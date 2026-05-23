«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πάνω από τρεις δεκαετίες μετά την προβολή του τελευταίου μέρους της τριλογίας «Ο Νονός» στις κινηματογραφικές αίθουσες, η οικογένεια Κορλεόνε επιστρέφει.

Η Random House απέκτησε δικαιώματα για ένα νέο μυθιστόρημα που έχει εγκριθεί από τους κληρονόμους του Μάριο Πούζο και φέρει την υπογραφή της ιταλοαμερικανίδας συγγραφέως Αντριάνα Τριγκιάνι.

Το βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2027, θα αφηγείται την ιστορία της μοναδικής κόρης του Ντον Βίτο.

Και το καλύτερο; Τα κινηματογραφικά δικαιώματα ανήκουν στην Paramount, οπότε μαζί με το βιβλίο, ετοιμαστείτε να περάσουμε μια βόλτα και από το σινεμά.

Η Κόνι Κορλεόνε στο επίκεντρο

Όταν η Paramount αγόρασε τα δικαιώματα του πρώτου μυθιστορήματος του Μάριο Πούζο το 1969, διεκδίκησε την κυριότητα ολόκληρης της σειράς, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών βιβλίων.

View this post on Instagram A post shared by Men’s Journal (@mensjournal)

Ο Πούζο πέθανε το 1999 και, αφού οι κληρονόμοι του μας παρουσίασαν δύο ακόμη μυθιστορήματα παρά τις αντιρρήσεις του στούντιο, κατέληξαν στα δικαστήρια. Η τελική συμφωνία έδωσε στην οικογένεια την ελευθερία να κυκλοφορεί νέα βιβλία, υπό την προϋπόθεση ότι η Paramount θα έχει το προνόμιο να διαπραγματευτεί πρώτη τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά.

Το επερχόμενο μυθιστόρημα, στο οποίο θα βασίζεται και η ταινία, θα επικεντρωθεί στην Κόνι Κορλεόνε, την παραμελημένη κόρη του Βίτο Κορλεόνε, την οποία υποδύθηκε η Τάλια Σάιρ.

Ποιος θα αποφασίσει τελικά;

Η επιστροφή του «Νονού» έρχεται περισσότερα από 55 χρόνια αφότου το αρχικό μυθιστόρημα έμαθε στο ευρύ κοινό όρους όπως «consigliere» και «Cosa Nostra», συμβάλλοντας παράλληλα στον επαναπροσδιορισμό του είδους των γκανγκστερικών ταινιών και στην ανάδειξη των Αλ Πατσίνο και Μάρλον Μπράντο σε κινηματογραφικούς αστέρες.

Η Αντριάνα Τριγκιάνι δήλωσε ότι το νέο μυθιστόρημα θα εξερευνήσει την άνοδο της Κόνι σε έναν κόσμο που κουμάντο κάνουν οι ισχυροί άνδρες.

«Είναι ένα μυθιστόρημα για το πώς μια γυναίκα προσπαθεί να χαράξει τη δική της πορεία σε έναν κόσμο που έχει ήδη αποφασίσει ποια είναι», δήλωσε σε ανακοίνωσή της.

在 Instagram 查看这篇帖子 Corleone Empire (@corleoneempire) 分享的帖子

Πρόσθεσε ότι το να υποτιμήσει κανείς την Κόνι Κορλεόνε θα αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνο με το να υποτιμήσει τον Βίτο ή τον Μάικλ Κορλεόνε. Ο Άντονι Πούζο, γιος του Μάριο Πούζο και υπεύθυνος για την διαχείριση του έργο του, δήλωσε ότι η οικογένεια αναζήτησε συγκεκριμένα την Τριγκιάνι αφού διάβασε ένα δοκίμιο που είχε γράψει για τις γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε και για το πόσο λίγη προσοχή είχαν λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

Το έργο αναβιώνει επίσης μια σειρά που παρέμεινε πολιτισμικά κυρίαρχη πολύ καιρό μετά την κυκλοφορία του «Νονός III» το 1990.

Η αρχική τριλογία κέρδισε εννέα Όσκαρ και περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ επηρέασε γενιές κινηματογραφιστών και σεναριογράφων που εδώ που τα λέμε, «γουστάρουν» αίμα, ηθικούς κώδικες και κακό (όπως και εμείς;!).

Και τέλος, θα μοιραστούμε μαζί σας και κάποια άσχημα νέα: ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είναι σχεδόν απίθανο να αναλάβει τη σκηνοθεσία.

*Με πληροφορίες από: Complex | The Hollywood Reporter