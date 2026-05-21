Αγορές: Τι αποτυπώνει η απότομη άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα – Καμπανάκι για το ελληνικό χρέος
Διεθνής Οικονομία 21 Μαΐου 2026, 08:18

Οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού και ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη - Τι σημαίνει για το ελληνικό χρέος η αλλαγή του σκηνικού στις αγορές

Αθανασία Ακρίβου
Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Οι χρηματιστηριακές αγορές μπορεί να συνεχίζουν να κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά, στηριζόμενες στο αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης και στα ισχυρά εταιρικά κέρδη, όμως η αγορά ομολόγων στέλνει ένα πολύ διαφορετικό μήνυμα.

Η αγορά δεν πιστεύει πλέον εύκολα στην επιστροφή στο περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και φθηνού χρήματος

Η απότομη άνοδος των αποδόσεων σε ΗΠΑ, Βρετανία, Ευρωζώνη και Ιαπωνία αποτυπώνει ότι οι επενδυτές αρχίζουν να προεξοφλούν ένα σενάριο πιο επίμονου πληθωρισμού. Δεν βλέπουν πλέον τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή ως ένα προσωρινό σοκ, αλλά ως μέρος μιας νέας εποχής διαδοχικών διαταραχών προσφοράς άλλωστε έχουν προηγηθεί πανδημία, Ουκρανία, ενεργειακές κρίσεις, εμπορικοί περιορισμοί και τώρα ο κίνδυνος στον Περσικό Κόλπο.

Το αποτέλεσμα; Οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο «τίμημα» για να δανείζουν κράτη.

Το αμερικανικό 10ετές κινείται κοντά στο 4,6%, το 30ετές πέρασε το όριο του 5%, ενώ αντίστοιχη ανοδική πορεία καταγράφεται και στην Ευρώπη. Η αγορά ουσιαστικά λέει ότι δεν πιστεύει πλέον εύκολα στην επιστροφή στο περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού και φθηνού χρήματος της προηγούμενης δεκαπενταετίας και ι αυτό έχει σημασία γιατί τα ομόλογα δεν μετρούν απλώς το κόστος δανεισμού, μετρούν και τις προσδοκίες για το μέλλον.

Όταν ανεβαίνουν οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων, οι επενδυτές δείχνουν ότι φοβούνται πως οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα. Όταν μάλιστα οι αποδόσεις των διετών αυξάνονται έντονα, όπως συμβαίνει τώρα, η αγορά ουσιαστικά «βλέπει» ότι οι κεντρικές τράπεζες ίσως χρειαστεί όχι μόνο να καθυστερήσουν μειώσεις επιτοκίων αλλά ακόμη και να επιστρέψουν σε αυστηρότερη πολιτική.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα;

Το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα. Η χώρα μπορεί να έχει πλέον πολύ διαφορετικό προφίλ χρέους σε σχέση με την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, όμως δεν μένει ανεπηρέαστη από το διεθνές περιβάλλον. Το ελληνικό 10ετές κινείται ήδη κοντά στο 3,8%, με το spread έναντι της Γερμανίας γύρω στις 69 μονάδες βάσης.

Η εικόνα παραμένει διαχειρίσιμη, κυρίως επειδή η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα προστατευμένο προφίλ χρέους με μεγάλο μέρος του να βρίσκεται στα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμών, έχει πολύ μεγάλες διάρκειες αποπληρωμής και χαμηλό σταθερό επιτόκιο. Αυτό λειτουργεί σαν «ασπίδα» απέναντι στις βραχυπρόθεσμες αναταράξεις. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη όψη.

Αν ο κόσμος περάσει πράγματι σε μια περίοδο επίμονα υψηλότερου πληθωρισμού και υψηλότερων επιτοκίων, τότε το κόστος νέου δανεισμού θα αυξηθεί διεθνώς και αυτό αφορά όχι μόνο τα κράτη αλλά και επιχειρήσεις, στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις και συνολικά την ανάπτυξη.

