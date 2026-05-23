To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
Euroleague 23 Μαΐου 2026, 18:35

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Δεν είχε περάσει παρά λίγη ώρα μετά την επιβλητική πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε και το πρώτο πράγμα που φρόντισε να κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν να χαμηλώσει τους τόνους τους ενόψει του μεγάλου τελικού.

Βλέποντας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της υπερβολικής σιγουριάς ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη βάλει στην τροπαιοθήκη του την Ευρωλίγκα έσπευσε μέσω ομιλίας στους να «προσγειώσει» τους παίκτες του.

«Ήταν το πρώτο παιχνίδι από τα δύο του Σαββατοκύριακου. Προτείνω σε όλους να μείνετε ταπεινοί και συγκεντρωμένοι, να έχουμε τη μύτη μας κάτω. Ο τελικός θα είναι πιο δύσκολος από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος» ανέφερε συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός που αναζητά τη δεύτερη ευρωλίγκα του.

Βλέπετε οι ερυθρόλευκοι δεν αντιμετωπίζουν μια τυχαία ομάδα, αλλά τη Ρεάλ Μαδρίτης που μπορεί στο μπάσκετ να μην έχει την αίγλη της ποδοσφαιρικής ομάδας, ωστόσο οι 11 Ευρωλίγκες, τα 38 πρωταθλήματα και τα 29 Κύπελλα Ισπανίας λένε πολλά.

Άλλωστε η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο λίγο αργότερα «καθάριζε» σχετικά εύκολα την ευχάριστη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης Βαλένθια που με τη σειρά της είχε «τρομάξει» τους υπόλοιπους τρεις του Final Four, όταν απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με τρεις σερί νίκες «εκκινώντας» από το 0-2.

Επ’ ουδενί ο Μπαρτζώκας δεν θέλει να περάσει στους παίκτες του η αίσθηση βεβαιότητας πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη καπαρώσει την 4η Ευρωλίγκας του και πως το παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, θα είναι τυπικού χαρακτήρα.

Αυτοπεποίθηση και πίστη για τη νίκη ναι. Αλαζονεία όμως όχι, γι’ αυτό χρησιμοποίησε πολύ εύστοχα τη φράση «να έχουμε τη μύτη μας κάτω». Η αλαζονεία και υποτίμηση στον αθλητισμό απαγορεύονται δια… ροπάλου. Όσοι το έκαναν το πλήρωσαν ακριβά. Πιο πρόσφατο παράδειγμα ο Παναθηναϊκός, όταν με τετραπλάσιο μπάτζετ έμεινε εκτός Final Four 2026 από τις «νυχτερίδες» των 8-9 εκατομμυρίων.

Μπορεί όντως ο τελικός να αποδειχθεί εύκολο έργο για τον Ολυμπιακό. Έχει όλα τις παραμέτρους με το μέρους του. Την καλύτερη και πιο πλήρη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα, η οποία μάλιστα στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε έδειξε να βρίσκεται και σε καλή κατάσταση τη δεδομένη στιγμή. Επιπλέον ο τελικός γίνεται στην χώρα του και όπως είδαμε και κόντρα στους Τούρκους το γήπεδο θα είναι γεμάτο ερυθρόλευκους οπαδούς. Ακόμη και το κάποτε αφιλόξενο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός το έχει μετατρέψει τα τελευταία χρόνια σε ένα γήπεδο στο οποίο δεν επηρεάζεται αρνητικά (καθότι έδρα του αιωνίου αντιπάλου του) και συνήθως παίζει καλά και κερδίζει.

Την ίδια ώρα απέναντί του θα έχει μια Ρεάλ χτυπημένη από τραυματισμούς ακριβώς στο σημείο που ο Μπαρτζώκας έχει παίκτες με το… τσουβάλι. Στους σέντερ. Κι όμως το πιθανότερο είναι πως τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τους Πειραιώτες.

Στον ημιτελικό η Ρεάλ έδειξε πως είναι «χαμελαίων».  Έπαιξε το παιχνίδι της Βαλένθια, πηγαίνοντας ψηλά το σκορ και παίζοντας εκείνη γρήγορα, χωρίς όμως να επιτρέψει να πράξει το ίδιο η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Τα 14/34 τρίποντα λένε πολλά, όπως και οι 23 ασίστ. Επιπλέον σε αυτόν τον γρήγορο ρυθμό η ομάδα του Σκαριόλο υπέπεσε σε μόλις 9 λάθη. Το πιο εντυπωσιακό όμως ίσως είναι τα 48 ριμπάουντ έναντι μόλις 31 της Βαλένθια, εκτός των οποίων τα 19 επιθετικά! Και τα περισσότερα δεν τα πήραν οι σέντερ της αλλά «ημίψηλοι» όπως ο γκαρντ Φελίζ (8), ο σμολ φόργουορντ Χεζόνια (7) και ο Ντεκ (8).

Με γρήγορο τέμπο, αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ρεάλ τον Ολυμπιακό, προκειμένου να του χαλάσει την ισορροπία που διαθέτει σαν ομάδα και να μην του επιτρέψει να πάει στο σετ παιχνίδι, εκεί που υπερτερεί με τους ψηλούς. Ένας γρήγορος ρυθμός δεν θα αφήσει τους ερυθρόλευκους να χτυπήσουν εκεί που θέλουν και αυτό σίγουρα το γνωρίζει ο Μπαρτζώκας.

Αν βάλουμε στην εξίσωση το γεγονός ότι οι Πειραιώτες έχει αρκετούς παίκτες που αρέσκονται στο να σουτάρουν από μακριά (Βεζένκοφ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ), τότε αν αυτά τα μακρινά σουτ δεν μπουν ή γίνει κατάχρηση από το τρίποντο, θα εξυπηρετηθεί ακόμη περισσότερο η Ρεάλ. Γιατι πολύ απλά δεν θέλει η μπάλα να πάει μέσα στο καλάθι της σε πέντε εναντίον πέντε.

Γενικότερα θέλει προσοχή καθώς μιλάμε για ομάδα που σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν στην Ευρωλίγκα δεν έπεισε ότι θα μπορέσει να βρεθεί στο Final Four. Εν τέλει από ένα σημείο και μετά ο Σκαριόλο «συμμάζεψε» πολύ την κατάσταση (η αναφορά του Χεζόνια στον πολύπειρο Ιταλό δεν ήταν τυχαία) και με όπλο την έδρα της «έχτισε» μια αντεπίθεση που την «έσπρωξε» ως την 3η θέση της κανονικής περιόδου (24-14) με μόλις δύο νίκες λιγότερες από τον Ολυμπιακό.

Από την άλλη σε αρκετά παιχνίδια εκτός έδρας έδειξε να χάνει την ταυτότητά της, έχοντας τρομερή δυσκολία στο σκοράρει και με την επιθετική συγκομιδή της να κυμαίνεται ακόμη και κάτω από τους 65-70 πόντους.

Για να μην το κουράζουμε, ο τελικός της Euroleague είναι στα χέρια του Ολυμπιακού και ο Γιώργος Μπαρτζώκας με το «προτείνω να μείνετε ταπεινοί» και με το «έχουμε τα πάντα για να πάμε μέχρι το τέλος», έχει βάλει την ομάδα του στις σωστές «ράγες» για να σηκώσει την τέταρτη Ευρωλίγκα της.

