Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θρίαμβο επί της Φενέρ (vid)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την καθιερωμένη παρακάμερα από το σπουδαίο ματς των «ερυθρόλευκων» με τη Φενέρμπαχτσε στον νικηφόρο ημιτελικό του Final Four 2026.

Φυσικά, στα πλάνα ξεχωρίζει η «εκρηκτική» ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο T-Center, ενώ υπάρχουν στιγμιότυπα από την προθέρμανση των αθλητών, καθώς και highlights από το παιχνίδι.

Η παρακάμερα που δημοσίευσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ

Μάλιστα, η πειραϊκή ΚΑΕ, πλαισίωσε την ανάρτηση του βίντεο με την εξής λεζάντα: «Πάθος, δύναμη, επιθυμία, ανιδιοτέλεια και ένας πύρινος κόσμος ώθησαν την ομάδα μας στην πρόκριση για τον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας».

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός, μετά την πρόκριση επί της Φενέρ στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague την Κυριακή το βράδυ (24/5, 21:00).