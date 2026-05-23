Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θρίαμβο επί της Φενέρ (vid)
Euroleague 23 Μαΐου 2026, 17:29

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θρίαμβο επί της Φενέρ (vid)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε το βίντεο με όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον νικηφόρο ημιτελικό του Final Four κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την καθιερωμένη παρακάμερα από το σπουδαίο ματς των «ερυθρόλευκων» με τη Φενέρμπαχτσε στον νικηφόρο ημιτελικό του Final Four 2026.

Φυσικά, στα πλάνα ξεχωρίζει η «εκρηκτική» ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο T-Center, ενώ υπάρχουν στιγμιότυπα από την προθέρμανση των αθλητών, καθώς και highlights από το παιχνίδι.

Η παρακάμερα που δημοσίευσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ

YouTube thumbnail

Μάλιστα, η πειραϊκή ΚΑΕ, πλαισίωσε την ανάρτηση του βίντεο με την εξής λεζάντα: «Πάθος, δύναμη, επιθυμία, ανιδιοτέλεια και ένας πύρινος κόσμος ώθησαν την ομάδα μας στην πρόκριση για τον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας».

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός, μετά την πρόκριση επί της Φενέρ στον ημιτελικό, θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague την Κυριακή το βράδυ (24/5, 21:00).

Επενδυτικά ταμεία: Καταλύτης ανάπτυξης και εξωστρέφειας – Τα νέα deals στην ελληνική αγορά

Ψυχική υγεία: 6 σημάδια ότι το «walk-and-talk» είναι για σας

Γιάννης Στουρνάρας: «Βλέπει» αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
On Field 23.05.26

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Οι Έλληνες με τις περισσότερες κατακτήσεις Ευρωλίγκας: Για τη 2η ο Μπαρτζώκας, για την 3η ο Παπανικολάου
Euroleague 23.05.26

Μετά τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής με δύο Ευρωλίγκες, ενώ ο Παπανικολάου να μπει στο «κλειστό κλαμπ» των Ελλήνων παικτών με τρεις κούπες.

Μαλεντόν: «Είμαστε λαβωμένοι, αλλά όχι νεκροί – Έξτρα κίνητρο οι τραυματισμοί για νίκη στον τελικό»
Euroleague 23.05.26

Ο Τεό Μαλεντόν τόνισε μετά την πρόκριση επί της Βαλένθια ότι τα προβλήματα τραυματισμών θα πρέπει να αποτελέσουν έξτρα κίνητρο για τη Ρεάλ στον μεγάλο τελικό της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
Κόσμος 23.05.26

Η Μαρί Μπέκερς είναι μία από τις εκατοντάδες μητέρες που έχουν ενταχθεί σε διαδικτυακές κοινότητες looksmaxxing, ενός κινήματος που υπόσχεται να βελτιώσει την εμφάνιση μέσω ειδικών ασκήσεων και παρεμβάσεων στη δομή του προσώπου.

Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
Κόσμος 23.05.26

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αν και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές

Ρόδος: Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο
Δύο νεκρές 23.05.26

Υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι ο 44χρονος επιχείρησε να παρέμβει στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης - Οργή στη Ρόδο με την αποφυλάκισή του

Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
Κλάδος κατασκευής 23.05.26

Ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει προβληματισμό για τη νέα πίεση στο κόστος οικοδομής, την οποία παράγοντες της αγοράς συνδέουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και το αυξημένο κόστος βασικών υλικών

Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Κόσμος 23.05.26

Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, Υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν
Κόσμος 23.05.26

Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου

Μικρολίμανο: Η στιγμή που φτάνουν περιπολικό και ασθενοφόρο μετά το περιστατικό με τον «Τίτι»
Βίντεο ντοκουμέντο 23.05.26

Ο 42χρονος κακοποιός, μετά τους πυροβολισμούς στο Μικρολίμανο, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

H Κέιτ Μος απέκτησε το δικό της λουλούδι- «Αιθέρια ομορφιά»
Υπέροχο, παράξενο 23.05.26

Η Κέιτ Μος πέρασε από το Great Pavilion για να παρουσιάσει το λουλούδι «Kate Moss» και, αν και δεν συμμετείχε στην επιλογή του τριαντάφυλλου, υποστήριξε ότι η σύνδεση ήταν «μοιραία».

Ποιοι τουρίστες ξοδεύουν και πόσο στην Ελλάδα
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ 23.05.26

Οι βασικές αγορές δεν ακολουθούν πλέον ενιαία πορεία, με διαφοροποιήσεις να εμφανίζονται στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι κρατήσεις, στο πόσο διαρκεί η παραμονή και στο επίπεδο των δαπανών, αναδιαμορφώνοντας την εικόνα των τουριστικών ροών

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23.05.26

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Εσύ θα εμπιστευόσουν την τεχνητή νοημοσύνη να σου βρει τον έρωτα;
Relationsex 23.05.26

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Match Group ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, κάποια στιγμή αργότερα φέτος, το Bumble θα παρουσιάσει έναν βοηθό γνωριμιών βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη με το όνομα «Bee»

Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Φρανκ Σινάτρα: Μετέφερε 1 εκατ. δολάρια για τη σιωνιστική πολιτοφυλακή Χαγκανά στο Ισραήλ αποκάλυψε η κόρη του
«Ήρωας» έγραψε 23.05.26

Μια άγνωστη και εξαιρετικά αμφιλεγόμενη πτυχή από τη ζωή του Φρανκ Σινάτρα έφερε στο φως η κόρη του, Νάνσι, μέσα από αναρτήσεις της στην πλατφόρμα X

Μπακογιάννης για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Αν τον πετύχω κάπου στον δρόμο, εγώ τι θα κάνω;
«Δεν το κρύβω» 23.05.26

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ίσως θα πρέπει με αυτή την αφορμή να το ξανασκεφτούμε», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Μέλη του Global Sumud Flotilla: «Μας υπέβαλαν σε ομαδικά βασανιστήρια, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, στέρηση νερού»
Αγριότητες 23.05.26

Σοβαρές καταγγελίες κατά των ισραηλινών δυνάμεων από μέλη του Global Sumud Flotilla - «Το Ισραήλ αλωνίζει τη Μεσόγειο» - «Αυτά ήταν ένα τίποτα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη»

Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

Ο Ερυθρός Σταυρός θρηνεί τον θάνατο τριών εθελοντών από τον ιό Έμπολα στο Κονγκό
Κόσμος 23.05.26

Οι εθελοντές της Διεθνούς Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Κονγκό πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα για να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση σχετικά με τον Έμπολα

Πατίνια: Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση τους από ανηλίκους – Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα
Αναζητείται λύση 23.05.26

Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αντιστοιχούν πλέον στο 3% - 8% των συνολικών τραυματισμών παιδιών που φτάνουν στα επείγοντα, επισημαίνει ο ορθοπεδικός χειρουργός Αντώνης Αγγουλές

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

