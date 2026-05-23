magazin
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε
Culture Live 23 Μαΐου 2026, 23:40

«Ο Νονός» επιστρέφει για να μας διηγηθεί την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε

Οι γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε περέμειναν για χρόνια στην αφάνεια. Οπότε, ήρθε η ώρα να μάθουμε την ιστορία της Κόνι Κορλεόνε, η οποία μπορεί να γίνει εξίσου επικίνδυνη με τον Βίτο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πάνω από τρεις δεκαετίες μετά την προβολή του τελευταίου μέρους της τριλογίας «Ο Νονός» στις κινηματογραφικές αίθουσες, η οικογένεια Κορλεόνε επιστρέφει.

Η Random House απέκτησε δικαιώματα για ένα νέο μυθιστόρημα που έχει εγκριθεί από τους κληρονόμους του Μάριο Πούζο και φέρει την υπογραφή της ιταλοαμερικανίδας συγγραφέως Αντριάνα Τριγκιάνι.

Το βιβλίο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2027, θα αφηγείται την ιστορία της μοναδικής κόρης του Ντον Βίτο.

Και το καλύτερο; Τα κινηματογραφικά δικαιώματα ανήκουν στην Paramount, οπότε μαζί με το βιβλίο, ετοιμαστείτε να περάσουμε μια βόλτα και από το σινεμά.

Η Κόνι Κορλεόνε στο επίκεντρο

Όταν η Paramount αγόρασε τα δικαιώματα του πρώτου μυθιστορήματος του Μάριο Πούζο το 1969, διεκδίκησε την κυριότητα ολόκληρης της σειράς, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών βιβλίων.

Ο Πούζο πέθανε το 1999 και, αφού οι κληρονόμοι του μας παρουσίασαν δύο ακόμη μυθιστορήματα παρά τις αντιρρήσεις του στούντιο, κατέληξαν στα δικαστήρια. Η τελική συμφωνία έδωσε στην οικογένεια την ελευθερία να κυκλοφορεί νέα βιβλία, υπό την προϋπόθεση ότι η Paramount θα έχει το προνόμιο να διαπραγματευτεί πρώτη τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά.

Το επερχόμενο μυθιστόρημα, στο οποίο θα βασίζεται και η ταινία, θα επικεντρωθεί στην Κόνι Κορλεόνε, την παραμελημένη κόρη του Βίτο Κορλεόνε, την οποία υποδύθηκε η Τάλια Σάιρ.

Ποιος θα αποφασίσει τελικά;

Η επιστροφή του «Νονού» έρχεται περισσότερα από 55 χρόνια αφότου το αρχικό μυθιστόρημα έμαθε στο ευρύ κοινό όρους όπως «consigliere» και «Cosa Nostra», συμβάλλοντας παράλληλα στον επαναπροσδιορισμό του είδους των γκανγκστερικών ταινιών και στην ανάδειξη των Αλ Πατσίνο και Μάρλον Μπράντο σε κινηματογραφικούς αστέρες.

Η Αντριάνα Τριγκιάνι δήλωσε ότι το νέο μυθιστόρημα θα εξερευνήσει την άνοδο της Κόνι σε έναν κόσμο που κουμάντο κάνουν οι ισχυροί άνδρες.

«Είναι ένα μυθιστόρημα για το πώς μια γυναίκα προσπαθεί να χαράξει τη δική της πορεία σε έναν κόσμο που έχει ήδη αποφασίσει ποια είναι», δήλωσε σε ανακοίνωσή της.

在 Instagram 查看这篇帖子

Corleone Empire (@corleoneempire) 分享的帖子

Πρόσθεσε ότι το να υποτιμήσει κανείς την Κόνι Κορλεόνε θα αποδειχθεί εξίσου επικίνδυνο με το να υποτιμήσει τον Βίτο ή τον Μάικλ Κορλεόνε. Ο Άντονι Πούζο, γιος του Μάριο Πούζο και υπεύθυνος για την διαχείριση του έργο του, δήλωσε ότι η οικογένεια αναζήτησε συγκεκριμένα την Τριγκιάνι αφού διάβασε ένα δοκίμιο που είχε γράψει για τις γυναίκες της οικογένειας Κορλεόνε και για το πόσο λίγη προσοχή είχαν λάβει όλα αυτά τα χρόνια.

Το έργο αναβιώνει επίσης μια σειρά που παρέμεινε πολιτισμικά κυρίαρχη πολύ καιρό μετά την κυκλοφορία του «Νονός III» το 1990.

Η αρχική τριλογία κέρδισε εννέα Όσκαρ και περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ επηρέασε γενιές κινηματογραφιστών και σεναριογράφων που εδώ που τα λέμε, «γουστάρουν» αίμα, ηθικούς κώδικες και κακό (όπως και εμείς;!).

Και τέλος, θα μοιραστούμε μαζί σας και κάποια άσχημα νέα: ο Φράνσις Φορντ Κόπολα είναι σχεδόν απίθανο να αναλάβει τη σκηνοθεσία.

