Δένδιας στο συνέδριο ΝΔ: Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου, όχι στους μισθοφόρους της εξουσίας – Η αναφορά σε Καραμανλή και Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 16 Μαΐου 2026, 15:15

Ο υπουργός Νίκος Δένδιας στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και συνθήματα

Με μία αιχμηρή αλλά και ενωτική ομιλία, στο 16ο συνέδριο της ΝΔ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρθηκε στις αδυναμίες και τις «ολιγωρίες» της παράταξης, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα «της ευπρέπειας, όχι των κραυγών» και του λαϊκισμού.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και στις εθνικές πολιτικές για την προστασία της χώρας, εν μέσω έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, αλλά και νέων προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας, προειδοποιώντας πως «η απειλή από την Ανατολή μάς επιβάλει την αλλαγή».

Αξίζει να σημειωθεί η αιχμή τού υπουργού Εθνικής Άμυνας για την επιδοματική πολιτική Μητσοτάκη, καθώς ο κ. Δένδιας τόνισε πως πρέπει «να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι η επιδοματική πολιτική βελτιώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών».

Υπνεθυμίζεται ότι, την παραμονή του συνεδρίου της ΝΔ, ο Νίκος Δένδιας κατέστησε σαφές το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με σαφείς αιχμές προς το Μαξίμου για το στεγαστικό, ο υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι «η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα, δυσχεραίνει τις συνθήκες», σημειώνοντας πως «όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς».

«Όχι στο κράτος – λάφυρο»

Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι «η ΝΔ δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας».

«Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ‘ημετέρων’. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος».

«Οι κραυγές δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας»

«Η Νέα Δημοκρατία δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά. Δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς-αριστεράς. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών. Δίπλα σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Δίπλα, κυρίως, στους ευάλωτους. Είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας», υπογράμμισε ο κ. Δένδια.

Και τόνισε χαρσκτηριστικά πως «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρεις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Στο κόμμα του διαλόγου. Στο κόμμα της ευπρέπειας. Στο κόμμα της αλήθειας. Στο κόμμα των επιχειρημάτων. Στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα. Στο κόμμα του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Μιλτιάδη Έβερτ. Στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού. Αλλά πεδίο ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τους πολίτες», όπως είπε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία. Πιστεύει στο λαό».

«Η ΝΔ πιστεύει στο Κράτος Δικαίου» – Αναφορά στην κυβέρνηση Σαμαρά

Σημείωσε, επίσης, ότι «η ΝΔ δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο Κράτος Δικαίου. Στην εφαρμογή των νόμων. Στην απονομή της Δικαιοσύνης», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το απέδειξε όταν επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής».

«Ο εγκλεισμός εκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό»

«Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη, τις ολιγωρίες μας. Ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε ‘κυβερνητικό ιδρυματισμό’», προειδοποίησε με νόημα ο Νίκος Δένδιας.

Και απευθυνόμενος σε βουλευτές και στελέχη του κόμματος, που στην πρόσφατη συνεδρίαση της  Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, παραπονέθηκαν ότι δεν τους ακούνε οι υπουργοί, υπογράμμισε πως «οφείλουμε να σας ακούμε. Εσάς, τα στελέχη μας. Να ακούμε τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους είμαστε υπουργοί. Αυτοί διατηρούν πιο άμεση σχέση με την κοινωνία. Έχουν ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο. Έχουν αγωνίες για τον τόπο τους. Για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον της παράταξης».