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που εξακολουθεί να έχει από τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, η διατήρηση χαμηλού κόστους χρηματοδότησης είναι κρίσιμη. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι σήμερα ο κίνδυνος δεν προέρχεται από δημοσιονομική εκτροπή αλλά από ένα εξωτερικό σοκ όπως η ενέργεια, η γεωπολιτική και πληθωρισμός.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο μήνυμα των ομολόγων. Η αγορά δεν φοβάται μόνο τον πόλεμο ή το πετρέλαιο. Φοβάται ότι τελειώνει οριστικά η εποχή πάνω στην οποία χτίστηκε η μετα-2008 οικονομία με μηδενικά επιτόκια, φθηνή ενέργεια, άφθονη ρευστότητα.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε οι χώρες με υψηλό χρέος ακόμη και όσες σήμερα εμφανίζονται προστατευμένες θα χρειαστεί να λειτουργήσουν σε ένα πολύ πιο απαιτητικό περιβάλλον με την Ελλάδα να πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί δημοσιονομικά «μαξιλάρια», ακριβώς γιατί οι αγορές ομολόγων δείχνουν ότι το χρήμα ίσως να μην ξαναγίνει τόσο φθηνό όσο ήταν την προηγούμενη δεκαετία.

Πηγή: ΟΤ

ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

Αδειάζουν οι παγκόσμιες εφεδρείες πετρελαίου – Νέο σφοδρό κύμα πληθωρισμού εκτινάσσει τις τιμές
Εφιάλτης 21.05.26

Με τους κολοσσούς της ενέργειας να προειδοποιούν για πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων μέχρι τον Ιούνιο, η παγκόσμια αγορά εισέρχεται στη «ζώνη κινδύνου»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Διεθνής Οικονομία 21.05.26

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ευρώπη: Σιωπηλό πραξικόπημα στα σούπερ μάρκετ – Ποιους εργαζόμενους αντικαθιστά η Τεχνητή Νοημοσύνη
AI 20.05.26

Αυτό που συμβαίνει τώρα στα κεντρικά γραφεία των σούπερ μάρκετ μπορεί να εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες αόρατες επαναστάσεις της εργατικής τάξης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μέση Ανατολή: Οι εύποροι του Ντουμπάι αναζητούν νέο καταφύγιο – Σε ποιες χώρες κατευθύνονται
Διεθνής Οικονομία 20.05.26

Μιλάνο και Σιγκαπούρη «ψηφίζουν» οι ευκατάστατοι ξένοι κάτοικοι του Ντουμπάι, σε μια προσπάθεια να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή για ασφαλέστερες «γειτονιές»

Κωνσταντίνος Δημητρίου
PS2: Κίνα και Ρωσία γράφουν ξανά τον ενεργειακό χάρτη – Το «Big Deal» που προωθούν Πούτιν και Σι
PS2 19.05.26

Το σχέδιο για τον αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2» σε μια εποχή έντονης ενεργειακής αστάθειας. Η… παράκαμψη από τις ασταθείς θαλάσσιες διαδρομές της Μέσης Ανατολής και τι αλλάζει στον ενεργειακό χάρτη από τις συμφωνίας της Κίνας με τη Ρωσία.

Στράτος Ιωακείμ
Οι 25 πιο ακριβοπληρωμένες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια – Οι τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Οι θέσεις εργασίας που θα έχουν μεγάλη ζήτηση τα επόμενα χρόνια, άρα και υψηλούς μισθούς, αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Σύνταξη
Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη;
Διεθνής Οικονομία 19.05.26

Πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση; Και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πιο τεταμένη κατάσταση από ό,τι το 2008, θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν; - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νέο καμπανάκι από τον ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία
Δήλωση Κόρμαν 19.05.26

