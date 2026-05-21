Παναιτωλικός-Αστέρας 1-2: Οι Αρκάδες πήραν τρίποντο με δέκα παίκτες και ανέβηκαν στην 11η θέση (vid)

Χωρίς άγχος οι δυο ομάδες την 10η και τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League, όπου είχαν κριθεί τα πάντα και υποβιβάστηκαν ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε εκτός έδρας με 2-1 τον Παναιτωλικό και είναι η δεύτερη νίκη των Αρκάδων στο πρωτάθλημα της σεζόν 2025/26, μακριά από την Τρίπολη. Η προηγούμενη είναι στο Περιστέρι με 1-0 επί του Ατρομήτου.

Οι Αρκάδες πήραν τον τρίποντο με δέκα παίκτες και προσπέρασαν τον Παναιτωλικό. Ο Αστέρας είναι 11ος με 36 βαθμούς καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία από τους Αγρινιώτες που επίσης τερμάτισε με 36 πόντους.

Δοκάρι και χαμένο πέναλτι ο Παναιτωλικός που ισοφάρισε με δεύτερο πέναλτι! Από το 68’ έπαιζε με δέκα παίκτες ο Αστέρας.

Προηγήθηκε με τον Μπαρτόλο

Ο Αστέρας προηγήθηκε στο 28’ με υπέροχο γκολ του Μπαρτόλο, ο οποίος εκτέλεσε κόρνερ, ο Μπάτζι έδιωξε, η μπάλα έφτασε στα πόδια του και την έστειλε στα δίχτυα, αφού απέφυγε στον Μπρέγκου. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να σκοράρουν στο 39’, όμως ο Λαμπάτο σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Χατζηεμμανουήλ.

Σταμάτησε τον Μπουχαλάκη

Το πρώτο πέναλτι του Παναιτωλικού καταλογίστηκε στο 62’ σε ανατροπή του Μπάτζι από τον Σίπσιτς. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπουχαλάκης και ο γκολκίπερ Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε με το πόδι του, επειδή ο παίκτης του Παναιτωλικού διάλεξε να εκτελέσει στο κέντρο της εστίας (64’). Ηταν το τρίτο χαμένο πέναλτι κόντρα στον Αστέρα και πέμπτο συνολικά που έχασε φέτος ο Παναιτωλικός!

Αποβλήθηκε ο Γραμμένος

Ο Παναιτωλικός ισοφάρισε (1-1) στο 70’ αυτή τη φορά με εύστοχο πέναλτι του Λομπάτο. Η παράβαση καταλογίστηκε μετά από κλήση του διαιτητή Κόκκινου (Χαλκιδικής) στο VAR, όπου ήταν η Αντωνίου (Αχαΐας), η πρώτη γυναίκα διαιτητής που άσκησε καθήκοντα VAR στην Stoiximan Super League. Ο Κόκκινος είδε στην οθόνη το κράτημα του Γραμμένου στον Μπάτζι. Επίσης, έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Γραμμένο (69’).

Ο Αστέρας πέτυχε το 2-1 στο 82’ με σουτ του Χαραλαμπόγλου, ο οποίος μπήκε αλλαγή και στη φάση του γκολ έγινε κάτοχος της μπάλας μετά από διώξιμο του Γκράνα.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (84’ Μπελεβώνης), Κόγιτς, Σιέλης (46’ Γκράναθ), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (84’ Νικολάου), Σμυρλής, Μπρέγκου (61’ Αγκίρε), Εστεμπάν (11’ λόγω τραυμ. Σατσιάς), Λομπάτο, Μπάτζι

Αστέρας AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Σίπσιτς, Λάσκαρης, Άλχο (84’ Εμμανουηλίδης), Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (65’ Πέρεθ), Μεντιέτα (84’ Αλμύρας), Τζανδάρης (78’ Γρομητσάρης), Γραμμένος, Μακέντα (78’ Χαραλαμπόγλου).