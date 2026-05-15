SNF Nostos 2026: Συναυλίες, παραστάσεις, συζητήσεις και ονόματα έκπληξη
Culture Live 15 Μαΐου 2026, 13:39

Από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει για να γιορτάσει τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ με κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος»

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει για να γιορτάσει τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του ΙΣΝ με κεντρική θεματική: «Επίκεντρο ο άνθρωπος» και ως μέρος του πλούσιου προγράμματός του, προτείνει ένα σύνολο εκδηλώσεων που εστιάζουν στις τέχνες και τον πολιτισμό. Από τις 21 – 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα βρεις πλήθος  συζητήσεων, παραστάσεων, εκθέσεων, μουσικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων που φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας, με ελεύθερη πρόσβαση.

Ανάμεσα στους καλεσμένους του SNF Nostos 2026 ξεχωρίζουν πολλά ονόματα έκπληξη, από το διεθνές καλλιτεχνικό (αλλά και μη) στερέωμα, όπως ο σπουδαίος κωμικός των Monty Python,  John Cleese, o χαρισματικός ηθοποιός Willem Dafoe, η bestselling συγγραφέας Karen Hao, και πολλοί ακόμη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του SNF Nostos Conference, μεταξύ των πάνω από 200 διεθνών ομιλητών, την Αθήνα θα επισκεφθούν ο ηθοποιός Norman Reedus, γνωστός για τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά The Walking Dead, ο οποίος θα μιλήσει για το μέλλον του storytelling, η ηθοποιός,  κινηματογραφίστρια, και Πρέσβειρα της Διεθνούς Αμνηστίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Maisie Richardson-Sellers που θα συμμετάσχει σε συζήτηση για το μέλλον των κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο K-pop σταρ Eric Nam, που θα αγγίξει τη θετική επίδραση της τέχνης στην ψυχική υγεία των νέων.

Παράλληλα, η σκηνοθέτης Nisha Pahuja, μέσα από την παρουσίαση του υποψήφιου για Όσκαρ ντοκιμαντέρ To Kill A Tiger, θα ανοίξει τη συζήτηση γύρω από θέματα έμφυλης βίας, ενώ ο ιστορικός Mark Mazower θα συναντηθεί με μια ομάδα δημιουργών μεταξύ των οποίων η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου και η ακαδημαϊκός Maboula Soumahoro, για να συζητήσουν για τη στιγμή που η δημιουργική σκέψη μετουσιώνεται σε έργο,  ενώ η stand-up κωμικός Κατερίνα Βρανά θα μιλήσει για τη συνάντηση της κωμωδίας με την ανθρώπινη φύση στις πιο σκοτεινές στιγμές της ως καλεσμένη μιας σειράς ομιλιών που θα παρουσιάσουν οι Διάλογοι του ΙΣΝ. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Lincoln Center for the Performing Arts Mariko Silver θα συμμετάσχει σε συζήτηση για τον ρόλο του δημόσιου χώρου στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, και η bestselling συγγραφέας Karen Hao θα συνομιλήσει με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Ανδρέα Δρακόπουλo για τις προκλήσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις.

Επιπλέον, στις 22 Ιουνίου παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ Η Σοφία της Ευτυχίας, όπου ο 90χρονος πλέον Δαλάι Λάμα δίνει απλά μαθήματα για την κατάκτηση μιας ειρηνικής κοινωνίας, με σοφία και αφοπλιστικό χιούμορ. Ακολουθεί, στις 24 Ιουνίου, το θεατρικό αναλόγιο Ο Εχθρός του Λαού από το Theater of War Productions, με το όνομα του Willem Dafoe να ξεχωρίζει ανάμεσα στους ηθοποιούς. Στόχος της παράστασης είναι να ανοίξει τον διάλογο με το κοινό για τη δημόσια υγεία, την ελευθερία του Τύπου και την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχική παράσταση The Trials of Atlas, που δημιουργήθηκε ειδικά για το SNF Nostos 2026 από τον Πρόεδρο του Tällberg Foundation, Alan Stoga, θέτοντας στο επίκεντρο κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη σχέση ανθρώπου–μηχανής, καλώντας το κοινό να αποφασίσει εάν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φέρει ευθύνη για μια δολοφονία.

