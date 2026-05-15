Απάντησε στον Γιανάι ο Αταμάν: «Δεν με φτάνεις ούτε με 100 εκατ. μπάτζετ» – «Θα φύγω όταν το πει ο Γιαννακόπουλος»
Ξέσπασε ο Εργκίν Αταμάν κατά του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, μετά τις υποτιμητικές δηλώσεις του τελευταίου που ακολούθησαν τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια – «Θα φύγω όταν μου το πει ο Γιαννακόπουλος», είπε για το μέλλον του ο Τούρκος τεχνικός.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του προέδρου της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια και στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης με τη Μύκονο Betsson ξέσπασε εναντίον του.

Ο Τούρκος προπονητής ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως δεν αποδέχεται προσωπικές επιθέσεις ή ασεβή σχόλια προς τον ίδιο και τον σύλλογο ενώ εξήγησε και για ποιον λόγο έκανε τις δηλώσεις για τον Σορτς στο ημίχρονο του Game 5 με την ισπανική ομάδα.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

Για τον Γιανάι: «Στο τελευταίο ματς με τη Βαλένθια στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σορτς. ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ηταν θέμα τακτικής. Για τι ο Σορτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Για αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο, ήταν θέμα τακτικής. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή.

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ (Οφέρ Γιανάι) έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγκα με τρεις τίτλους. «Οι παίκτες μας δεν είχαν κόουτς» είπε ο Γιανάι. Θέλω να απαντήσω: Δεν σε ξέρω, αλλά δε με σέβεσαι. Ηταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου στην ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, ας βγει να μιλήσει όποιος στο είπε. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται. Ακόμα, άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια μπάτζετ. Καλή τύχη. Ακόμα και 100 εκατ. να κάνεις δε θα κάνεις τίποτα. Δε θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δε θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου».

Για τη νίκη επί της Μυκόνου: «Πήραμε σοβαρά το παιχνίδι, ξέρουμε ότι είναι τα πλέι οφ. Δεν ήταν εύκολο σωματικά και πνευματικά να παίξεις. Ημασταν έτοιμοι, είχαμε τον έλεγχο στην πρώτη περίοδο, μοιράσαμε την μπάλα και πήραμε τη νίκη».

Για την ψυχολογία μετά τον αποκλεισμό στη Euroleague και τη συνέχεια: «Όλοι οι παίκτες είναι απογοητευμένοι, όπως και όλοι μας, όπως και ο κόσμος. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Είχαμε τρεις στόχους: Το Κύπελλο, την Ευρωλίγκα τον μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα. Πήραμε το Κύπελλο κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά χάσαμε το Final Four στο πέμπτο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο, όταν ήμασταν στο 2-0. Πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια, που τερμάτισε στη 2η θέση και έκανε εξαιρετική σεζόν, έχασαν μόνο τρία ματς στην έδρα τους. Κερδίσαμε τα δύο πρώτα εκεί, αλλά στα επόμενα δύο είχαμε άθλια στατιστικά. Στο πέμπτο παιχνίδι είχαν πλεονέκτημα πνευματικά και το ψυχολογικό μομέντουμ και κέρδισαν τη σειρά.

Υπάρχουν κι άλλες λεπτομέρειες που δε τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στις τρεις σεζόν, ο Κώστας Σλούκας δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ηταν ο πιο επιδραστικός πόιντ γκαρντ για την επίθεσή μας στα τρία χρόνια. Ο Σλούκας έχει την καλύτερη στατιστική στα τρία αυτά χρόνια. Αν έμενε ο Μοντέρο εκτός από τη Βαλένθια τι θα γινόταν; Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δε θέλω να φέρω δικαιολογίες για τους παίκτες μου. Μας έλειψε πολύ ο Σλούκας.

Υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια από τους διαιτητές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο ματς. Ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης δεν πήγε στις βολές. Δεν πετύχαμε στην Ευρωλίγκα, συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό. Στις τρεις τελευταίες σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε έχουμε το καλύτερο ρεκόρ από όλες τις ομάδες. Έχουμε μία Ευρωλίγκα, δύο Κύπελλα και ένα πρωτάθλημα. Μόνο η Φενέρ είχε καλύτερα αποτελέσματα από εμάς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη ομάδα καλύτερη από εμάς. Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα».

Για το τι είπε στους παίκτες: «Μόνο 4 ομάδες θα παίξουν στο Φ4. Έχουμε την ποιότητα, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στα πλέι οφ και να τα καταφέρουμε στον τελικό. Δε χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες. Μέσα στη σεζόν συζητάμε. Δεν κάνουμε τέχνη. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να μάθεις να τις προσπερνάς. Οι παίκτες έχουν την εμπειρία. Ηρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κ. Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο κ. Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα».

