Μαρόκο: Στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο ο Ελ Κααμπί

Το Μαρόκο προετοιμάζεται για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, στα γήπεδο των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι κανονικά στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μοχάμεντ Ουαχμπί. Αντιθέτως, εκτός από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού είναι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναχί.

Ο Μαροκινός στράικερ του Μαρόκου θα είναι και πάλι στην αποστολή της χώρας του, με την οποία έχει αγωνιστεί 68 φορές, από το 2018 μέχρι και σήμερα, έχοντας σκοράρει 32 γκολ.

Αναλυτικά η αποστολή του Μαρόκου: Αλ Χαράρ, Ελ Κατζουί, Μπενσαουσί, Γκομίς, Αϊτ Μπουντλάλ, Μπάουφ, Σαϊμπάρι, Ταργκαλίνε, Λόουζα, Ελ Μουραμπέτ, Σαλαχεντίν, Σαντάν, Γκεσιμέ, Τσιμπί, Μπουφάλ, Μπουνίντα, Ζαμπίρι, Μαμά, Μπενζντιντά, Μπγκραουί, Μπουαντί, Μπενταγιέμπ, Αμαϊμουνί-Ετσγκουγιάμπ, Ελ-Φαουζί, Μπουφτίνι, Μπελαμάρι, Ελ Κααμπί, Ελ Καρουανί.

