Γενεύη: Επιβλητική νίκη και πρόκριση στον δεύτερο γύρο για τον Τσιτσιπά (2-0)

Εξαιρετική εμφάνιση και πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Ελληνας τενίστας παίζοντας ωραίο τένις, επικράτησε στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Γενεύης με 2-0 σετ (6-4, 7-6 [8]) του ανερχόμενου Γάλλου Μπετσί Περικάρντ, Νο. 80 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP και πέρασε στον δεύτερο γύρο του ελβετικού τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό, Λίρνερ Τιεν, Νο. 4 του ταμπλό και Νο. 20 στον κόσμο.

Μια πολύ καλή νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που χρειάζεται ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του Ρολάν Γκαρός, που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

Ο συμπατριώτης μας μπήκε δυνατά και έκανε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, ενώ λίγο αργότερα προηγήθηκε με 3-1 και στη συνέχεια 5-3, πριν φτάσει στο 6-4, που του έδωσε το πρώτο σετ. Το δεύτερο ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι – χέρι (3-3, 5-5) και να οδηγούνται στο τάι μπρέικ.

Ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 6-2, αλλά ο Γάλλος απάντησε και ισοφάρισε σε 6-6, ενώ στη συνέχεια είχε και σετ πόιντ (6-7). Ο Τσιτσιπάς το «έσβησε» και με 10-8 πήρε το σετ, με το οποίο έκανε το 2-0, που του έδωσε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Γενεύης.

Εκεί που θα έχει δύσκολο έργο, καθώς ο Λίρνερ Τιεν είναι ένας πολύ καλός τενίστας και τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει άλματα προόδου. Αν και δεν φημίζεται για τις επιδόσεις του στο χώμα, προέρχεται από ένα πολύ καλό τουρνουά στη Ρώμη, όπου έφτασε ως τους «16».