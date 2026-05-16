Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το πρωί του Σαββάτου (16/5), μικροί αθλητές και αθλήτριες ηλικίας μέχρι 13 και 14 ετών, αντίστοιχα, κατέκλυσαν τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού και το Κλειστό Γυμναστήριο του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου, γεμίζοντάς το με ενέργεια, χαμόγελα και αυθεντικό αθλητικό πνεύμα. Οι πρωταθλητές του αύριο, αυτή τη φορά δεν αγωνίστηκαν έχοντας ως πρώτο στόχο τη νίκη, αλλά τη χαρά της συμμετοχής, την ομαδικότητα και την ανάδειξη του fair play ως βασική αξία του παιχνιδιού που αγαπούν.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και της EKO έχει ακριβώς σαν στόχο να προωθήσει όλες τις θεμελιώδεις αξίες του αθλητισμού – και της ζωής. Και σε καθαρά αθλητικό επίπεδο, να επιβραβεύσει τους συμμετέχοντες για το ήθος, την προσπάθεια και τη συνολική τους παρουσία στον χώρο του μπάσκετ, προάγοντας τη συνεργασία, την επικοινωνία, τη φιλία και τη χαρά για το ίδιο το παιχνίδι, προετοιμάζοντας όμως παράλληλα τα παιδιά και για την εκτός αγωνιστικών χώρων ζωή.

Αξίες και Fair Play σε πρώτο πλάνο

Οι έξι μικτές ομάδες αθλητών και αθλητριών από διαφορετικά σωματεία στις οποίες χωρίστηκαν τα παιδιά, άλλωστε, φέρουν σαν ονομασίες αυτές ακριβώς τις αξίες: «Συνεργασία, Ομαδικότητα, Αποδοχή, Ισότητα, Σεβασμός και Συμπερίληψη». Και αυτή η έννοια του fair play, η οποία όσο τα… παιδιά μεγαλώνουν και όσο μπαίνουν για τα καλά στη ζωή του πρωταθλητισμού -στις μέρες μας- σπανίζει όλο και περισσότερο, ήταν όλη η… ουσία της ημέρας. Σε αγώνες που άπαντες αγωνίστηκαν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και χωρίς να κρατιέται σκορ, έπαιξαν για να χαρούν πρωτίστως το παιχνίδι και να μάθουν να παίζουν ο ένας για τον άλλο, με σεβασμό στον αντίπαλο και το ίδιο το παιχνίδι.

Επιπλέον, υπήρξαν ομιλίες και δράσεις με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς, παρουσία μάλιστα ψυχολόγου που ειδικεύεται σε αυτές τις ηλικίες. Το «παρών» έδωσε επίσης και ο υπεύθυνος του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΟΚ, ο νυν προπονητής και ένας από τους πιο πετυχημένους Έλληνες μπασκετμπολίστες, ο Γιώργος Καλαΐτζής, ο οποίος συμβούλευε και επιβράβευε συνεχώς όλα τα παιδιά.

Εξάλλου, το ίδιο το σύνθημα της δράσης ήταν: «Εδώ, το fair play, αρχίζει από την πρώτη πάσα». Και αυτό ακριβώς συνέβη. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα και το χάρηκαν με την ψυχή τους. Οι δε γονείς, έχοντας λάβει και τις σχετικές παροτρύνσεις από τους υπεύθυνους ώστε να χειροκροτούν και να επιβραβεύουν ανεξαρτήτως έκβασης της φάσης και του αγώνα, επίσης συμμετείχαν. Και από την εξέδρα και από το… παρκέ, αφού οι υπεύθυνοι είχαν ετοιμάσει δραστηριότητες οι οποίες εναρμονίστηκαν πλήρως με όλα όσα προσπαθεί να «εκπαιδεύσει» το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι ακόμη και η τελική επιλογή των συμμετεχόντων σε αυτό το φεστιβάλ μόνο τυχαία δεν ήταν. Αντιθέτως, οι προπονητές των διαφόρων σωματείων, επέλεξαν τα παιδιά που έχουν ξεχωρίσει, όχι για τις μπασκετικές τους ικανότητες, αλλά για την αθλητική τους συμπεριφορά, τον σεβασμό προς τους κανόνες και τους συναθλητές τους.

Και παρόλο που δεν έχει καμία σημασία, αλλά είναι άξιο αναφοράς ως κάτι απολύτως ταιριαστό στην περίπτωση, η ομάδα του «Σεβασμού», ήταν η νικήτρια σε μια από τις ωραιότερες δράσεις της ημέρας, το Recycle Race, ένα αγώνισμα που -πέρα από το μπάσκετ και τις αξίες του αθλητισμού- είχε σαν στόχο να μάθει στα παιδιά και την αξία της ανακύκλωσης -τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Δείτε στιγμιότυπα της ημέρας από το βίντεο του in.gr

Η επιβράβευση του αθλητικού πνεύματος και της χαράς του παιχνιδιού

Η δράση αυτή της ΕΟΚ με την υποστήριξη της ΕΚΟ η οποία έχει χαρακτήρα πανελλήνιου φεστιβάλ -με τα αντίστοιχα τουρνουά να υλοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Ενώσεις και τις Τοπικές Επιτροπές- συνεχίστηκε, λοιπόν, αυτό το Σάββατο (15/5) στο Ολυμπιακό Χωριό, αλλά φυσικά δεν σταματά εδώ. Σημειώνεται ότι νωρίτερα μέσα στη χρονιά, τον Μάρτιο, το συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας είχε αφήσει το στίγμα του και σε Ηράκλειο και Πάτρα.

Η χρονικά τελευταία -μέχρι την επόμενη- από τις προγραμματισμένες φεστιβαλικές εκδηλώσεις, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αποτελώντας μια μοναδική εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες και επιβεβαιώνοντας ότι το μπάσκετ -πάνω απ’ όλα- είναι μια εμπειρία ζωής, γεμάτη με αξίες, συνεργασία και χαμόγελα. Και τόσο η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, όσο και η ΕΚΟ, που είναι και ο μεγάλος χορηγός των εθνικών ομάδων μπάσκετ, στο τέλος της ημέρας επιβράβευσαν με εκπλήξεις τους συμμετέχοντες. Ξανά, όχι γιατί ήταν οι νικητές, αλλά για το αθλητικό τους πνεύμα και τη θετική τους στάση στο γήπεδο.

Δείτε στιγμιότυπα της ημέρας από το βίντεο του in.gr

Καλαΐτζής στο in: «Ίσες ευκαιρίες και αγάπη για όλα τα παιδιά, όχι μόνο στους… MVP» Λίγη ώρα μετά το τέλος πια της εκδήλωσης, ο Γιώργος Καλαΐτζής μίλησε και στην κάμερα του in.gr και είχε σημαντικά πράγματα να πει για το πώς η Ομοσπονδία προσπαθεί να αλλάξει -προς το καλύτερο- τον τρόπο που τα παιδιά βλέπουν το μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικότερα. Ξεκινώντας, εξήγησε τι ακριβώς είναι αυτό το φεστιβάλ και πώς έχει εξελιχθεί με τον καιρό: «Τα Γαλανόλευκα Αστέρια είναι ένας θεσμός της ΕΟΚ σε συνεργασία με την ΕΚΟ που δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά να αγωνίζονται, κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες γιατί σε αυτή την ηλικία δεν έχουμε σκορ και βαθμολογία, δεν επιβραβεύουμε μόνο τον MVP αλλά και τον Fair Player. Έχουμε επιλέξει σαν ΕΟΚ και επαναλαμβάνω την ΕΚΟ που είναι ένας συνεργάτης σε όλα τα επίπεδα, σαν χορηγός στις εθνικές ομάδες, αυτό που πρεσβεύει και την Ομοσπονδία και την εταιρία ΕΚΟ είναι ένας δρόμος με κοινές αξίες και αυτές προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά. Προσπαθούμε να περάσουμε σε όλους το μήνυμα ότι θέλουμε να έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ευκαιρίες και πως δεν αγαπάμε μόνο αυτούς που βάζουν το καλάθι και αυτούς που δεν βάζουν». Ως προς το πώς δράσεις σαν αυτές, μαθαίνουν στα παιδιά τι πρέπει να κάνουν για να πρωταγωνιστήσουν στο μπασκετικό… αύριο, ο Γιώργος Καλαΐτζής ανέφερε: «Μέσα από τις αξίες με τις οποίες εκπαιδεύουμε τα παιδιά, τους μαθαίνουμε ότι για να φτάσεις να καταφέρεις να ξεχωρίσεις και να πάρεις ένα πρωτάθλημα, πρέπει να περάσεις από όλη αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς το μπάσκετ ή ο αθλητισμός ολόκληρος έχει μια κατεύθυνση πυραμίδας. Εμείς σαν Ομοσπονδία και η ΕΚΟ αποδεικνύουμε ότι μας ενδιαφέρει η βάση της πυραμίδας. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε μόνιμα μόνο με αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή της, στα φώτα της δημοσιότητας. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός για όλους μας σαν κοινωνία, σαν παιδεία, να ενδιαφερθούμε για όλους το ίδιο».