Ο ΟΟΣΑ ήταν ήδη ο πρώτος μεγάλος διεθνής οργανισμός που προειδοποίησε τον Μάρτιο ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τροφοδοτήσει τις αυξήσεις των τιμών και θα περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Live η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό, Αραμπατζή
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.05.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επανέρχεται στη Βουλή με τη συζήτηση επί του αιτήματος της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή

Υποκλοπές: ο εξευτελισμός του κράτους δικαίου και των θεσμών συνεχίζεται
Editorial 21.05.26

Οι υποκλοπές παραμένουν σκιά στη δημοκρατία μας. Και ο τρόπος που το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία και οι παρατρεχάμενοι απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
NBA: Έκαναν το 1-1 οι Θάντερ κόντρα στους Σπερς
Μπάσκετ 21.05.26

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους αυτή τη φορά και ισοφάρισαν σε 1-1 τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επικρατώντας με 122-113 στο Game 2 των τελικών της δυτικής περιφέρειας του NBA.

Σύνταξη
Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Συντάξεις χηρείας: Δεν θα γίνει καμία περικοπή – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για οριστική λύση
Τι εξετάζεται 21.05.26

Η λύση που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας προβλέπει οι συντάξεις χηρείας να επανέλθουν στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι

Κώστας Παπαδής
Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι συνομιλίες
Έξαλλος ο Νετανιάχου 21.05.26

Το Ιράν «εξετάζει» νέα πρόταση των ΗΠΑ που βασίζεται στην αρχική πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης - Ο Τραμπ λέει ότι η κατάσταση είναι στο όριο μεταξύ εκεχειρίας και επανέναρξης των επιθέσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι διαρροές για τις υποκλοπές, ο φάκελος Ανδρουλάκη και τα αναπάντητα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 21.05.26

Στα «άκρα» οδηγείται η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το σκάνδαλο των υποκλοπών, την εξεταστική επιτροπή και τις διαρροές. Τα ερωτήματα για τον φάκελο παρακολούθησης του Ανδρουλάκη και οι καταγγελίες περί μεθόδευσης.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η ώρα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 21.05.26

Σήμερα αναμένεται να περάσουν το εισαγγελικό κατώφλι τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαίωμα αντί να εμφανιστούν αυτοπροσώπως να εκπροσωπηθούν από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Μίνα Μουστάκα
Αποκάλυψη in: Εισαγγελική έρευνα για τα βίντεο σοκ με τις αιματηρές επιθέσεις στις φυλακές Κορυδαλλού – Το άγνωστο παρασκήνιο
Ελλάδα 21.05.26

Τα βίντεο με τις αιματηρές επιθέσεις κρατούμενου σε συγκρατούμενούς του προκάλεσαν την παρέμβαση εισαγγελέα - Ερωτήματα για το εάν ο δράστης λειτουργούσε εν γνώση ή ακόμα και με κάλυψη των σωφρονιστικών υπαλλήλων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Υποκλοπές: Αμήχανος και εκτεθειμένος – η προβληματική εμφάνιση Δεμίρη στη Βουλή
Πολιτική 21.05.26

Εντελώς απροετοίμαστος εμφανίστηκε στη βουλή ο διοικητής της ΕΥΠ και αδυνατώντας να απαντήσει επί της ουσίας για τις υποκλοπές. Γιατί προκάλεσε τη θυμηδία αλλά και τον θυμό των παριστάμενων βουλευτών.

Δημήτρης Τερζής
Δουδωνής: «Η πρόταση Μητσοτάκη για εσωκομματική δημοκρατία στο Σύνταγμα, είναι σαν…»
Επικαιρότητα 21.05.26

Η Συνταγματική Αναθεώρηση και οι προκλήσεις για τη θεσμική λειτουργία του κράτους συζητήθηκαν στο πλαίσιο του πέμπτου θεματικού κύκλου του συνεδρίου «Η Ελλάδα Μετά ΙΧ».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

