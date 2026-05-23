Mundo Deportivo: «Ο Μοντέρο έχει επιλέξει Ολυμπιακό, δεν ανανεώνει στη Βαλένθια»
Η Ισπανία… βουίζει, καθώς γίνεται λόγος για οριστική συμφωνία Μοντέρο-Ολυμπιακού το καλοκαίρι – Όλο το ρεπορτάζ
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Euroleague Final Four 2026 του «T-Center» και το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) θα διεκδικήσει στην Αθήνα το 4ο ευρωπαϊκό του. Την ώρα που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ελλάδα και στο Final Four τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.
Τα μεταγραφικά δημοσιεύματα εν όψει του καλοκαιρινού «παραθύρου» συνεχίζονται και η Ισπανία… βουίζει για οριστική συμφωνία μεταξύ του Ζαν Μοντέρο και του Ολυμπιακού!
Ο Σέρχιο Γιεμπρές, δημοσιογράφος της «Mundo Deportivo», αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι οι Πειραιώτες -όχι απλά έχουν τον πρώτο λόγο για τον παίκτη- αλλά πως ο Μοντέρο έχει υπογράψει ήδη προσύμφωνο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό! Ενώ έχει απορρίψει ήδη την πρόταση ανανέωσης από πλευράς Βαλένθια!
Το δημοσίευμα για τον Μοντέρο
🚨 Jean Montero no aceptará la oferta de renovación de Valencia Basket. El dominicano ya cuenta con un preacuerdo con Olympiacos.
La NBA sigue siendo prioridad, pero no hay ningún escenario que le dé las garantías necesarias para dar el salto todavía. pic.twitter.com/sdeZHU56Yi
— Sergio Llebrés (@llebres11) May 23, 2026
Μόνο εμπόδιο; Ίσως το NBA. Θα ήθελε, ακόμα και άμεσα, να κάνει το… άλμα ο Μοντέρο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια προσφορά από την άλλη άκρη του Ατλαντικού που θα μπορούσε να δημιουργήσει συζητήσεις και να ανοίξει δίαυλο. Και εφόσον παραμείνει στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι το μεγάλο φαβορί…
