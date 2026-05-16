Ο κορυφαίος της Βαλένθια Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της Euroleague

Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR για τρίτη συνεχόμενη φορά, ολοκλήρωσε την ανατροπή από το εις βάρος της 0-2 και πήρε με 3-2 την πρόκριση για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.

Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο κορυφαίος των πορτοκαλί στον δρόμο για το reverse sweep και αναδείχθηκε MVP των φετινών playoffs της διοργάνωσης.

Στη σειρά με τους πράσινους ο σταρ της ισπανικής ομάδας είχε κατά μέσο όρο 18.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 26.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο.

Μάλιστα στο Game 4 ο Δομινικανός έσπασε τα κοντέρ και έκανε ιστορικό ρεκόρ στα playoffs με 45 PIR.

Η ανάρτηση της Euroleague:

«Κρίσιμες στιγμές. Ελίτ αριθμοί. Οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο της Final Four.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της EuroLeague για το 2026»