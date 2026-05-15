Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του προέδρου της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια και στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης με τη Μύκονο Betsson ξέσπασε εναντίον του.

Ο Τούρκος προπονητής ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως δεν αποδέχεται προσωπικές επιθέσεις ή ασεβή σχόλια προς τον ίδιο και τον σύλλογο ενώ εξήγησε και για ποιον λόγο έκανε τις δηλώσεις για τον Σορτς στο ημίχρονο του Game 5 με την ισπανική ομάδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

Για τον Γιανάι: «Στο τελευταίο ματς με τη Βαλένθια στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σορτς. ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ηταν θέμα τακτικής. Για τι ο Σορτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Για αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο, ήταν θέμα τακτικής. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ (Οφέρ Γιανάι) έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγκα με τρεις τίτλους. «Οι παίκτες μας δεν είχαν κόουτς» είπε ο Γιανάι. Θέλω να απαντήσω: Δεν σε ξέρω, αλλά δε με σέβεσαι. Ηταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου στην ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, ας βγει να μιλήσει όποιος στο είπε. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται. Ακόμα, άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Καλή τύχη. Ακόμα και 100 εκατ. να κάνεις δε θα κάνεις τίποτα. Δε θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δε θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου».

Για τη νίκη επί της Μυκόνου: «Πήραμε σοβαρά το παιχνίδι, ξέρουμε ότι είναι τα πλέι οφ. Δεν ήταν εύκολο σωματικά και πνευματικά να παίξεις. Ημασταν έτοιμοι, είχαμε τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο, μοιράσαμε την μπάλα και πήραμε τη νίκη».

Για την ψυχολογία μετά τον αποκλεισμό στη Euroleague και τη συνέχεια: «Όλοι οι παίκτες είναι απογοητευμένοι, όπως και όλοι μας, όπως και ο κόσμος. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Είχαμε τρεις στόχους: Το Κύπελλο, την Ευρωλίγκα τον μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα. Πήραμε το Κύπελλο κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά χάσαμε το Final Four στο πέμπτο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο, όταν ήμασταν στο 2-0. Πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια, που τερμάτισε στη 2η θέση και έκανε εξαιρετική σεζόν, έχασαν μόνο τρία ματς στην έδρα τους. Κερδίσαμε τα δύο πρώτα εκεί, αλλά στα επόμενα δύο είχαμε άθλια στατιστικά. Στο πέμπτο παιχνίδι είχαν πλεονέκτημα πνευματικά και το ψυχολογικό μομέντουμ και κέρδισαν τη σειρά.

Υπάρχουν κι άλλες λεπτομέρειες που δε τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στις τρεις σεζόν, ο Κώστας Σλούκας δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ηταν ο πιο επιδραστικός πόιντ γκαρντ για την επίθεσή μας στα τρία χρόνια. Ο Σλούκας έχει την καλύτερη στατιστική στα τρία αυτά χρόνια. Αν έμενε ο Μοντέρο εκτός από τη Βαλένθια τι θα γινόταν; Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δε θέλω να φέρω δικαιολογίες για τους παίκτες μου. Μας έλειψε πολύ ο Σλούκας.

Υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια από τους διαιτητές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο ματς. Ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης δεν πήγε στις βολές. Δεν πετύχαμε στην Ευρωλίγκα, συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό. Στις τρεις τελευταίες σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε έχουμε το καλύτερο ρεκόρ από όλες τις ομάδες. Έχουμε μία Ευρωλίγκα, δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα. Μόνο η Φενέρ είχε καλύτερα αποτελέσματα από εμάς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη ομάδα καλύτερη από εμάς. Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα».

Για το τι είπε στους παίκτες: «Μόνο 4 ομάδες θα παίξουν στο Φ4. Έχουμε την ποιότητα, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στα πλέι οφ και να τα καταφέρουμε στον τελικό. Δε χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Μέσα στη σεζόν συζητάμε. Δεν κάνουμε τέχνη. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να μάθεις να τις προσπερνάς. Οι παίκτες έχουν την εμπειρία. Ηρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κ. Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο κ. Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα».

Για το αν επηρεάστηκε η ομάδα του με όσα έγιναν εκτός παρκέ: «Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ και για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς, που δουλεύαμε 7 μήνες. Εχουμε ακόμα ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει».