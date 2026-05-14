Ο Μπενίτεθ σε ντοκιμαντέρ για το Champions League της Λίβερπουλ το 2005 (vid)

Ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ θα είναι ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ του Netflix για την κατάκτηση του Champions League το 2005 από τη Λίβερπουλ. Το ντοκιμαντέρ «UNTOLD» θα κυκλοφορήσει στις 19 του Μάη και σε αυτό συμμετέχουν εμβληματικές φυσιογνωμίες των Reds.

Η σχετική ανάρτηση για το ντοκιμαντέρ της Λίβερπουλ:

A new manager, departing striker, and a season in chaos ends in European glory. You’ve heard the story, but not like this. UNTOLD UK: LIVERPOOL’S MIRACLE OF ISTANBUL premieres 19 May, featuring interviews from Steven Gerrard, Jamie Carragher, Rafael Benitez, Xabi Alonso and… pic.twitter.com/fYzAnYyiz8 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 14, 2026

Η παραγωγή του Netflix έχει «στήσει» το ντοκιμαντέρ με αφηγήσεις και μαρτυρίες τόσο των παικτών όσο και του προπονητή της ομάδας τότε, Ράφα Μπενίτεθ, καθώς οι συμμετέχοντες διηγούνται την πορεία που χάραξε η Λίβερπουλ μέχρι την κατάκτηση του Champions League το 2005.

Το ντοκιμαντέρ υμνεί μία από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου, κάνοντας εκτενή αναφορά σε εκείνον τον συγκλονιστικό τελικό που η Λίβερπουλ είχε επικρατήσει της Μίλαν με ανατροπή στα πέναλτι.

Ο Στίβεν Τζέραρντ, ο Τσάμπι Αλόνσο και ο Τζέιμι Κάραχερ μοιράζονται επίσης προσωπικές ιστορίες, αλλά και άγνωστα περιστατικά από εκείνη τη σεζόν και ειδικά από τον τελικό με την Μίλαν, όπου οι Reds γύρισαν από το 0-3 και με μια από τις σπουδαιότερες ανατροπές στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κατέκτησαν τον τίτλο. Το ντοκιμαντέρ είναι μέλος ενός ευρύτερου σχεδίου του Netflix για την παραγωγή επεισοδίων που αφορούν αθλητικά γεγονότα, καθώς τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει δημιουργήσει αρκετές σειρές και ταινίες, τόσο για πρόσωπα που έγραψαν ιστορία στον αθλητισμό, όσο και για ομάδες.

Το συγκεκριμένο αφορά το ποδόσφαιρο την ιστορική επιτυχία της Λίβερπουλ, αλλά υπάρχουν επίσης πολλά ντοκιμαντέρ τόσο για το μπάσκετ όσο και για άλλα αθλήματα, όπως το τένις, με χαρακτηριστική τη σειρά «Break Point», που δείχνει όσα συμβαίνουν εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου και φιλοξενεί δηλώσεις και ιστορίες των κορυφαίων αθλητών, μεταξύ άλλων του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη.