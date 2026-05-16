Ο κορυφαίος της Βαλένθια Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της Euroleague
Ο Ζαν Μοντέρο οδήγησε τη Βαλένθια για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Final Four και αναδείχθηκε MVP των playoffs της EuroLeague.
- Πειραιάς: Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε στο κενό – Τι εξετάζουν οι Αρχές
- Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
- Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
- «Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR για τρίτη συνεχόμενη φορά, ολοκλήρωσε την ανατροπή από το εις βάρος της 0-2 και πήρε με 3-2 την πρόκριση για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.
Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο κορυφαίος των πορτοκαλί στον δρόμο για το reverse sweep και αναδείχθηκε MVP των φετινών playoffs της διοργάνωσης.
Στη σειρά με τους πράσινους ο σταρ της ισπανικής ομάδας είχε κατά μέσο όρο 18.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 26.8 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο.
Μάλιστα στο Game 4 ο Δομινικανός έσπασε τα κοντέρ και έκανε ιστορικό ρεκόρ στα playoffs με 45 PIR.
Η ανάρτηση της Euroleague:
«Κρίσιμες στιγμές. Ελίτ αριθμοί. Οδηγώντας τη Βαλένθια στο πρώτο της Final Four.
Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της EuroLeague για το 2026»
Clutch moments. Elite numbers. Leading @valenciabasket to its first-ever #F4GLORY.
Jean Montero named 2026 EuroLeague Playoffs MVP ✨
Brought to you by @MotorolaESP pic.twitter.com/dpWn1LdJPn
— EuroLeague (@EuroLeague) May 16, 2026
- LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
- Βόλεϊ: O Τζουλιάνι έτοιμος να αναλάβει ξανά τον Ολυμπιακό (pic)
- LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
- Bundesliga: Σύγκρουση Άλμπερτ Ριέρα – Λόταρ Ματέους
- Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
- Ο κορυφαίος της Βαλένθια Μοντέρο είναι ο MVP των playoffs της Euroleague
- Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις