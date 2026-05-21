Μαρόκο: Στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ελ Κααμπί
Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις του Μαρόκου για το Μουντιάλ των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Δείτε την αποστολή αναλυτικά.
Το Μαρόκο προετοιμάζεται για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, στα γήπεδο των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι κανονικά στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ Ουαχμπί. Αντιθέτως, εκτός από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού είναι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναχί.
Ο Μαροκινός στράικερ του Μαρόκου θα είναι και πάλι στην αποστολή της χώρας του, με την οποία έχει αγωνιστεί 68 φορές, από το 2018 μέχρι και σήμερα, έχοντας σκοράρει 32 γκολ.
Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου: Αλ Χαράρ, Ελ Κατζουί, Μπενσαουσί, Γκομίς, Αϊτ Μπουντλάλ, Μπάουφ, Σαϊμπάρι, Ταργκαλίνε, Λόουζα, Ελ Μουραμπέτ, Σαλαχεντίν, Σαντάν, Γκεσιμέ, Τσιμπί, Μπουφάλ, Μπουνίντα, Ζαμπίρι, Μαμά, Μπενζντιντά, Μπγκραουί, Μπουαντί, Μπενταγιέμπ, Αμαϊμουνί-Ετσγκουγιάμπ, Ελ-Φαουζί, Μπουφτίνι, Μπελαμάρι, Ελ Κααμπί, Ελ Καρουανί.
Η αποστολή του Μαρόκο
محمد وهبي يستدعي مجموعة من اللاعبين للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس لكرة القدم قبل الإعلان عن اللائحة النهائية لكأس العالم 2026
Mohammed Ouahbi calls up a group of players for a preparatory training camp ahead of the final 2026 FIFA World Cup™ squad announcement 🇲🇦… pic.twitter.com/aGtQItXCIR
— Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 21, 2026
