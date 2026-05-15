«Ένα απλό διουρητικό θα άλλαζε τα πάντα» – Η σοκαριστική αποκάλυψη για τον θάνατο του Μαραντόνα
Ο θάνατος του Ντιέγκο Μαραντόνα φαίνεται ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί όπως αναφέρει γιατρός που ήταν στο πλευρό του Αργεντινού θρύλου.
Ένας ιατρός, ο οποίος βρισκόταν κοντά στον Ντιέγκο Μαραντόνα κατέθεσε στην δίκη σχετικά με τον θάνατο του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ότι η υγεία του «Ντιεγκίτο» θα μπορούσε να είχε βελτιωθεί «εντός 48 ωρών» εάν του είχε χορηγηθεί απλώς ένα διουρητικό για να βοηθήσει στην αποβολή της περίσσειας υγρών μέσω των ούρων, υποδηλώνοντας ότι ο θάνατός του θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
«Σε περίπου 48 ώρες, η κατάστασή του θα είχε βελτιωθεί σημαντικά», υποστήριξε ο Δρ. Μάριο Σίτερ, θεράπων ιατρός του Μαραντόνα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο οποίος παρευρέθηκε στην νεκροψία του το 2020, όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να έχει αλλάξει την πορεία των γεγονότων στις τελευταίες ημέρες του εκλιπόντος.
«Βλέπω καθημερινά ασθενείς σε αυτήν την κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας, οι οποίοι φτάνουν με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Τους χορηγούνται διουρητικά για να μειωθεί ο όγκος των υγρών τους και μετά από 12 ώρες είναι ήδη στο σπίτι», πρόσθεσε ο ειδικός εντατικής θεραπείας. Ο Μάριο Σίτερ, όπως και αρκετοί ειδικοί πριν από αυτόν στην δίκη, ανέφερε ότι ο Μαραντόνα είχε περίσσεια υγρών σε πολλά όργανα κατά την στιγμή του θανάτου του.
Ο Κασινέλι και ο… άλλος γιατρός του Μαραντόνα
«Είχε νερό παντού», περιέγραψε ο Κάρλος Κασινέλι, ένας άλλος ιατρός που συμμετείχε στην νεκροψία, την περασμένη Πέμπτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα λίτρα υγρού δεν θα μπορούσαν να έχουν συσσωρευτεί «σε λιγότερο από μία εβδομάδα ή δέκα ημέρες», γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτό το πρήξιμο θα έπρεπε να είχε γίνει αντιληπτό από τους γύρω του.
Ο Δρ. Σίτερ ήταν στενός ιατρός του Μαραντόνα, παρεμβαίνοντας σε κρίσιμες στιγμές της ζωής του. Όταν τον συμβουλεύτηκε το 2020, είχε εκφράσει την αντίθεσή του στην κατ’ οίκον νοσηλεία, που τελικά επιλέχθηκε για την μετεγχειρητική ανάρρωση του. Κατά την διάρκεια αυτής της ανάρρωσης σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες) ο πρωταθλητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 πέθανε από πνευμονικό οίδημα και καρδιοαναπνευστική ανακοπή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών.
Επτά επαγγελματίες υγείας (ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές) δικάζονται εδώ και ένα μήνα στο Σαν Ισίδρο για πιθανή αμέλεια που οδήγησε στον θάνατό του. Αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών.
Η ακροαματική διαδικασία της Πέμπτης σημαδεύτηκε από μια τεταμένη στιγμή, όταν η κόρη του Μαραντόνα, Τζιανίνα, έφυγε απότομα από την αίθουσα του δικαστηρίου, αφού ένας από τους κατηγορούμενους, για να υποστηρίξει την κατάθεσή του, πρόβαλε εικόνες από την νεκροψία χωρίς να ενημερώσει σχετικά.
«Γιε της σκύλας!» φώναξε καθώς έφευγε, πριν η ακροαματική διαδικασία διακοπεί οριστικά. Η δίκη, με δύο ακροάσεις την εβδομάδα, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο.
- «Ένα απλό διουρητικό θα άλλαζε τα πάντα» – Η σοκαριστική αποκάλυψη για τον θάνατο του Μαραντόνα
