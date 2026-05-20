Συμβαίνει τώρα:
20.05.2026 | 16:20
Τραγωδία στην Αττική Οδό: Μοτοσικλέτα έπεσε πάνω στα διόδια - Νεκρός ο οδηγός
Τι θα πει «είμαι άσχημος» σήμερα;
Culture Live 20 Μαΐου 2026, 16:30

Σε μια εποχή εμμονής με την ομορφιά, δύο γυναίκες αμφισβητούν τα πρότυπα και επαναφέρουν τη συζήτηση για το τι θα πει «είμαι άσχημος»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Την ώρα που τα πρότυπα ομορφιάς γίνονται ολοένα και πιο αυστηρά και χιλιάδες άνθρωποι καταφεύγουν σε ακραίες πρακτικές για να αλλάξουν την εμφάνισή τους, δύο γυναίκες επέλεξαν μια διαφορετική διαδρομή: όχι να διορθώσουν το πρόσωπό τους, αλλά να αμφισβητήσουν ολόκληρο το σύστημα που αποφασίζει ποιος θεωρείται όμορφος και ποιος άσχημος.

Από την εμμονή με την εμφάνιση στη δημόσια συζήτηση

Η εξωτερική εμφάνιση ήταν πάντοτε παράγοντας που επηρέαζε την κοινωνική ζωή, όμως στην εποχή των social media η επίδρασή της μοιάζει πιο έντονη από ποτέ. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, διαδικτυακές κοινότητες όπως εκείνη των λεγόμενων looksmaxxers έχουν βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων και δημοσιευμάτων.

Πρόκειται κυρίως για άνδρες που αντιμετωπίζουν την εμφάνιση σχεδόν σαν μαθηματική εξίσωση: όσο πιο κοντά πλησιάζει κάποιος σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο ομορφιάς, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει – όπως πιστεύουν – για επιτυχία στις σχέσεις, στην κοινωνική ζωή ή ακόμη και στην επαγγελματική του πορεία.

Η λογική αυτή οδηγεί ορισμένους σε ακραίες πρακτικές και επικίνδυνες συμπεριφορές, σε μια προσπάθεια να πλησιάσουν ένα θεωρητικά «ιδανικό» πρόσωπο ή σώμα.

Όμως δύο νέα βιβλία έρχονται να παρουσιάσουν μια εντελώς διαφορετική οπτική.

«Με είπαν άσχημη» – όταν η ταυτότητα γίνεται στόχος

Η δημοσιογράφος Στέφανι Φέρινγκτον (Ugly) και η ποιήτρια και εικαστικός Μοστάρι Χιλάλ (Ugliness) επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά για μια λέξη που συνήθως οι περισσότεροι αποφεύγουν: την «ασχήμια».

Και οι δύο περιγράφουν πώς από μικρή ηλικία άκουσαν από άλλους ανθρώπους ότι κάτι πάνω τους ήταν λάθος.

Στην περίπτωση της Χιλάλ, γυναίκας αφγανικής καταγωγής που ζει στη Γερμανία, το βάρος έπεσε σε χαρακτηριστικά που συνδέονταν με την καταγωγή της: τη μεγάλη μύτη, τη σκούρα τριχοφυΐα και γενικότερα όσα δεν ταίριαζαν στο δυτικό πρότυπο ομορφιάς.

Η ίδια περιγράφει πως ακόμη και μέσα στην οικογένειά της υπήρχε πίεση να περιορίσει ή να κρύψει αυτά τα χαρακτηριστικά. Συγγενείς της την ενθάρρυναν να αποχρωματίζει τις τρίχες του προσώπου της, ενώ μεγαλύτερες αδελφές της προχώρησαν σε αισθητικές επεμβάσεις.

Για τη Φέρινγκτον, αντίθετα, το αίσθημα της διαφορετικότητας συνδέθηκε με τη σεξουαλική της ταυτότητα και την εμφάνισή της ως butch λεσβία. Η ίδια περιγράφει ότι η άρνησή της να εμφανίζεται με έναν συμβατικά θηλυκό τρόπο αντιμετωπιζόταν από άλλους σχεδόν σαν πρόκληση.

Η ιστορία της ομορφιάς δεν είναι ουδέτερη

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που αναδεικνύουν και οι δύο συγγραφείς είναι ότι η ομορφιά δεν αποτελεί μια αντικειμενική ή διαχρονική έννοια.

Πίσω από όσα σήμερα θεωρούνται «ελκυστικά» κρύβονται ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν μέσα στους αιώνες.

Η Χιλάλ αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ιστορία της πλαστικής χειρουργικής, σημειώνοντας ότι πολλές πρώιμες αισθητικές επεμβάσεις δεν στόχευαν απλώς στη βελτίωση της εμφάνισης, αλλά στην εξαφάνιση χαρακτηριστικών που συνδέονταν με συγκεκριμένες εθνικές ή φυλετικές ομάδες.

Παράλληλα, ιστορικά αναπτύχθηκαν θεωρίες που συνέδεαν την εξωτερική εμφάνιση με τον χαρακτήρα, την εγκληματικότητα ή ακόμη και την ηθική αξία ενός ανθρώπου.

Αν και οι περισσότερες από αυτές τις θεωρίες έχουν καταρριφθεί εδώ και χρόνια, ο τρόπος σκέψης που δημιούργησαν εξακολουθεί να επιβιώνει.

Η ομορφιά ως κοινωνικό προνόμιο

Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της συζήτησης είναι η παραδοχή ότι η εξωτερική εμφάνιση εξακολουθεί να επηρεάζει ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων.

Η ιδέα ότι όλοι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους συγκρούεται συχνά με την πραγματικότητα.

Άνθρωποι που δεν θεωρούνται συμβατικά ελκυστικοί μπορεί να βιώσουν αποκλεισμό, προκατάληψη ή διαφορετική συμπεριφορά σε προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Η Φέρινγκτον επισημαίνει ότι ακόμη και η ίδια η λέξη «άσχημος» προκαλεί αμηχανία. Πολλοί σπεύδουν να τη διαψεύσουν όταν χρησιμοποιείται για κάποιον άνθρωπο, σαν να αποτελεί σχεδόν απαγορευμένο χαρακτηρισμό.

Ωστόσο αναρωτιέται αν η άρνηση της λέξης στερεί από τους ανθρώπους τη δυνατότητα να περιγράψουν τις εμπειρίες τους.

Το δύσκολο ζήτημα της αποδοχής

Καμία από τις δύο συγγραφείς δεν καταλήγει σε εύκολες απαντήσεις.

Ακόμη κι όταν αναλύουν τους μηχανισμούς πίσω από τα πρότυπα ομορφιάς, ακόμη κι όταν προσπαθούν να αποδεχθούν τον εαυτό τους, οι ανασφάλειες δεν εξαφανίζονται.

Η Χιλάλ περιγράφει ότι κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες της συνειδητοποίησε πως δεν έβλεπε πλέον το «άσχημο παιδί» που πίστευε ότι ήταν. Αργότερα όμως, μια πρόσφατη φωτογραφία της ξαναξύπνησε τις ίδιες αμφιβολίες.

Και ίσως εκεί βρίσκεται το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της συζήτησης: όχι στο αν κάποιος είναι όμορφος ή άσχημος, αλλά στο πόσο βαθιά έχει μάθει να βλέπει τον εαυτό του μέσα από τα μάτια των άλλων.