Για το αν επηρεάστηκε η ομάδα του με όσα έγιναν εκτός παρκέ: «Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ και για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς, που δουλεύαμε 7 μήνες. Εχουμε ακόμα ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει».

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Γκίλφοϊλ από τη Σούδα: Βαθιά εμπιστοσύνη και συνεργασία που ενισχύει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας
Τη βάση της Σούδας επισκέφθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Επισήμανε τον ρόλο της βάσης στην Κρήτη για την περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νορβηγικό «όχι» σε έκδοση του ακτιβιστή Τόμι Όλσεν στην Ελλάδα – «Χαστούκι στις Αρχές της χώρας μας» λέει ο Καμπαγιάννης
Το ένταλμα εις βάρος του ακτιβιστή, η στοχοποίησή του και η άρνηση των Νορβηγών δικαστών να επιτρέψουν την έκδοσή του στη χώρα μας. «Η Ελλάδα έχει ήδη τη μοίρα του μαντρόσκυλου», τονίζει ο δικηγόρος.

Ο Μπέκαμ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην Αγγλία
Μπορεί η κόντρα τους με τον Μπρούκλιν να τους έχει προκαλέσει θλίψη, ωστόσο ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ θα παρηγορηθούν βλέποντας τον τραπεζικό τους λογαριασμό

«Τι δουλειά έχει ο κοριός εδώ;» – Η ρετσινιά για τον Γρηγόρη Δημητριάδη δεν σβήνει με 300 ταϊσμένους κλακαδόρους
«Θράσος είναι το θάρρος γι’ αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς» είπε ο Γρηγοριος ο Ναζιανζηνός, αλλά δεν το άκουσε ο Γρηγόριος (Δημητριάδης) ο ανιψιός και στο Συνέδριο της ΝΔ, το πλήρωσε ακριβά. Οι κλακαδόροι ταϊσμένοι και ποτισμένοι πλουσιοπάροχα, ήταν εκεί, αλλά το σχόλιο «τι κάνει εδώ ο κοριός;» των πικραμένων μάλλον τους επισκίασε

Ο Τραμπ επιστρέφει από την Κίνα με απειλές κατά του Ιράν – Τεχεράνη: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον
Η Κίνα απέφυγε να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των ΗΠΑ ότι θα πιέσει το Ιράν. Και ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «έχουμε εξαλείψει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά καθαρισμού».

Αρχοντία Κάτσουρα
Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης
Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναβάλλονται όλες οι εορταστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.

Ο λόγοι που οδήγησαν τον Οζγκιούρ στην ανεξαρτητοποίηση – Τι λένε στη Νέα Αριστερά για την απόφαση του βουλευτή
Ο βουλευτής Ροδόπης, από το περιστύλιο της Βουλής, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε παραίτηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς. Άμεση η αντίδραση από τη ΝΕΑΡ και δήλωση με νόημα.

Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας
Σύμφωνα με το AP, η δίωξη πιθανότατα θα σχετίζεται με την κατάρριψη αεροσκαφους στην Κούβα που λειτούργησε από την εξόριστη ομάδα Brothers to the Rescueτο 1996. Ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας τότε.

Πληθωρισμός: Ανεξάντλητα τα «καύσιμα» που πυροδοτούν αυξήσεις τιμών – Έρχονται νέες ανατιμήσεις στα είδη διατροφής
Ο πληθωρισμός τραβάει την ανηφόρα -στο δεύτερο τρίμηνο του έτους- χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης ενώ ο δείκτης αναφοράς των παγκόσμιων τιμών τροφίμων αυξήθηκε τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η εύφλεκτη ύλη που απειλεί να βάλει νέες «φωτιές» στις τιμές.

LIVE: Άστον Βίλα – Λίβερπουλ
LIVE: Άστον Βίλα – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Λίβερπουλ για την 37η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παρατείνεται για άλλες 45 μέρες η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου
Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ
Έκθεση του Υπουργείου Διασποράς του Ισραήλ κατατάσσει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στους πιο «επικίνδυνους αντισημίτες» παγκοσμίως, βάζοντάς την πάνω από τον εθνικιστή Φουέντες

Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Το Αφρικανικό CDC συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης σε Ουγκάντα ​​και Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν διεθνείς εταίρους να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση

Το Ισραήλ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα παρά την εκεχειρία – Νετανιάχου: Ελέγχουμε 60% του θύλακα
Με το επιχείρημα ότι ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, «εμπόδιζε τον αφοπλισμό» της οργάνωσης, Νετανιάχου και Κατζ έδωσαν την εντολή της «εξάλειψής» του. Το πλήγμα έγινε σε κτίριο κατοικιών στην Πόλη της Γάζας.