«Καμπανάκι» οι δημοσκοπήσεις

Ο Νίκος Δένδιας επισήμανε, ακόμα, πως «το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή. Για να πάμε τολμηρά μπροστά. Δεν παριστάνουμε ότι τα καταφέραμε σε όλα. Γνωρίζουμε πού στεκόμαστε. Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί αίσθηση μονοκρατορίας», σημείωσε και τόνισε πως «η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μας ψήφισαν τον Μάιο του 2023, μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Δένδιας, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους – το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή», ενώ προσέθεσε πως το συνέδριο «αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης. Να δούμε τι κάναμε σωστά. Να δούμε πού κάναμε λάθος. Πού δεν προχωρήσαμε αρκετά. Να αναδιατυπώσουμε πρόταση προς την ελληνική κοινωνία, ιδίως προς τους νέους Έλληνες, τις μελλούμενες γενιές. Πρόταση με καθαρό λόγο, με καθαρό ορίζοντα».

«Συνεχίζουμε. Όλες, όλοι. Μαζί. Ουδείς περισσεύει. Για να κάνουμε πάλι τον χάρτη της Ελλάδας μπλε. Για μια νίκη αντίστοιχη των δύο εκλογικών θριάμβων του 2019 και του 2023 του Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Δένδιας κατά την άφιξή του στο συνέδριο της ΝΔ

Τι είπε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας

Τηλεπικοινωνίες
Τηλεπικοινωνίες: Από την επέκταση των δικτύων στην αξιοποίηση της αξίας

Vita.gr
Φταίει η σκόνη ή ο υπολογιστής; 8 συχνές αιτίες κνησμού στα μάτια

Κόσμος
NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

inWellness
inTown
Κικίλιας στο 16ο συνέδριο της ΝΔ: Η ταυτότητα της παράταξής μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ο Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ, μίλησε για τις πολιτικές του υπουργείου Ναυτιλίας και τόνισε ότι πρέπει να πείσουμε τους νέους να ξαναστραφούν στα επαγγέλματα της θάλασσας, ενώ υπογράμμισε ότι οι βάσεις και τα θεμέλια της ΝΔ αποτελούν το ιστορικό και εθνικό της αποτύπωμα και δεν μπορούν να απαξιωθούν ή να «γκριζαριστούν» από κανέναν, στέλνοντσς ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Σύνταξη
Εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα»

Σύνταξη
Παπασταύρου: Όσο συνεχίζεται η κρίση η κυβέρνηση δεν θα αφήσει κανέναν πίσω
ΥΠΕΝ 16.05.26

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δηλώνοντας ότι «δεν θα αφήσει κανέναν πίσω», διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διυλιστήρια της χώρας

Σύνταξη
Με άγχος για εσωκομματικά και δελφίνους ο Μητσοτάκης στο συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Οι κινήσεις Καραμανλή - Σαμαρά, οι επικείμενες παρεμβάσεις στο συνέδριο των επίδοξων παικτών για την επόμενη μέρα της ΝΔ, η πιθανή έκφραση δυσαρέσκειας βουλευτών και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του κόμματος φουντώνουν την πίεση του Μαξίμου, η οποία έγινε ορατή στην ομιλία Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Διπλωματία και πολιτική σκοπιμότητα – Η «Γαλάζια Πατρίδα» του Ερντογάν και το casus belli
Διπλωματία 16.05.26

Οι διαρροές από την Τουρκία συνεχίζονται για το νομοσχέδιο της «Γαλάζια Πατρίδας», ενώ οι ψυχραιμότεροι προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες σε προεκλογική περίοδο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Μητσοτάκης ή χάος» επανέφερε ο πρωθυπουργός – Ομιλίες κορυφαίων στελεχών στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Ετοιμάζονται να ανέβουν στο βήμα του 16ου συνεδρίου της ΝΔ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, στον απόηχο της ομιλίας Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους που - για τον ίδιο - «πρέπει» η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει μια τρίτη θητεία, χωρίς να πει κουβέντα για τα σκάνδαλα και περιοριζόμενος να δηλώσει ότι «λυπάται και θυμώνει» με την «εισαγόμενη» ακρίβεια

Σύνταξη
«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς….» – Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για το νέο κόμμα
Έρχεται 16.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ανήρτησε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από σχόλια που αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα», «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίτευγμα Μητσοτάκη η συσσώρευση της ακρίβειας που τόσο τον… πονά
Δήλωση Τσουκαλά 16.05.26