Πέντε δεκαετίες από την κυκλοφορία της εμβληματικής ταινίας Monty Python and the Holy Grail, το SNF Nostos προγραμματίζει στις 26 Ιουνίου την εκδήλωση με τον καυστικό τίτλο Not Dead Yet! που περιλαμβάνει ειδική προβολή της ταινίας και στη συνέχεια ζωντανή συζήτηση με τον έναν και μοναδικό John Cleese, την ψυχή των Monty Python. Το πρόγραμμα των παραστάσεων ολοκληρώνεται με το έργο Ιθάκη. Μακρύ ταξίδι επιστροφής, βασισμένο στο εμβληματικό ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, σε μια ιδιαίτερη προσέγγιση από τον «Θίασο της Τρίτης» της Πόρτα Ανοιχτή, μιας μικτής ομάδας ανθρώπων με και χωρίς αναπηρία που μοιράζονται την αγάπη τους για το θέατρο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Δάφνη Οικονόμου, και τον ρόλο του αφηγητή θα αναλάβει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Η μουσική βρίσκεται, όπως σε κάθε SNF Nostos, στην καρδιά της διοργάνωσης. Μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους το 2023, τo SNF Nostos ενώνει τις δυνάμεις του και φέτος με το Release Athens, με συναυλίες των David Byrne, Jean-Michel Jarre και Gorillaz στις 21, 22 και 25 Ιουνίου αντίστοιχα, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το μεγάλο Up Late Party μετατρέποντας την Αγορά του ΚΠΙΣΝ στις 27 Ιουνίου σε ένα ατελείωτο dancefloor με κορυφαία ονόματα της ηλεκτρονικής, της house και techno σκηνής, και συγκεκριμένα τους: Τhe Blessed Madonna, Οctave One, Xenia Ghali, ATÉ και SIOMA.

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχει η συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), με τρεις μεγάλες παραγωγές χορού και μουσικού θεάτρου με τους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ σε διαφορετικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μεταξύ των οποίων, η ελληνική πρεμιέρα του νέου έργου του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη με τίτλο Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι  και του Λεωφορείον ο Πόθος της Βαλεντίνα Τούρκου, βασισμένο στο εμβληματικό έργο του Tennessee Williams, καθώς και η αθηναϊκή πρεμιέρα του έργου Future Cargo των  Frauke Requardt και David Rosenberg.

Το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα συμπληρώνεται από τις εκθέσεις Artefacts of the Future σε συνεργασία με το ETH Zürich, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, προσκαλώντας καλλιτέχνες από κάθε γωνιά της Ευρώπης σε ένα «εργαστήριο ηθικής» που μοιάζει με ταξίδι στον χρόνο, καθώς και από την έκθεση Σήμα, Παρεμβολή, φέρνοντας σε διάλογο νέες παραγωγές και υφιστάμενα έργα των SNF ARTWORKS Fellows και Grantees.

Η μεγάλη έκπληξη του φετινού SNF Nostos είναι το γνωστό ως «Καφενείο του Γιάννη». Ένας digital detox χώρος, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι εκτός από τα κινητά μας. Το Καφενείο θα είναι ανοιχτό όλη την εβδομάδα για να ενθαρρύνει την επικοινωνία  και τον διάλογο, φιλοξενώντας, μεταξύ άλλων, καλλιτεχνικά εργαστήρια, συζητήσεις, καθώς και μια ζωντανή παρουσίαση για τη δημιουργική διαδικασία που κρύβεται πίσω από ένα θεατρικό έργο από τους  Nia Vardalos και Σπύρο Κατσαγάνη.

Τέλος, αξίζει να επισκεφθεί κανείς τη διαδραστική, βιωματική εμπειρία που καταλαμβάνει τον Πύργο Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), με τίτλο Χαρτογραφώντας το ταξίδι του ΙΣΝ: Μία διαδραστική εμπειρία ανάμεσα σε 5700+ δωρεές, και η οποία παρουσιάζει στον κόσμο τη μεγάλη εικόνα του έργου του ΙΣΝ, και συγκεκριμένα 30 χρόνια δωρεών και πρωτοβουλιών με στόχο τη δημιουργία θετικών αλλαγών, πέρα από σύνορα και γεωγραφικά όρια.

