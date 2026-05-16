sports betsson
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ερωτηματικά για την πρωτοφανή καθυστέρηση στους ορισμούς των διαιτητών της Super League
On Field 16 Μαΐου 2026, 09:14

Ερωτηματικά για την πρωτοφανή καθυστέρηση στους ορισμούς των διαιτητών της Super League

Αφού δημιουργήθηκε σούσουρο για την… αργοπορία των ορισμών, τελικά ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (14/5) λίγο πριν τις 18:00. Το δεύτερο φάουλ Λανουά στα πλέι οφ της Super Legaue

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
A
A
Vita.gr
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Πολλές απορίες τόσο στις τάξεις των διαιτητών όσο και στην ποδοσφαιρική πιάτσα προκάλεσε η καθυστέρηση της δημοσιοποίησης των ορισμών των διαιτητών της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4, των πλέι οφ 5-8 αλλά και της 9ης αγωνιστικής των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Επρόκειτο για πρωτοφανές κώλυμα καθώς συνήθως οι επιλογές του Λανουά ανακοινώνονταν το διάστημα 10:00-11:30 το πρωί και αυτή τη φορά δημοσιοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (14/5) λίγο πριν από τις από τις 18.00.

Έπαιξαν με τη φωτιά και πυροδότησαν διάφορα σενάρια, αν και πρόκειται για μια κομβική αγωνιστική αφού είναι η τελευταία των πλέι οφ 1-4 και την Κυριακή 17/5, ημέρα που θα διεξαχθεί, κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Παραμένει άγνωστο αν ο Λανουά «σύρθηκε» από τον θόρυβο και… έτρεξε να προλάβει, ή αν είχε πρόθεση να καθυστερήσει περισσότερο, για το πρωί της επόμενης μέρας, δηλαδή της περασμένης Παρασκευής (15/5).

Μεγαλύτερη έκπληξη

Η έκπληξη έγινε ακόμη μεγαλύτερη για τρεις λόγους: 1) Παρότι παίζεται η δεύτερη που οδηγεί στο Champions League, ο Λανουά δεν βρήκε ελίτ διαιτητές για τους αγώνες ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ που διεξάγονται την Κυριακή 17/5 (19.30), καθώς όρισε διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA (τον Ιταλό Κολόμπο για το ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός και τον Γεωργιανό Κικατσεϊσβίλι για τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ), 2) Ο Κολόμπο έρχεται να σφυρίξει αγώνα στη σκιά του διαιτητικού σκανδάλου που συγκλονίζει την Ιταλία, εμπλέκεται το όνομά του, χωρίς να είναι κατηγορούμενος. Ο Κολόμπο, με την ευχή να τα πάει καλά, είναι συμπατριώτης του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ και διευθυντή του VAR, Πάολο Βαλέρι, 3) Η επιλογή του Γεωργιανού προκάλεσε έκπληξη με δεδομένο ότι προέρχεται από πρωτάθλημα κατωτέρου επιπέδου του ελληνικού. Με αυτή ο Λανουά δείχνει πόσο υποβαθμίζει του Έλληνες διαιτητές καθώς ο Κικατσεϊσβίλι είναι από το χαμηλότερο ράφι! Χειρότερα δεν γινόταν.

Περί διαρροής ορισμών

Αν ο Λανουά καθυστέρησε τόσο πολύ για τις προαναφερόμενες επιλογές, υποτίθεται ότι έκανε τις καλύτερες, φανταστείτε ποιες θα ήταν οι χειρότερες, αν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής παρά το θόρυβο και τα ερωτηματικά για την καθυστέρηση δεν μπήκε καν στο κόπο να εξηγήσει τον λόγο της καθυστέρησης. Πρόκειται για δεύτερο μεγάλο σφάλμα στη διάρκεια των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Είχε προηγηθεί αυτό της διαρροής ονομάτων διαιτητών για να σφυρίξουν αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ΚΕΔ δεν πήρε θέση αν ίσχυαν ή όχι τα ονόματα των ρέφερι που… έπαιξαν.

Να μην παραβλέπουμε και τα διαιτητικά λάθη αλλά και τις διαμαρτυρίες στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ της Stoiximan Super League.

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Tο αίμα μας μπορεί να προβλέψει την πορεία ασθενειών;

Economy
Ελλάδα: Χώρα δυο… ταχυτήτων – Όταν οι δείκτες δεν λένε όλη την αλήθεια

Ελλάδα: Χώρα δυο… ταχυτήτων – Όταν οι δείκτες δεν λένε όλη την αλήθεια

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
On Field 14.05.26

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά

Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
On Field 14.05.26

Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
On Field 14.05.26

Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Βάιος Μπαλάφας
Η βραδιά του Ροντινέι
On Field 13.05.26

Η βραδιά του Ροντινέι

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League

Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Βάιος Μπαλάφας
Ώρα Νέας Υόρκης…
On Field 11.05.26

Ώρα Νέας Υόρκης…

Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου
On Field 11.05.26

Οι ανεξέλεγκτοι ξένοι διαιτητές τύπου Σάντσεθ Μαρτίνεθ και ο Λανουά που αποφεύγει τα πλέι οφ τίτλου

Ούτε εκθέσεις στέλνονται στις ομοσπονδίες τους ούτε η UEFA ενημερώνεται για τα κραυγαλέα λάθη τους. Γιατί ο Λανουά κατάλαβε ότι δεν είχε αξία να ορίζει τον εαυτό του ως παρατηρητή τους

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Έρχεται 16.05.26

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

Σύνταξη
Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»
Editorial 16.05.26

Επιχείρηση «δολοφονία χαρακτήρα» του Νίκου Ανδρουλάκη: όταν η αθλιότητα και η συκοφαντία μετατρέπεται σε πολιτική «κανονικότητα»

Η χυδαία απόπειρα «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, απλώς επιβεβαιώνει τη βαθύτερη ανηθικότητα του συστήματος που κυβερνά

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μεσσηνία: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα – Καταζητείται ο σύζυγός της
Φως στο Τούνελ 16.05.26

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Καταζητείται με διεθνές ένταλμα ο σύζυγός της

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Χριστίνας Εξαρχουλέα έχει πάρει πλέον ποινικές διαστάσεις, καθώς η Δικαιοσύνη κατέληξε ότι τη γυναίκα την δολοφόνησαν και έκρυψαν τη σορό της

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
Στόχος 16.05.26

Με τεχνητή νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Για την αύξηση των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών, την εκκαθάριση του χαρτοφυλακίου και τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της αύξησης των νέων ληξιπρόθεσμων, χρησιμοποιούνται η σύγχρονη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Κοζάνη: Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου – «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»
Αγωνία χωρίς τέλος 16.05.26

Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου από τα Σέρβια Κοζάνης - «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»

Ο Στέργιος Βλάχος, γνωστός έμπορος από την Κοζάνη, βγήκε από το σπίτι του το πρωί της 6ης Μαΐου για έναν περίπατο και από τότε τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς.

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού
Αθλητισμός & Σπορ 16.05.26

Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ και θα δώσει να βρεθεί σε ένα ακόμη Final Four Champions League – Φιλοδοξεί να μιμηθεί το κατόρθωμα των αντρών, αλλά και της ομάδας μπάσκετ

Σύνταξη
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο – Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
Καιρός 16.05.26

Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο - Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου των Κυκλάδων και της Κρήτης - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
ΗΠΑ 16.05.26

Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύνταξη
Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Cookies