science
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
science

Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
AI 21 Μαΐου 2026, 16:00

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Όταν ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024, χαιρετίστηκε ως ο αυστηρότερος σχετικός νόμος στον κόσμο.

Υπάρχει ανησυχία μήπως οι αλλαγές στον νόμο για την AI οδηγήσουν σε σιωπηλή απορρύθμιση

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, όπως τονίζει το Euronews, η Ευρώπη έχει ήδη συμφωνήσει να τον τροποποιήσει.

Στις 7 Μαΐου, οι κυβερνήσεις της ΕΕ και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το λεγόμενο «AI omnibus», ένα πακέτο στοχευμένων τροποποιήσεων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την απλοποίηση του ψηφιακού τομέα.

Σύμφωνα με τους εμπνευστές του, στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η αντιμετώπιση των αλληλεπικαλυπτόμενων κανόνων και η παροχή μεγαλύτερου περιθωρίου ελιγμών στις επιχειρήσεις, χωρίς να καταργηθεί η βασική λογική της νομοθεσίας που βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο που παρατείνει τις προθεσμίες, περιορίζει τις υποχρεώσεις και αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόζεται η πιο φιλόδοξη ψηφιακή νομοθεσία της ΕΕ.

Το αν πρόκειται για έξυπνη προσαρμογή της πορείας ή για σιωπηλή απορρύθμιση εξαρτάται από το ποιον ρωτάς, σημειώνει το Euronews.

Οι αλλαγές στον νόμο της ΕΕ για την AI έχουν προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.

Οι αλλαγές στον νόμο της ΕΕ για την AI έχουν προκαλέσει μεγάλη συζήτηση.

Τι άλλαξε στον νόμο για την AI

Η πιο άμεση επίπτωση αφορά το χρονοδιάγραμμα. Τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλού κινδύνου που εμπίπτουν στο Παράρτημα 3 του νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα οποία καλύπτουν τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της ασφάλισης υγείας, έχουν πλέον προθεσμία συμμόρφωσης έως τις 2 Δεκεμβρίου 2027, η οποία μετατέθηκε από το καλοκαίρι του 2026.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη που ενσωματώνεται σε φυσικά προϊόντα, όπως ιατρικές συσκευές ή βιομηχανικά μηχανήματα, διαθέτει περισσότερο χρόνο, καθώς οι υποχρεώσεις σχετικά με αυτή μετατέθηκαν έως τον Αύγουστο του 2028.

Το πεδίο εφαρμογής του όρου «υψηλού κινδύνου» έχει περιοριστεί.

Μόνο τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, η βλάβη των οποίων θα δημιουργούσε πραγματικούς κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια, υπόκεινται στις αυστηρότερες υποχρεώσεις.

Τα εργαλεία που βοηθούν τους χρήστες ή βελτιστοποιούν την απόδοση δεν ενεργοποιούν πλέον αυτόματα το πλήρες καθεστώς, μια αλλαγή που χαιρετίζεται από τους κατασκευαστές αλλά αντιμετωπίζεται με καχυποψία από τους υπερασπιστές των καταναλωτών.

Οι αλληλεπικαλύψεις με άλλες νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ έχουν περιοριστεί.

Όπου η κλαδική νομοθεσία ρυθμίζει τις λειτουργίες της Τεχνητής Νοημοσύνης στους τομείς της αεροπορίας, των ιατρικών συσκευών ή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις δεν θα υποβάλλονται πλέον σε παράλληλες αξιολογήσεις στο πλαίσιο και των δύο καθεστώτων.

Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις: ο τομέας των μηχανημάτων έχει εξαιρεθεί πλήρως από τον νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και διέπεται πλέον από δικό του κλαδικό κανονισμό.

Εταιρείες όπως η Siemens και η ASML είχαν ασκήσει έντονη πίεση για την αλλαγή αυτή. Για τον Σεργκέι Λαγκοντίνσκι, ευρωβουλευτή των Πρασίνων και μία από τις βασικές φωνές του Ευρωκοινοβουλίου σε θέματα ψηφιακής ρύθμισης, αυτό αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

«Με την εξαίρεση των μηχανημάτων, κάνουμε ένα πρώτο βήμα προς τον κατακερματισμό της ρύθμισης της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε στο Euronews.

Ο ίδιος ανέφερε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προειδοποιητικό παράδειγμα, μια αγορά όπου η απουσία σαφών ομοσπονδιακών ρυθμιστικών πλαισίων έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός συνονθυλεύματος αντικρουόμενων κανόνων σε επίπεδο πολιτειών, αντί για ένα συνεκτικό πλαίσιο.

«Από τη μία πλευρά, όλοι μιλούν για το πόσο ελεύθερη και ανεξέλεγκτη είναι η αμερικανική αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης. Από την άλλη πλευρά, πολλοί δεν γνωρίζουν ποια πολιτεία ρυθμίζει τι», δήλωσε ο Λαγκοντίνσκι. «Δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και φραγμοί», πρόσθεσε.

Η συμφωνία εισάγει επίσης μια σημαντική νέα απαγόρευση: την απαγόρευση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης που δημιουργούν εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων που απεικονίζονται, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes, η οποία θα τεθεί σε ισχύ στις 2 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας έτσι ένα κενό που οι υφιστάμενοι κανόνες δεν είχαν καταφέρει να αντιμετωπίσουν.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις είναι η εξαίρεση του τομέα των μηχανημάτων από τον νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις είναι η εξαίρεση του τομέα των μηχανημάτων από τον νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, το πακέτο τροποποιήσεων προσφέρει περισσότερο χρόνο και λιγότερη γραφειοκρατία.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης επωφελούνται από την απλοποιημένη τεχνική τεκμηρίωση, τις παρατεταμένες προθεσμίες και την ευρύτερη πρόσβαση σε ρυθμιστικά «sandbox», όπου τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να δοκιμαστούν υπό προσωρινά χαλαρότερους κανόνες.

Οι αλλαγές είναι εκ σχεδιασμού αναλογικές: μια μικρή επιχείρηση που χρησιμοποιεί ένα έτοιμο chatbot αντιμετωπίζει πολύ λιγότερες απαιτήσεις από ό,τι μια επιχείρηση που πωλεί Τεχνητή Νοημοσύνη υψηλού κινδύνου για αποφάσεις πρόσληψης.

Ωστόσο, η συμμόρφωση συνεπάγεται πραγματικό κόστος, ενώ για όσους δεν πληρούν τις απαιτήσεις εξακολουθούν να υφίστανται πρόστιμα.

Ο Λαγκοντίνσκι δήλωσε ότι μπορεί να συμβιβαστεί με το συνολικό αποτέλεσμα.

«Η τελική συμφωνία είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να συμβιβαστούμε. Δεν ανήκω σε εκείνους που λένε ότι πρόκειται για καταστροφή».

Ωστόσο, ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά τα όρια αυτού του είδους της νομοθετικής διαδικασίας.

«Δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε συνεχώς τη νομοθετική διαδικασία και να προσπαθούμε να ακολουθήσουμε παρακάμψεις. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι πιο χρονοβόρα και η ακεραιότητα αυτής της διαδικασίας δεν πρέπει να τίθεται υπό αμφισβήτηση», τόνισε.

Η βασική πρόκληση

Πίσω από τις τεχνικές προσαρμογές κρύβεται ένα πιο δύσκολο ερώτημα: μπορεί κάποιος νόμος να συμβαδίσει με την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Ο Λαγκοντίνσκι ήταν ειλικρινής.

«Με ανησυχεί το γεγονός ότι οι νομοθετικές μας διαδικασίες είναι πολύ πιο αργές σε σχέση με τον ταχύ ρυθμό της καινοτομίας», δήλωσε, καλώντας το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ και την Επιτροπή να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι ρυθμιστές, καλύπτοντας τα κενά μέσω κατευθυντήριων γραμμών, κωδικών δεοντολογίας και μέτρων επιβολής του νόμου, με ταχύτητα μεγαλύτερη από ό,τι επιτρέπουν οι πλήρεις νομοθετικοί κύκλοι.

«Η Επιτροπή είναι μερικές φορές πολύ διστακτική, αργή ή καθυστερεί να αναλάβει δράση, και γι’ αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό η Επιτροπή και η Υπηρεσία ΤΝ να λάβουν τις ευθύνες τους ακόμη πιο σοβαρά», σημείωσε.

Ο νόμος για την ΤΝ παραμένει, ακόμη και μετά από αυτές τις αλλαγές, ο πιο ολοκληρωμένος νόμος για την ΤΝ στον κόσμο, υποστηρίζει το Euronews.

Το πλαίσιο του, που βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου, παραμένει ανέπαφο.

Ωστόσο, η συμφωνία δημιουργεί ένα προηγούμενο: ο κανονισμός μπορεί να επανεξεταστεί. Η επόμενη δοκιμασία είναι αν το Γραφείο ΤΝ και τα κράτη μέλη θα επιβάλουν ό,τι απομένει, ή αν οι καθυστερήσεις και οι εξαιρέσεις θα υπονομεύσουν σιωπηλά τις φιλοδοξίες του νόμου.

Η επίσημη έγκριση από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται τους επόμενους μήνες, σημειώνει το Euronews.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Σελήνη: «Φεύγει μακριά» μας περίπου 4 εκατοστά κάθε χρόνο

Business
Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

inWellness
inTown
Stream science
Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ
Claude / Mythos 21.05.26

Η Anthropic συμφώνησε να καταβάλλει στη SpaceX 1,25 δισ. δολάρια μηνιαίως για υπολογιστική ισχύ

Με τα έσοδα τριμήνου της εταιρείας, να αναμένονται κοντά στα διπλάσια των εξόδων, η νεοφυής επιχείρηση θέλει να αγοράσει υπολογιστική δύναμη 1,25 δισ. δολαρίων τον μήνα

Σύνταξη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης: Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
AI: Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης – Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις
Δυστοπικό σενάριο 16.05.26

Πόσο κοντά είναι ένας Αρμαγεδδών τεχνητής νοημοσύνης - Το μεγάλο στοίχημα για τις κυβερνήσεις

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο η AI εξελίσσεται, η κοινωνία ενδέχεται να βρίσκεται στο χείλος μιας βαθιάς ανακατανομής των πόρων αλλά και πολιτικών αναταραχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14.05.26

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές
Ελλάδα 21.05.26

Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη – Τι ερευνούν οι αρχές

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή που θα ακολουθήσει, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόρωνα

Σύνταξη
Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.05.26

Κικίλιας από Χαλκίδα: Μεταφέρουμε το εμπορικό λιμάνι και ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση, είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα
Κόσμος 21.05.26

Πτήση για τις ΗΠΑ άλλαξε πορεία γιατί επέβαινε άνδρας από το Κονγκό παρά τα μέτρα για τον Έμπολα

Οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), προχώρησαν σε άμεση παρέμβαση, απαγορεύοντας την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ και κατευθύνοντάς το προς τον Καναδά.

Σύνταξη
Ρόδο: Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο – Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού
Ελλάδα 21.05.26

Νέες μαρτυρίες που «καίνε» για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο - Οργή συγγενών για την αποφυλάκιση του οδηγού

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν αίσθηση και προκαλούν το εύλογο ερώτημα, γιατί αυτόν τον άνθρωπο τον άφηναν να κυκλοφορεί ελεύθερο με ένα αυτοκίνητο «όπλο», μετά το τροχαίο στη Ρόδο που έχασαν τη ζωή του μητέρα και κόρη.

Σύνταξη
Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)
Μπάσκετ 21.05.26

Ντόντα Χολ: «Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν για να έχουμε αυτή την ευκαιρία» (vid)

Ο Ντόντα Χολ τόνισε πως δεν αισθάνεται πίεση για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε καθώς όπως εξήγησε ο Ολυμπιακός δούλεψε σκληρά όλη τη σεζόν για βρίσκεται στο Final Four.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Οργή και αποτροπιασμός 21.05.26

Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»
Μπάσκετ 21.05.26

Μιλουτίνοφ: «Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και σκληροί σε σχέση με τον ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού… «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»
Μαρία Καρυστιανού 21.05.26 Upd: 19:22

Περιστέρια, γιγαντοοθόνες και το όνομα αυτού... «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Σύνταξη
Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)
Μπάσκετ 21.05.26

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics)

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη στη Βουλή: «Με τους διαλόγους της Θεσμών δεν απειλείται η ασφάλεια Μητσοτάκη και του παρακράτους της ΝΔ»

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Cookies