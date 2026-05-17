Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Προσπάθειες για την αποτροπή της απεργίας των εργαζομένων στη Samsung Electronics καταβάλει η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και στο πλαίσιο αυτό θα εξαντλήσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης διαιτησίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας την Κυριακή.

Ο μεγαλύτερος παγκόσμιος κατασκευαστής τσιπ μνήμης και το συνδικάτο εργαζομένων θα ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς τη Δευτέρα με έναν κυβερνητικό μεσολαβητή, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να απαλύνει τις ανησυχίες για μια πιθανή απεργία που θα μπορούσε να αποδιοργανώσει τον τεχνολογικό γίγαντα, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο των εξαγωγών της χώρας.

Οι εργαζόμενοι έχουν προειδοποιήσει με απεργία 18 ημερών εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τεράστιες απώλειες

«Μόνο μία ημέρα διακοπής λειτουργίας στο εργοστάσιο ημιαγωγών της Samsung Electronics αναμένεται να προκαλέσει άμεσες απώλειες ύψους έως και 1 τρισεκατομμυρίου γουόν (667,68 εκατομμύρια δολάρια)», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κιμ Μιν-σεόκ μετά από έκτακτη συνάντηση με υπουργούς την Κυριακή.

Σε έκθεση, η JPMorgan ανέφερε ότι ο αντίκτυπος μιας απεργίας στην παραγωγή θα μπορούσε να είναι υψηλότερος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως, αντανακλώντας την προσδοκία του συνδικάτου για ευρύτερη συμμετοχή των εργαζομένων.

Η JPMorgan εκτίμησε τον αντίκτυπο στα λειτουργικά κέρδη της Samsung σε 21 τρισεκατομμύρια γουόν έως 31 τρισεκατομμύρια γουόν (14,08 δισεκατομμύρια έως 20,79 δισεκατομμύρια δολάρια), ενώ οι ζημίες από πωλήσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια γουόν.

Η Samsung είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και αντιπροσωπεύει το 22,8% των εξαγωγών της Νότιας Κορέας και το 26% της εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς, απασχολεί περισσότερους από 120.000 ανθρώπους και συνεργάζεται με 1.700 προμηθευτές, δήλωσε ο Κιμ.

Παρακινδυνευμένη κίνηση

Μια εντολή έκτακτης διαιτησίας, η οποία μπορεί να επιβληθεί από τον υπουργό Εργασίας εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι μια διαμάχη ενδέχεται να βλάψει την οικονομία ή την καθημερινή ζωή, απαγορεύει αμέσως τις εργατικές κινητοποιήσεις για 30 ημέρες, ενώ η Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων διεξάγει διαμεσολάβηση και διαιτησία.

Το μέτρο αυτό που είναι σπάνιο, θα αποτελούσε ένα παρακινδυνευμένο βήμα για μια κυβέρνηση που θεωρείται φιλική προς τα συνδικάτα, αναφέρει το Reuters. Το συνδικάτο δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί με καλή πίστη για να καταλήξει σε συμφωνία με τη διοίκηση.