Και αυτά αποτελούν μόνο μία πλευρά του πολυσυλλεκτικού κόσμου του SNF Nostos 2026, το οποίο συμπληρώνεται από τις συζητήσεις του SNF Nostos Conference, και τους Διαλόγους του ΙΣΝ, τον καθιερωμένο αγώνα δρόμου SNF Nostos Run και πλήθος ακόμη δράσεων και εμπειριών που συνθέτουν μια πολυδιάστατη γιορτή ιδεών, πολιτισμού και συμμετοχής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο snfnostos.org

SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
21-28 Ιουνίου
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Είσοδος ελεύθερη

Economy
Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

World
Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Culture Live 15.05.26

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ
Άβολος Φοίνικας 14.05.26

Κάννες όπως σοκ: Εμετός, βιασμός και συμπάθεια στον Χίτλερ – Τα 20 αποτροπιαστικά σκάνδαλα του Φεστιβάλ

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες έχει φιλοξενήσει μερικά από τις πιο αμήχανα, βίαια και προκλητικά σκάνδαλα της ποπ κουλτούρας

Η κόρη του Πολ Γουόκερ, ο Βιν Ντίζελ και το Fast & Furious
Φεστιβάλ των Καννών 14.05.26

Θα ήταν τόσο περήφανος για σένα: Η κόρη του Πολ Γουόκερ, τα δάκρυα του Βιν Ντίζελ και τα «γενέθλια» του Fast & Furious

Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου Fast & Furious, οι πρωταγωνιστές του franchise συναντήθηκαν στο Φεστιβάλ των Καννών και ήταν όλοι εκεί - ακόμα και η κόρη του Πολ Γουόκερ

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Αλληλεγγύη 13.05.26

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά

Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
«Όταν νιώθεις άβολα» 13.05.26

Ο Ματ Ντέιμον προσέγγισε την «Οδύσσεια» σαν να ήταν «η τελευταία ταινία που θα έκανε ποτέ»

Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Μετατόπιση 13.05.26

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ

Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας – Επεισοδιακή συνεδρίαση, αποχώρησε η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Με τις ψήφους της ΝΔ, η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής αποφάσισε να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που εγκαλείται για 5 συνολικά υποθέσεις

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σερβία-Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι εντάσεις εν όψει της 20ής επετείου της ανεξαρτησίας
Κόσμος 15.05.26

Στις 21 Μαΐου 2006 η κυβέρνηση του Μίλο Τζουκάνοβιτς στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, όπου το 55% των πολιτών τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ανεξάρτητου κράτους

Ρωσία: Ουκρανικά drones χτυπούν μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν – Τέσσερις νεκροί
Κόσμος 15.05.26

Ο Πάβελ Μάλκοφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Ριαζάν, δήλωσε ότι 99 ουκρανικά drones συμμετείχαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κεντρική Ρωσία

Διαφωνεί με τη γραμμή της ΝΔ για Ανδρουλάκη ο Κατσανιώτης: «Οι αντιπαραθέσεις πρέπει να είναι σε ένα άλλο επίπεδο»
Κρατά αποστάσεις 15.05.26

Δεύτερη φορά που ο Ανδρέας Κατσανιώτης παίρνει αποστάσεις από τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις πρακτικές Μαξίμου, μετά την ανοιχτή επιστολή που συνυπέγραψε με άλλους τέσσερις βουλευτές για το επιτελικό κράτος

ΕΟΠΥΥ: Περίπου 500 παραπεμπτικά τον μήνα εκτελούσε ο φυσικοθεραπευτής που συνελήφθη για την απάτη
«Πρόβλημα το clawback» 15.05.26

«Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν πλέον προβλεφθεί στον ΕΟΠΥΥ, πληρώνουμε τα απόνερα της προηγούμενης κατάστασης» λέει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, Πέτρος Λυμπερίδης

Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης: Ποιός είναι ο εφημέριος από το Ναύπλιο που αποθεώνει το Pitchfork – «Μέταλ παράδεισος»
Techno ἐν Μοναστηρίῳ 15.05.26

Ο Πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης αποθεώνεται από τον διεθνή μουσικό Τύπο καθώς παντρεύει τη βυζαντινή μουσική με το dubstep και το metal φέρνοντας στα αυτιά μας ένα ορθόδοξο rave

ΗΠΑ: Ο Ινδός μεγιστάνας Αντάνι συμφωνεί να καταβάλει πρόστιμο εκατομμυρίων για υπόθεση δωροδοκίας και διαφθοράς
Κόσμος 15.05.26

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Forbes, ο Γκαουτάμ Αντάνι είναι σήμερα ο 24ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, επικεφαλής μιας περιουσίας που υπολογίζεται σε 82 δισεκατομμύρια δολάρια.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

