Προς διάσπαση η Νέα Αριστερά – Αποχωρεί η μειοψηφία Χαρίτση και μένει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 15 Μαΐου 2026, 14:04

Προς διάσπαση η Νέα Αριστερά – Αποχωρεί η μειοψηφία Χαρίτση και μένει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα

Σύσκεψη της μειοψηφίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σε νέες περιπέτειες μπαίνει η Αριστερά και συγκεκριμένα το κόμμα της Νέας Αριστεράς με την μειοψηφία που τάχθηκε υπέρ των συνεργασιών και της συμπόρευσης με ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό να συνεδριάζει πριν λίγες ημέρες με βασικό αντικείμενο το ρόλο της μέσα στο κόμμα και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Είναι το δεύτερο αναμενόμενο βήμα μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία του κόμματος ακριβώς γιατί υπήρχε μεγάλη αναντιστοιχία της βούλησης του προέδρου με τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος που τάχθηκαν όχι μόνο υπέρ της αυτονομίας της Νέας Αριστεράς, αλλά και ξεκάθαρα απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνεργασίας μόνο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στη συζήτηση της μειοψηφίας μετείχαν διαδικτυακά περίπου 200 μέλη της Νέας Αριστεράς και από τα όσα ειπώθηκαν φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου μια νέα διάσπαση στο κόμμα που πρόεκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση του κ. Τσίπρα και κυρίως λόγω της εκλογής Κασσελάκη στην ηγεσία.

Οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν εντός του Ιουνίου και αφού προηγουμένως ο κ. Τσίπρας ανακοινώσει το δικό του κόμμα.

Πρακτικά οι όποιες αποφάσεις του Αλέξη Χαρίτση και άλλων βουλευτών όπως η Έφη Αχτσιόγλου, Θεανώ Φωτίου, Φερχάτ Οζγκιούρ, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερώπ Τζούφη και τριών ακόμη, θα ληφθούν με γνώμονα την μετακίνησή τους στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Από τη στιγμή μάλιστα που θα αποφασιστεί η αποχώρησή τους από το κόμμα αυτό θα σημάνει και το τέλος της ύπαρξης της Νέας Αριστεράς ως κοινοβουλευτικού κόμματος καθώς δεν θα διαθέτει τους 10 βουλευτές που απαιτούνται.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς και οι περισσότεροι από αυτούς και πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα, δεν θα παραδώσουν τις βουλευτικές έδρες. Αν όχι όλοι, σίγουρα όμως ο κ. Χαρίτσης δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από βουλευτής κάτι που έχει ξεκαθαρίσει και σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Το επόμενο δεκαπενθήμερο θα είναι κρίσιμο για την ύπαρξη της Νέας Αριστεράς με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη να προεδρεύει στο τελευταίο Πολιτικό Γραφείο ουσιαστικά μόνο με τα στελέχη της πλειοψηφίας.

Το νέο τοπίο που θα διαμορφωθεί σημαίνει ότι ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα πρέπει να κλειδώσει τη στρατηγική του στην επικράτηση σε ένα αμιγώς αριστερό ακροατήριο.

Η Αμαλίας πάντως απέναντι σε όλα αυτά ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν σήματα από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς στελέχη και πρώην συντρόφους του και παραπέμπουν στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού για ένα ευρύτερο κάλεσμα σε πρόσωπα και ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πρόθεση για οποιασδήποτε μορφής κοινοβουλευτική έκφραση του νέου φορέα μέχρι τις κάλπες.

ΗΠΑ – Κίνα: Τι κρύβει η «επανεκκίνηση» των σχέσεων Τραμπ – Σι

Toxic Productivity: Γιατί νιώθετε ενοχές όταν δεν κάνετε «αρκετά»;

Ομόλογα: Καταρρέουν παγκοσμίως καθώς ο πληθωρισμός τρομάζει τους επενδυτές

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Τσίπρας για funds και πλειστηριασμούς: Κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Μόνο το 2025 έγιναν 5 φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015-2019», τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας ότι «η πρώτη κατοικία δεν μπορεί να είναι πεδίο κερδοσκοπίας συμφερόντων»

Τσουκαλάς: Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

«Εδώ δεν έχουμε κουτσουλιές, εδώ έχουμε λάσπη με τα καντάρια. Η δεξιά όταν καταρρέει πολιτικά, επιχειρεί πάντα να στοχοποιήσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το κάνει τώρα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη», λέει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Κρατά αποστάσεις 15.05.26

Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Συνέδριο με χειροκροτητές, ξανασκάνε οι υποκλοπές, πιάσανε δουλειά οι λασπολόγοι κατά του Ανδρουλάκη και οι καλοθελητές
in Confidential 15.05.26

Ξεκινά το συνέδριο της ΝΔ με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου. Ποιους φοβούνται στο Μαξίμου και γιατί οι υποκλοπές έρχονται και πάλι στην επικαιρότητα -αν κι επί της ουσίας δεν έφυγαν ποτέ.

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26 Upd: 23:06

«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Συνέδριο ΝΔ: Ποιος φοβάται τον Νίκο Δένδια;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Αναβρασμός στη ΝΔ εν όψει συνεδρίου. Καταγγέλλεται μία... επιλεκτικότητα στη σκηνοθεσία, με βάση την ανακοίνωση του προγράμματος. Η ομιλία του Νίκου Δένδια εξοβελίζεται εκτός ''prime time'', οι ομιλητές καλύπτονται κάτω από τις θεματικές ενότητες, ενώ η (μη) αναφορά ονομάτων στο πρόγραμμα προκαλεί έντονη ενόχληση και ερωτηματικά.

Νέες αιχμές Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη: «Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση»
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής διατύπωσε νέες αιχμές για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με αφορμή τις σχέσεις Ελλάδας - Κίνας, καθώς και την πολυδιάστατη πολιτική που άσκησε συνολικά η χώρα επί πρωθυπουργίας του, με ορόσημο την υπογραφή με την Cosco

ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει «Δημήτρης Κατακουζηνός» στο Mononews ή είναι ακόμη μία έκφανση ενός μηχανισμού τύπου «Ομάδα Αλήθειας»;
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Το ΠΑΣΟΚ θέτει μία σειρά ερωτημάτων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα που στοχοποίησε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τονίζοντας ότι ο Παύλος Μαρινάκης έχει την πολιτική ευθύνη για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου

Μέση Ανατολή και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ατζέντα Γεραπετρίτη – ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας
Πολιτική 14.05.26

«Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο να είναι καθολικός» τόνισε ο Γεραπετρίτης κατά την συνάντηση του με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας, με Παλαιστινιακό και περιφερειακές προκλήσεις να είναι στην ατζέντα.

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση σημειωμάτων που αποδίδονται στις 17χρονες
Τραγωδία στην Ηλιούπολη 15.05.26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διεξαγωγή επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων

Προμαχώνας: Επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες στο τελωνείο
Ελλάδα 15.05.26

Αγρότες από όλο τον νομό Σερρών πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της Ε.Ο. Σερρών – Θεσσαλονίκης στο ύψος του Λευκώνα, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, είχαν παρατάξει κλούβες, ξεκαθαρίζοντας στους αγρότες πως η κυκλοφορία τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύεται

