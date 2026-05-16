Μπαρτζώκας για Βεζένκοφ: «Θα μπορούσε να παίξει, αλλά δεν θέλαμε να ρισκάρουμε»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Έλληνας προπονητής ανέφερε πως ο σταρ της ομάδας αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις στο γαστροκνήμιο και παρά το γεγονός πως προπονήθηκε κανονικά, προτιμήθηκε να προφυλαχθεί ενόψει του Final Four της Αθήνας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον Βεζένκοφ:

«Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση των playoffs, συγχαρητήρια στον Κολοσσό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, ήταν πολύ σοβαροί. Είχαμε 6-7 παίκτες υψηλού επιπέδου έξω, εκτός από ομαδικό μπάσκετ προσφέραμε και πολύ ωραίες φάσεις, μπασκετικές. Φεύγουμε ευχαριστημένοι.

Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε είτε προπονήσεις, είτε ματς όπως αυτά με τον Κολοσσό. Προφανώς δεν συγκρίνονται τα παιχνίδια με τον Κολοσσό με το ματς με την Φενέρμπαχτσε. Ο Βεζένκοφ είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο, προπόνηση έκανε χθες κανονικά, αλλά επειδή επιμένει και είναι σε ένα πονηρό σημείο, προτιμήθηκε να μη ρισκάρουμε καθόλου. Προπόνηση θα κάνει κανονικά αύριο. Θα μπορούσε να παίξει σήμερα».

Νωρίτερα, είχε δηλώσει: «Είμαστε σοβαρή ομάδα, η οποία δεν υποτιμάει τον αντίπαλο, τον σέβεται. Η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ μας δίνει την δυνατότητα να παίζουμε σοβαρά για 40 λεπτά. Αν εξαιρέσεις ένα 5λεπτο, 8λεπτο που χαλαρώσαμε είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας δουν. Και τους δικούς μας αλλά και στην επαρχία είναι πολύ σημαντικό».

Για το πώς προετοιμάζει τον εαυτό του για το Final 4: «Δεν αλλάζω τίποτα από την ρουτίνα. Αν προσπαθείς να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που έχει συνηθίσει να κάνεις. Και η ομάδα την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ίδια ζωή μέσα και έξω από το γήπεδο ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται».