Οι αθλητικές μεταδόσεις (21/5): Πού θα δείτε play out και Next Gen Euroleague
Το σημερινό (21/5) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το Next Gen Euroleague να ξεχωρίζει...
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Πέμπτης (21/5) ξεχωρίζει η 10η και τελευταία αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League και το Next Gen της Euroleague με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (21/5) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
11:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
13:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
13:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
13:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
14:30 Novasports 4HD INSEP Paris – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals
15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
15:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
16:45 Novasports 4HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Team 3SSB Adidas NextGen EuroLeague Finals
17:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Πανσερραϊκός Super League
18:30 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
19:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Super League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Ντάμακ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φάιχα – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Πάντερμπορν Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρτικ Θιστλ – Σεντ Μίρεν William Hill Scottish Premiership
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γεωργία – Ελλάδα Socca Euro
