώς όμως η αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη εκτονώνει την κατάσταση. Τα όσα δεν… έγιναν που λέγαμε.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού απομακρύνεται από το σημείο. Η απόφαση του να προχωρήσει ανάμεσα στον κόσμο ως τη θέση του και το χαμόγελο του, λειτουργεί πυροσβεστικά στα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Ο κόσμος τον βλέπει, τον αποθεώνει, τον χαιρετά. Η φωτιά έσβησε.

Η ντροπή για κάποιον που με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου έχει μετατρέψει επίλεκτους της αστυνομίας σε «συνοδούς» του και που προσπαθεί παριστάνοντας τον φίλαθλο της κορυφαίας ελληνικής ομάδας να… επαναλανσάρει τον εαυτό του, όχι.