Οι συμβουλές του Fair Play -και όχι τα συστήματα ή τα καλάθια- ήταν οι πρωταγωνιστές:

Οι συμβουλές για τα παιδιά:

Οι συμβουλές για τους γονείς:

Καλαΐτζής: «Δεν φτάνει το να είσαι καλός παίκτης»

Προς το φινάλε της ημέρας και αφού οι συμμετέχοντες είχαν επιβραβευτεί -ενώ και κάποιοι τυχεροί κέρδισαν ταξίδια για να παρακολουθήσουν τα επόμενα ματς της Εθνικής ομάδας- τον λόγο στο κέντρο του γηπέδου πήρε ο Γιώργος Καλαϊτζής, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε μιλώντας σε παιδιά και γονείς:

«Είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις σαν Ομοσπονδία ανθρώπους και εταιρίες με τα ίδια ιδανικά, με τις ίδιες αξίες και αυτή είναι η ΕΚΟ που στηρίζει όλα τα παιδιά όλα αυτά τα χρόνια, που στηρίζει τις εθνικές ομάδες και στο ανταγωνιστικό επίπεδο. Όλα τα παιδιά που μετέπειτα παίζουν για το εθνόσημο, βγαίνουν πρώτα από μια διαδικασία σαν αυτή. Για εμάς στην ΕΟΚ, δεν έχει αξία μόνο η νίκη, μόνο ο MVP αλλά και αυτός που εκφράζει καλύτερα απ’ όλους το Fair Play.

Είναι πολύ σημαντικό το ότι έρχονται παιδιά και δεν φοράνε τη φανέλα του σωματείου τους αλλά μια γαλανόλευκη. Εύχομαι στο μέλλον να καταφέρουν να φορέσουν όντως και τη γαλανόλευκη με το εθνόσημο. Αν θέλουν όμως να το κάνουν, πρέπει να ξέρουν ότι δεν φτάνει να είναι καλοί παίκτες. Πρέπει να έχουν τα κατάλληλα ιδανικά, να είναι καλά παιδιά, καλοί άνθρωποι. Εκτός από το να αθλούμε το σώμα, πρέπει να αθλούμε το μυαλό και την ψυχή».

«Μην επιβάλλετε στα παιδιά τις δικές σας φιλοδοξίες»

Μετά τον υπεύθυνο των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΟΚ, Γιώργο Καλαΐτζή, το λόγο πήρε η αθλητική ψυχολόγος της Ομοσπονδίας, Στεφανία Ζαρρή, η οποία μίλησε στα παιδιά και τους γονείς και είχε πολύ ενδιαφέροντες συμβουλές για όλους. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «ο αθλητισμός δημιουργεί χαρακτήρες και προσωπικότητες, όχι μόνο αθλητές, εσείς είστε και αθλητές και μαθητές και η ζωή χρειάζεται ισορροπία».

Επιπλέον, η κα. Ζαρρή απευθύνθηκε και στους γονείς λέγοντας: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τα δικά σας όνειρα και τις δικές σας φιλοδοξίες στα παιδιά σας. Σε ένα παιδί μπορεί τελικά να αρέσει κάτι άλλο. Να θυμάστε ότι το μπάσκετ είναι δικό τους, δική τους επιλογή και όχι δική σας. Και οι οδηγίες που μπορεί να δίνετε σε ένα παιδί να ερμηνεύονται από αυτό σαν κριτική, σαν πίεση και σαν καταπίεση. Θέλει πολλή προσοχή γιατί ούτως ή άλλως ένα παιδί λαμβάνει πάρα πολλές οδηγίες μέσα στη μέρα του και δεν χρειάζεται περισσότερες. Έχει ήδη έναν προπονητή, δεν χρειάζεται περισσότερους. Τα παιδιά σας δεν χρειάζονται τέλειους γονείς, το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε παρόντες. Να δίνετε χρόνο και χώρο και να τα ακούτε όταν μιλάνε».

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια» αποτελεί μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ για κορίτσια και αγόρια από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Μέσα από ένα δυναμικό δίκτυο δράσεων που απλώνεται σε όλη τη χώρα, χιλιάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να φορέσουν τη φανέλα με τα χρώματα της Εθνικής ομάδας και να έρθουν σε επαφή με το αγαπημένο τους άθλημα με τρόπο συμμετοχικό, σύγχρονο και παιδαγωγικά ωφέλιμο.

Στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο η ανάδειξη των αυριανών αστέρων του ελληνική μπάσκετ αλλά -ακόμη περισσότερο- η καλλιέργεια του ευ αγωνίζεσθαι και η διαμόρφωση υπεύθυνων αθλητών και πολιτών.

Η ΕΚΟ, ως διαχρονικός αρωγός του ελληνικού αθλητισμού και σταθερός συνοδοιπόρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για περισσότερο από μια δεκαετία, στηρίζει έμπρακτα την υλοποίηση του προγράμματος. Με παρουσία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια να δοθεί χώρος και φωνή στα παιδιά που αγαπούν το άθλημα, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, την προσπάθεια και τη συνεργασία -αξίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» είναι ένα πρόγραμμα που διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ με επίκεντρο το παιδί και το παιχνίδι. Στο πλαίσιο του προγράμματος, διεξάγονται ημερήσια αθλητικά φεστιβάλ, σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, περιλαμβάνοντας:

Αγώνες χωρίς βαθμολογία

Διαδραστικά παιχνίδια

Ομιλίες και δράσεις με ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα

Το «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» με αριθμούς