*Mε πληροφορίες από: Vox 

Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

Τι θα φάω πάλι σήμερα; 7 λύσεις για να τελειώσει το άγχος μια και καλή

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Culture Live 20.05.26

Την Κυριακή 24 Μαΐου, το Μουσείο Καζαντζάκη θα απονείμει το Βραβείο «Σοφία Μαθιουδάκη», για τον μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό με θέμα «Ένα γράμμα σε έναν μυθιστορηματικό ήρωα»

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

Μάικλ Τζάκσον: Eισπράξεις ρεκόρ για το Michael παρά τις αντιδράσεις – «Εξαγνισμός ενός Τέρατος» 
Η διχαστική βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον επέστρεψε πανηγυρικά στο No.1 του διεθνούς box office κατά την τέταρτη εβδομάδα προβολής της κατακτώντας παρά τις καταγγελίες εις βάρος του

Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ξανά μαζί στην οθόνη
Ο Μάικλ Φασμπέντερ και η Αλίσια Βικάντερ ερωτεύτηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Light Between Oceans». Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν.

Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Ευθεία επίθεση του Άνταμ ΜακΚέι στους προνομιούχους Δημοκρατικούς
Ο Άνταμ ΜακΚέι επέκρινε επίσης τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για το γεγονός ότι δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα ενώ ήταν ακόμη στην εξουσία.

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.

Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Στον αέρα το Ελλάδα – Ιταλία!
Η «Repubblica» αποκαλύπτει αίτημα του Γιοβάνοβιτς για νέα αντίπαλο – Έντονη δυσαρέσκεια στην ελληνική πλευρά για το ενδεχόμενο η Ιταλία να παραταχθεί με την U21 του Μπαλντίνι

ΠΑΣΟΚ: Σε πανικό το Μαξίμου – Εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης των υποκλοπών μετά την κατάθεση Δεμίρη
Σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές πηγές, που το κατηγορούν για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου Ανδρουλάκη - Δεμίρη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές

Metallica: Ροκ τουρίστας ο Τζέιμς Χέτφιλντ μετά το ιστορικό live στο ΟΑΚΑ – «Ελλάδα, εκπληκτική, νοστιμότατη»
Η πολυσυζητημένη και εκρηκτική επιστροφή των Metallica στην Αθήνα για την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας τους  είχε και... τουριστικό ενδιαφέρον για τον Χέτφιλντ

Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιχειρεί νέο πραξικόπημα συγκάλυψης για το σκάνδαλο των υποκλοπών
«Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υποκλοπές: Καταθέτει πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ; – Τα διλήμματα Ανδρουλάκη και οι διαρροές Μαξίμου
Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει προς το παρόν την πρόταση δυσπιστίας, με τη Χαριλάου Τρικούπη και την ηγεσία της να «ζυγίζουν» τα δεδομένα και τις επιλογές που ανοίγονται μπροστά στην ενδεχόμενη κυβερνητική απόρριψη της εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές.

ΚΚΕ για υποκλοπές: Αοριστολογίες και γενικότητες Δεμίρη – Καταγγέλλει «μεθοδεύσεις συγκάλυψης» στη Βουλή
«Καταγγέλλουμε την διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβερνητική πλειοψηφία αξιοποίησε όλες τις δυνατές μεθοδεύσεις για να συγκαλύψει τη σοβαρή υπόθεση των υποκλοπών και επισυνδέσεων και την κυβερνητική ευθύνη», λέει το ΚΚΕ

H Πενγκ Λιγουάν κι ο έρωτας με τον Σι Τζινπίνγκ: Η σοπράνο που έγινε πρώτη κυρία της Κίνας
Πριν ο Σι Τζιπίνγκ γίνει πρόεδρος το 2012, η Πενγκ Λιγουάν, μία από τις πιο αγαπημένες τραγουδίστριες στην Κίνα, ήταν πολύ πιο διάσημη από τον σύζυγό της.

Μητρώο κλινικών μελετών για φάρμακα, ιατροτεχνολογικά και καλλυντικά εντός καλοκαιριού
Επιταχύνονται οι διαδικασίες διενέργειας κλινικών μελετών με μέτρα του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από τις διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες

Μουσείο Καζαντζάκη: Για 2η χρονιά τιμάει τη νέα γενιά με το Βραβείο «Μαρία Σοφία Μαθιουδάκη»
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

