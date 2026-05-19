Ο Αντσελότι εξηγεί γιατί πήρε τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ – Έκλαψε ο σταρ της Σάντος μαθαίνοντας τα νέα

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλα τα φώτα «έπεσαν» πάνω στον Νεϊμάρ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σελεσάο συμπεριέλαβε τον διεθνή άσο στην αποστολή για το Μουντιάλ κι έτσι έλαβε τέλος ένα «σίριαλ» πολλών μηνών, που απασχόλησε ακόμα και τον πρόεδρο της χώρας, Λούλα Ντα Σίλβα.

Ναι, καλά διαβάσατε ακόμα και τον πρόεδρο της Βραζιλίας καθώς ο Αντσελότι είχε ρωτήσει ακόμα και τον Λούλα, για το αν πρέπει να καλέσει τον διεθνή άσο της Σάντος, στην αποστολή των Βραζιλιάνων για το Μουντιάλ.

Ο Ιταλός προπονητής, που πριν από λίγες μέρες υπέγραψε επέκταση της συνεργασίας του με την βραζιλιάνικη ομοσπονδία μέχρι το καλοκαίρι του 2030, εκθείασε τον πρώην άσο της Μπαρτσελόνα και εξήγησε τους λόγους που τον έκαναν να πάρει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.

«Ο Νεϊμάρ θα είναι σημαντικός παίκτης για μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρακολουθήσαμε την πορεία του και είδαμε ότι το τελευταίο διάστημα είναι σε καλή φόρμα κι έχει καλή φυσική κατάσταση.

Έτσι κρίνοντας από την εικόνα που έχει αποφάσισα να τον συμπεριλάβω στην αποστολή της ομάδας για το Μουντιάλ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας.

Έβαλε τα κλάματα ο σούπερ σταρ της Σάντος

Αυτό θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ του Νεϊμάρ, καθώς ο 34χρονος επιθετικός είχε παίξει στις διοργανώσεις του 2014, του 2018 και του 2022 και στην Βραζιλία ποντάρουν πολλά στην απόδοση του διεθνούς άσου.

Ο σούπερ σταρ της Σάντος περίμενε με αγωνία την ανακοίνωση της αποστολής της Σελεσάο για το Μουντιάλ και όταν άκουσε το όνομα του, ξέσπασε σε κλάματα. Τους τελευταίους μήνες είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του να είναι στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι όταν είδε πως ο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στα πλάνα του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

🥺🇧🇷 The moment when Neymar Jr got called up by Carlo Ancelotti…@neymarjr 🎥 pic.twitter.com/xFIxeMh4nw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Το σίγουρο πάντως είναι ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας δεν είναι μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύμωρο. Το βασικό πάντως ζητούμενο για τον Νεϊμάρ είναι, να μην αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών στην διάρκεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως ο 34χρονος άσος της Σάντος είχε θέματα τραυματισμών μέσα στην χρονιά, αλλά εμφανίζεται αισιόδοξος πως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ότι θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας στο Μουντιάλ.

Τέλος, θα πρέπει να σταθούμε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι Βραζιλιάνοι την παρουσία του διεθνούς άσου στην αποστολή της Εθνικής τους ομάδας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμούσε την παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που πολλοί ήταν αυτοί που πανηγύρισαν μαθαίνοντας ότι ο επιθετικός της Σάντος θα πάει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.