*Με πληροφορίες από: Complex | The Hollywood Reporter

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

Ομόλογα G7: Ο πληθωρισμός αναστατώνει την ασφαλή αγορά των 50 τρισ. δολαρίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Επικαιρότητα
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

inWellness
inTown
Stream magazin
«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Προπέτασμα καπνού» 23.05.26

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους

Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Dame 23.05.26

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Ακροδεξιά ατζέντα; 23.05.26

Ο Γάλλος μεγιστάνας Βενσάν Μπολορέ ένωσε τους Μπαρδέμ, Ράφαλο, Λάνθιμο και χιλιάδες άλλους - Εναντίον του

Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή
Μοναδικά εκθέματα 23.05.26

Ραντεβού στην Αθήνα με τον Γρύπα Πολεμιστή - Ιστορική έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στήνεται η έκθεση «Η Πύλος του Νέστορα - Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται», αφού παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα και το Λος Άντζελες

Μαίρη Αδαμοπούλου
Γιατί ο Ράμι Μάλεκ δεν έπαιξε στο «The Man I Love»;
Προβληματικό; 23.05.26

Ο λόγος που ο Ράμι Μάλεκ δίστασε να πρωταγωνιστήσει στο γκέι δράμα «The Man I Love»

Ο Ράμι Μάλεκ αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ήταν σκεπτικός σχετικά με το ενδεχόμενο να υποδυθεί τον Τζίμι — έναν καλλιτέχνη που παλεύει με το AIDS, όπως ακριβώς και ο Φρέντι Μέρκιουρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα
SNF Nostos 2026 22.05.26

Ο Τζον Κλιζ και το βρετανικό χιούμορ των Monty Python για ένα βράδυ στην Αθήνα

Το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποδέχεται στις 26 Ιουνίου το Τζον Κλιζ, ιδρυτικό μέλος των Monty Python με αφορμή τον μισό αιώνα ζωής της ταινίας Οι Ιππότες της Ελεεινής Τραπέζης

Σύνταξη
Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον
Ιστορίες, μουσική 22.05.26

Ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον

Η ταινία «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και με πρωταγωνιστή τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, έκανε πρεμιέρα στις 24 Απριλίου. Ωστόσο, ήδη ετοιμάζεται το δεύτερο μέρος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα
Queer δράμα 22.05.26

Η Πενέλοπε Κρουζ στις Κάννες με την ταινία για τον Γκαρθία Λόρκα – Αποθέωση και συγκίνηση με 16’ χειροκρότημα

Η Πενέλοπε Κρουζ λάμπει στην queer επική ταινία των Los Javis για τον Γκαρθία Λόρκα, «La bola negra» (Η Μαύρη Μπάλα), κερδίζοντας 16λεπτο χειροκρότημα στις Κάννες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του
«Τριπάρισμα» 22.05.26

Η Ανάσταση του Χριστού: Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του

Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη 3-0: Ιστορικό χατ-τρικ του Κέιν και νταμπλ! (vids)

Με ένα απίθανο χατ-τρικ του Χάρι Κέιν, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε 3-0 τη Στουτγκάρδη στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας και έφτασε έτσι το 14ο νταμπλ της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»
«Έρχεται ιντιφάντα» 23.05.26

Ανοίγει το μέτωπο με Χαμάς; «Τραμπ και Ισραήλ ξαναέγραψαν την εκεχειρία – Αν ζητάνε παράδοση, θα πολεμήσουμε»

«Αν φτάσουμε σε κατάσταση όπου “η θάλασσα είναι πίσω σου και ο εχθρός μπροστά σου”, θα πολεμήσουν — όχι μόνο η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνιοι γενικά»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
Άλλοι 3 αγνοούνται 23.05.26

Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ

Διασώστες εξακολουθούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου κοιτώνων του Κολεγίου Σταρομπίλσκ του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ, κάτω από τα οποία είναι θαμμένοι άλλοι τρεις φοιτητές.

Σύνταξη
Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου
Κόσμος 23.05.26

Ιράν και Πακιστάν έστειλαν αναθεωρημένη πρόταση στις ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου

Το Ιράν απέστειλε μέσω του Πακιστάν, αναθεωρημένη πρόταση στην οποία οι ΗΠΑ αναμένεται να απαντήσουν την Κυριακή. Ο Τραμπ συνομιλεί με εταίρους της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές

Οι διαδηλωτές κατέκλυσαν μια κεντρική πλατεία στο Βελιγράδι από διάφορες κατευθύνσεις, πολλοί κρατώντας πανό και φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «Οι φοιτητές νικούν», το μότο του νεανικού κινήματος.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
Champions League 23.05.26

Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)

Στην κορυφή της Ευρώπης επέστρεψε μετά από δύο χρόνια απουσίας η Μπαρτσελόνα, με την καταλανική ομάδα να νικά 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League γυναικών.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
Ποδόσφαιρο 23.05.26

Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)

Η Χαλ Σίτι πήρε δραματική άνοδο στην Premier League επικρατώντας της Μίντλεσμπρο στο 95' με γκολ του Όλι ΜακΜπέρνι στο 95' στο Γουέμπλεϊ. - Το τεράστιο μπόνους που θα βάλει στα ταμεία της.

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
Euroleague 23.05.26

Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μίλησε για τον τελικό της Euroleague, αναφέροντας πως περίμενε γι’ αυτό όλη του την καριέρα, ενώ παράλληλα στάθηκε και στη σημασία που έχει το συγκεκριμένο ματς για όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
«Προπέτασμα καπνού» 23.05.26

«Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους

Σκάνδαλο ή επικοινωνιακό κόλπο; Το Un couple (Presque) Parfait του Φλοριάν Ταρντίφ για την εκρηκτική σχέση των Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν φέρνει αναστάτωση στη Γαλλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο
Πρώην παίκτης ΑΕΚ 23.05.26

Μάριος Οικονόμου: Χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο (vid)

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο, υπεβλήθη σε δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση και πλέον νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Euroleague 23.05.26

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 24 Μαϊου 2026
Cookies