ΑΕΚ: Με Βάργκα κόντρα στον Ολυμπιακό, εκτός αποστολής ο Στρακόσα (pic)

Η ΑΕΚ προπονήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά σε περισσότερους από 20.000 οπαδούς της στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Μπάρναμπας Βάργκα να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεσή του. Θυμίζουμε πως ο Ούγγρος έγινε αλλαγή στο ημίχρονο της Τούμπας λόγω ενοχλήσεων στα πλευρά, ωστόσο δεν ήταν κάτι σοβαρό όπως αποδείχθηκε.

Από εκεί και πέρα, ο Θωμάς Στρακόσα έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ενός προβλήματος που τον ταλαιπωρεί κι έτσι θέση κάτω από τα δοκάρια θα πάρει και πάλι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν, πέρα από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς που υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο και αναμένεται από τη νέα σεζόν.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο, θέλουν όμως να κλείσουν με νίκη τη σεζόν ώστε να ευχαριστήσουν τον κόσμο για την στήριξή του σε όλη τη χρονιά. Παράλληλα, θα επιδιώξουν να διατηρήσουν και το αήττητο στη Super League που αυτή την στιγμή είναι στα 23 παιχνίδια.

Νίκολιτς: «Όλο αυτό είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος – Δύσκολο να παίζεις κόντρα στον Ολυμπιακό»

O προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην Cosmote TV για την πορεία της ομάδας και τόνισε μεταξύ άλλων πως πρόκειται για την αρχή ενός κύκλου και όχι για το τέλος.

«Τελευταίος χορός» αύριο το απόγευμα, απέναντι στον Ολυμπιακό. Ποια είναι η αίσθηση; Τι σκέφτεστε;

«Θα προσθέσω, ότι είναι ο «τελευταίος χορός» για τη φετινή σεζόν. Γιατί θέλω να σκέφτομαι πως ό,τι συμβαίνει γύρω μας αυτές τις ημέρες, είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος! Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα…

Αλλά, ναι, είναι ο «τελευταίος χορός» για τη φετινή σεζόν. Είμαστε ενθουσιασμένοι, φυσικά, για το παιχνίδι, γιατί είναι ντέρμπι. Ένα ακόμη. Έχουμε να χάσουμε σε ντέρμπι εδώ και πολύ καιρό. Δεν χάσαμε κανένα από τα πέντε στα play offs και πριν από αυτό νομίζω άλλα τρία – τέσσερα στη σειρά. Οπότε, θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν αήττητοι, αυτό είναι σίγουρο. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας.

Κατ’ αρχάς, σήμερα έχουμε ανοικτή προπόνηση και στον δρόμο για το γήπεδο είδα ήδη πολύ κόσμο παρά τη βροχή. Όλο αυτό φέρνει τη χαρά στην καρδιά και στο μυαλό μας. Είμαστε χαρούμενοι, απολαμβάνουμε αυτές τις ημέρες. Όμως, όπως είπα πριν από τη Θεσσαλονίκη και το ματς με τον ΠΑΟΚ, θέλω να το κάνω ακόμη μία φορά. Όσο ανταγωνιζόμαστε, και το αυριανό είναι ένα επίσημο παιχνίδι, πρέπει να βρίσκουμε τρόπο να είμαστε σταθεροί.

Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να παρουσιάσουμε μια εικόνα όπως αυτή που παρουσιάσαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι κάτι που θα με κάνει πολύ χαρούμενο, κάτι που προσωπικά θα μου δώσει μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί είδα μια ομάδα με καλή συγκέντρωση, καλή ενέργεια, έτοιμη να παλέψει ακόμη κι αν είχε κατακτήσει τον τίτλο. Έτοιμη να παίξει τα τελευταία δύο παιχνίδια με έναν επαγγελματικό τρόπο».

Υπάρχει πάντα ένα ερωτηματικό για μια ομάδα, που πετυχαίνει τον στόχο της, πώς θα εμφανιστεί στη συνέχεια πνευματικά. Πως αισθάνεστε την ΑΕΚ, εν όψει του ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό;

«Νομίζω ότι την απάντηση την πήραμε στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες ημέρες. Ήταν μόλις λίγες ημέρες μετά τους μεγάλους πανηγυρισμούς εδώ στην Αγιά Σοφιά. Ειλικρινά, ακόμη και για εμένα ήταν ένα ερωτηματικό. Και το φοβόμουν. Γιατί προσωπικά για εμένα, αλλά και για όλους μας ήταν πολύ σημαντικό να παρουσιαστούμε με τον τρόπο που ήμασταν όλη τη σεζόν.

Γιατί μιλάμε γι’ αυτό, να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε επαγγελματίες. Αν παίζεις με όλη σου τη δύναμη εναντίον όλων των υπόλοιπων αυτή τη σεζόν, δεν βλέπω τον λόγο να μην το κάνεις άλλη μία φορά αύριο. Την απάντηση, λοιπόν, την πήραμε στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν ικανοί να παίξουμε ένα καλό ματς, καλό ποδόσφαιρο και να ανταγωνιστούμε».

Τι θέλετε από τους παίκτες σας και τι Ολυμπιακό περιμένετε;

«Ο Ολυμπιακός, όπως πάντα, είναι μια καλή ομάδα. Χρειάζονται το ελάχιστο για να σου τιμωρήσουν το κάθε λάθος. Έχουν πολλή ποιότητα, ιδιαίτερα στην επίθεση, αλλά και σε όλες τις γραμμές της ομάδας τους. Είναι δύσκολο να παίξεις εναντίον τους, όλοι το ξέρουμε, ότι πιέζουν, κάνουν ένα φυσικό παιχνίδι. Δεν είναι απλό να παίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε τη δική μας ποιότητα και την έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές τη φετινή σεζόν.

Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι, είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο, όπως πάντα, και περιμένω την ομάδα μας για μία ακόμη φορά να βρει ενέργεια, συγκέντρωση και ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι το «κλειδί», το ανταγωνιστικό πνεύμα. Να προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική μία ακόμη φορά, να φέρει χαρά στο γήπεδο για μία ακόμη φορά», ανέφερε ο προπονητής της ΑΕΚ.