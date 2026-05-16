ΑΕΚ: Με Βάργκα κόντρα στον Ολυμπιακό, εκτός αποστολής ο Στρακόσα (pic)
Ποδόσφαιρο 16 Μαΐου 2026, 22:25

Ο Μπάρναμπας Βάργκα προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, σε αντίθεση με τον Θωμά Στρακόσα.

Η ΑΕΚ προπονήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά σε περισσότερους από 20.000 οπαδούς της στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Μπάρναμπας Βάργκα να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεσή του. Θυμίζουμε πως ο Ούγγρος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της Τούμπας λόγω ενοχλήσεων στα πλευρά, ωστόσο δεν ήταν κάτι σοβαρό όπως αποδείχθηκε.

Από εκεί και πέρα, ο Θωμάς Στρακόσα έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενός προβλήματος που τον ταλαιπωρεί κι έτσι θέση κάτω από τα δοκάρια θα πάρει και πάλι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, πέρα από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και αναμένεται από τη νέα σεζόν.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, θέλουν όμως να κλείσουν με νίκη τη σεζόν ώστε να ευχαριστήσουν τον κόσμο για την στήριξή του σε όλη τη χρονιά. Παράλληλα, θα επιδιώξουν να διατηρήσουν και το αήττητο στη Super League που αυτή την στιγμή είναι στα 23 παιχνίδια.

Νίκολιτς: «Όλο αυτό είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος – Δύσκολο να παίζεις κόντρα στον Ολυμπιακό»

O προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην Cosmote TV για την πορεία της ομάδας και τόνισε μεταξύ άλλων πως πρόκειται για την αρχή ενός κύκλου και όχι για το τέλος.

«Τελευταίος χορός» αύριο το απόγευμα, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ποια είναι η αίσθηση; Τι σκέφτεστε;

«Θα προσθέσω, ότι είναι ο «τελευταίος χορός» για τη φετινή σεζόν. Γιατί θέλω να σκέφτομαι πως ό,τι συμβαίνει γύρω μας αυτές τις ημέρες, είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος! Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα…

Αλλά, ναι, είναι ο «τελευταίος χορός» για τη φετινή σεζόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, φυσικά, για το παιχνίδι, γιατί είναι ντέρμπι. Ένα ακόμη. Έχουμε να χάσουμε σε ντέρμπι εδώ και πολύ καιρό. Δεν χάσαμε κανένα από τα πέντε στα play offs και πριν από αυτό νομίζω άλλα τρία – τέσσερα στη σειρά. Οπότε, θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν αήττητοι, αυτό είναι σίγουρο. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας.

Κατ’ αρχάς, σήμερα έχουμε ανοικτή προπόνηση και στον δρόμο για το γήπεδο είδα ήδη πολύ κόσμο παρά τη βροχή. Όλο αυτό φέρνει τη χαρά στην καρδιά και στο μυαλό μας. Είμαστε χαρούμενοι, απολαμβάνουμε αυτές τις ημέρες. Όμως, όπως είπα πριν από τη Θεσσαλονίκη και το ματς με τον ΠΑΟΚ, θέλω να το κάνω ακόμη μία φορά. Όσο ανταγωνιζόμαστε, και το αυριανό είναι ένα επίσημο παιχνίδι, πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να είμαστε σταθεροί.

Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παρουσιάσουμε μια εικόνα όπως αυτή που παρουσιάσαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι κάτι που θα με κάνει πολύ χαρούμενο, κάτι που προσωπικά θα μου δώσει μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί είδα μια ομάδα με καλή συγκέντρωση, καλή ενέργεια, έτοιμη να παλέψει ακόμη κι αν είχε κατακτήσει τον τίτλο. Έτοιμη να παίξει τα τελευταία δύο παιχνίδια με έναν επαγγελματικό τρόπο».

Υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό για μια ομάδα, που πετυχαίνει τον στόχο της, πώς θα εμφανιστεί στη συνέχεια πνευματικά. Πως αισθάνεστε την ΑΕΚ, εν όψει του ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό;

«Νομίζω ότι την απάντηση την πήραμε στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες ημέρες. Ήταν μόλις λίγες ημέρες μετά τους μεγάλους πανηγυρισμούς εδώ στην Αγιά Σοφιά. Ειλικρινά, ακόμη και για εμένα ήταν ένα ερωτηματικό. Και το φοβόμουν. Γιατί προσωπικά για εμένα, αλλά και για όλους μας ήταν πολύ σημαντικό να παρουσιαστούμε με τον τρόπο που ήμασταν όλη τη σεζόν.

Γιατί μιλάμε γι’ αυτό, να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε επαγγελματίες. Αν παίζεις με όλη σου τη δύναμη εναντίον όλων των υπόλοιπων αυτή τη σεζόν, δεν βλέπω τον λόγο να μην το κάνεις άλλη μία φορά αύριο. Την απάντηση, λοιπόν, την πήραμε στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν ικανοί να παίξουμε ένα καλό ματς, καλό ποδόσφαιρο και να ανταγωνιστούμε».

Τι θέλετε από τους παίκτες σας και τι Ολυμπιακό περιμένετε;

«Ο Ολυμπιακός, όπως πάντα, είναι μια καλή ομάδα. Χρειάζονται το ελάχιστο για να σου τιμωρήσουν το κάθε λάθος. Έχουν πολλή ποιότητα, ιδιαίτερα στην επίθεση, αλλά και σε όλες τις γραμμές της ομάδας τους. Είναι δύσκολο να παίξεις εναντίον τους, όλοι το ξέρουμε, ότι πιέζουν, κάνουν ένα φυσικό παιχνίδι. Δεν είναι απλό να παίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε τη δική μας ποιότητα και την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές τη φετινή σεζόν.

Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι, είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, όπως πάντα, και περιμένω την ομάδα μας για μία ακόμη φορά να βρει ενέργεια, συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το «κλειδί», το ανταγωνιστικό πνεύμα. Να προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική μία ακόμη φορά, να φέρει χαρά στο γήπεδο για μία ακόμη φορά», ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ.

Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Η «ζωγραφιά» του Σεμένιο της έδωσε το FA Cup
Μετά το League Cup η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε και το FA Cup επικρατώντας με 1-0 της Τσέλσι χάρη σε μαγικό τακουνάκι του Σεμένιο. Όγδοο Κύπελλο για τους «Πολίτες» που θα παλέψουν για το εγχώριο τρεμπλ.

Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ
Live streaming: Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA News στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ για τον δεύτερο προημιτελικό του LEN Champions League.

Super League: Live η κρίσιμη 9η αγωνιστική των play out
Παρακολουθήστε live τις αναμετρήσεις Αστέρας-Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet-Ατρόμητος, για την 9η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League - Αναβλήθηκε το Πανσερραϊκός - Παναιτωλικό λόγω κακοκαιρίας.

Τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έλαμψαν στο Ολυμπιακό Χωριό: Μπάσκετ, Fair Play και αξίες για μια ζωή (pics, vids)
Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Ποιος αποφασίζει στ’ αλήθεια; Η ψευδαίσθηση της επιλογής στον ψηφιακό κόσμο
Συχνά πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας είναι αποτέλεσμα προσωπικής σκέψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις διαμορφώνουμε σε περιβάλλοντα όπου ορισμένες ιδέες έχουν ήδη επιβληθεί

Σοβαρό τροχαίο στη Σκιάθο με δύο τραυματίες – Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με C-130
Οι δύο τραυματίες, ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους προς την Ελευσίνα και εν συνεχεία με ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

MV Hondius: Πώς μια πολυτελής κρουαζιέρα για φυσιολάτρεις μετατράπηκε σε εφιάλτη
Η επιδημία του χανταϊού στο MV Hondius προκάλεσε ανησυχία σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να είναι τραυματισμένος από τον Covid. Για όσους βρίσκονταν στο πλοίο, ο κίνδυνος ήταν πολύ πιο κοντά.

EE: Ο προϋπολογισμός-ρεκόρ και τα ανοιχτά μέτωπα – Γιατί η σύγκρουση δεν αφορά μόνο το πόσα που θα δοθούν
Προϋπολογισμός - μαμούθ, γεωπολιτικές αναταράξεις και βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις συνθέτουν το σκηνικό των πιο κρίσιμων οικονομικών διαπραγματεύσεων στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ διαπραγματεύεται τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, αλλά σχεδόν κανείς δεν συμφωνεί για το πώς θα δαπανηθεί.

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Πατησίων – Συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα και δύο μοτοσυκλέτες
Την ώρα του τροχαίου, το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό λόγω της βροχόπτωσης που επικρατούσε στην Αττική, γεγονός που εξετάζεται ως πιθανός επιβαρυντικός παράγοντας για την πρόκληση της καραμπόλας.

Ίσως οι νέοι δεν είναι τόσο αποστασιοποιημένοι από την πολιτική όσο νομίζουμε
Μία μεγάλη ανησυχία της εποχής είναι πως οι νέοι πλέον δεν ενδιαφέρονται για την κοινωνική συμμετοχή. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ίσως η δική τους συμμετοχή έχει πάρει άλλη μορφή

Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και κάνναβης στην Αττική
Σύμφωνα με την Αστυνομία το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Νέα τραγωδία στις Μαλδίβες: Νεκρός δύτης των ειδικών δυνάμεων στις έρευνες για τις σορούς πέντε Ιταλών
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο έμπειρος δύτης αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αποστολής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Η Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο: Τι έχει αλλάξει από τη βίαιη απομάκρυνσή του; Και τι όχι
Η Βενεζουέλα υπό την Ροντρίγκες φαίνεται να διατηρεί αυστηρό έλεγχο των πολιτικών συνθηκών στο εσωτερικό της χώρας, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στον οικονομικό φιλελευθερισμό

Λονδίνο: Πανικός στους δρόμους με πάνω από 80.000 διαδηλωτές
Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής είναι οι αρχές στο Λονδίνο λόγω της πορείας «Unite the Kingdom» και της φιλοπαλαιστινιακής κινητοποίησης, δύο αντίπαλες διαδηλώσεις που διεξάγονται ταυτόχρονα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