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
Παρασκήνιο 15.05.26

«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ειδικός Συνεργάτης
Ο λόγοι που οδήγησαν τον Οζγκιούρ στην ανεξαρτητοποίηση – Τι λένε στη Νέα Αριστερά για την απόφαση του βουλευτή
Επιταχύνονται οι εξελίξεις 15.05.26

Ο βουλευτής Ροδόπης, από το περιστύλιο της Βουλής, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Άμεση η αντίδραση από τη ΝΕΑΡ και δήλωση με νόημα.

Σύνταξη
Αριστείδης Μπαλτάς: Παραίτηση με αιχμές για την ηγεσία της Νέας Αριστεράς – Η διαρροή που τον εξώθησε στην έξοδο
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Ο Αριστείδης Μπαλτάς τονίζει ότι η συνέχιση της συμμετοχής του στο Πολιτικό Γραφείο της Νέας Αριστεράς «δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη»

Σύνταξη
«Καρφί» Δένδια προς Μαξίμου για στεγαστική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Την παραμονή του συνεδρίου ο Ν. Δένδιας καθιστά σαφές το δικό του διακριτό πολιτικό στίγμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με σαφείς αιχμές προς το Μαξίμου για το στεγαστικό, ο υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι «η επιδοματική πολιτική δεν λύνει το πρόβλημα, δυσχεραίνει τις συνθήκες», τονίζοντας πως «όταν υπάρχει πρόβλημα προσφοράς, δεν επιδοτείς τη ζήτηση. Λύνεις το πρόβλημα της προσφοράς»

Γιάννης Μπασκάκης
Bloomberg: Νομοθετική πρωτοβουλία Ερντογάν για ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο
Διπλωματία 15.05.26

Το κυβερνών κόμμα ΑΚP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει μονομερώς ΑΟΖ ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια (370 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Τουρκίας, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg

Σύνταξη
Νέα Δημοκρατία: Αυτοθαυμασμός και ξεπεσμένα συνθήματα στο εναρκτήριο λάκτισμα του συνεδρίου
«Μητσοτάκης ή χάος»; 15.05.26 Upd: 20:50

Με ηχηρές απουσίες, βαρύγδουπα λόγια και «όλα καλώς καμωμένα», στον απολογισμό που έκανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, ξεκίνησε το συνέδριο της ΝΔ. Σε επανάληψη τα γνωστά διλήμματα στον δρόμο προς τις κάλπες.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Καραγεωργοπούλου για Κωνσταντοπούλου: Είπε ότι έχω κλεμμένη έδρα, ο σύντροφός της πήρε έδρα ενώ δεν είχε δικαίωμα
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Η ανεξάρτητη βουλευτής δεν σταμάτησε εκεί, αλλά αποκάλυψε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου την χαρακτήρισε «σκυλάκι» όταν την είδε να μιλά με υπουργό της κυβέρνησης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μάντζος: Η προπαγάνδα είναι το ύστατο καταφύγιο ενός συστήματος εξουσίας σε αποδρομή
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να θυμώσει ή να γελάσει, καθώς η φωνή της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπός της, και όχι απλά ένας υπουργός - ακροδεξιό μεγάφωνο, βάλλει κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με κατηγορίες τις οποίες κατασκευάζουν σήμερα για ζητήματα γνωστά εδώ και πολλά χρόνια», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βέρντερ Βρέμης – Ντόρτμουντ για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία
Ποδόσφαιρο 16.05.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Κολωνία για την 34η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
O Akylas πάει Eurovision – Η ανάρτηση λίγο πριν τον τελικό
«Γεια σου Ευρώπη!» 16.05.26

Με φόντο το δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Βιέννη, ο Akylas φορώντας τον χαρακτηριστικό πορτοκαλί σκούφο του, απηύθυνε ένα κάλεσμα στους χρήστες του διαδικτύου: «ψηφίστε FERTO».

Σύνταξη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 16.05.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για το Game 2 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης επαναπροσδιορίζει τα δικαιώματα των μεταναστών- Η Μελόνι προωθεί το «ιταλικό μοντέλο»
Κόσμος 16.05.26

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκριναν μια διακήρυξη που επαναπροσδιορίζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ετσι θα κερδίσουμε την ΑΕΚ – Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League»
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε σύνθημα νίκης για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΚ και μίλησε για όσα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να πάρει το τρίποντο.

Σύνταξη
Κάπες, πτυχώσεις, ελάχιστο γυμνό – Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (μέχρι στιγμής) στο κόκκινο χαλί των Καννών
Chapeau 16.05.26

Από τη Ντέμι Μουρ στην Ιζαμπέλ Ιπέρ και οι νέοι κανόνες ένδυσης -η πρώτη, δε, άρχισε να επιδεικνύει μια σειρά από εξαιρετικές εμφανίσεις με το που αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε στο έδαφος των Καννών.

Έφη Αλεβίζου
Ο Λεβαντόφσκι είπε αντίο στην Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα παίξει τον τελευταίο του αγώνα στο «Καμπ Νόου» αυτή την Κυριακή (17/5, 22:15) εναντίον της Μπέτις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα

Σύνταξη
Επιτόκια: Αύξηση εντός του 2026 δείχνουν τα στοιχήματα των επενδυτών – Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές τράπεζες
Εκτιμήσεις αναλυτών 16.05.26

Εφόσον επαληθευτούν οι συγκλίνουσες προβλέψεις για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ, η επίδραση στα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών θα είναι άμεση από την αύξηση στα επιτόκια

Αγης Μάρκου
Αγης Μάρκου
Έβερεστ: Χιονοστιβάδα σαρώνει κατασκήνωση βάσης – Ορειβάτες τρέχουν να προστατευτούν
Τρόμος 16.05.26

Στην αρχή ακούγεται κάτι σαν μια μακρινή βροντή και στη συνέχεια η χιονοστιβάδα αρχίζει να κατεβαίνει την πλαγιά με ιλιγγιώδη ταχύτητα - Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Σύνταξη
Greece to Pay New Child Benefit of Up to €1,050
English edition 16.05.26

Nearly one million households are expected to receive an extraordinary child support payment by the end of June, with amounts linked to the number of children and family income.

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: Η ΓΓΑ ανακάλεσε την αθλητική αναγνώριση της ΑΕΚ
Άλλα Αθλήματα 16.05.26

Η απόφαση αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» και η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να διατηρεί από τη νέα περίοδο τα τμήματα που έχει σε χάντμπολ, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο, βόλεϊ, στίβο και σε άλλα πολλά αθλήματα.

Βάιος Μπαλάφας
Αυτές είναι οι κατηγορίες στρατεύσιμων που θα κατανεμηθούν στο Πολεμικό Ναυτικό
Ελλάδα 16.05.26

Το Πολεμικό Ναυτικό αναφέρεται στις συγκεκριμένες κατηγορίες στρατευσίμων οι οποίοι έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στο Πολεμικό Ναυτικό βάσει του νόμου 5265/2026, Άρθρο 180, παράγραφος 3, περίπτωση α΄

Σύνταξη
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Εγκαίνια για το προσωπικό καμαρίνι της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Culture Live 16.05.26

Η σπουδαία πρωτοβουλία συμπίπτει με τη συμπλήρωση 39 χρόνων λειτουργίας του σταθμού και συνιστά μια πολιτιστική παρακαταθήκη με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πόλη, το ελληνικό θέατρο.

Σύνταξη
Φάρμακα: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα «μαϊμού» σκευασμάτων – Τα προωθούσαν και στην Ελλάδα
Eurojust / Europol 16.05.26

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τα παράνομα φάρμακα σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, όπου συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

