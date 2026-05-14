«Ποιος διάολο πέταξε κινητό στο κεφάλι μου;»: Ελαφριά διάσειση για τον Όλι Σάικς στη σκηνή
Bring Me The Horizon 14 Μαΐου 2026, 21:40

«Ποιος διάολο πέταξε κινητό στο κεφάλι μου;»: Ελαφριά διάσειση για τον Όλι Σάικς στη σκηνή

Ο frontman των Bring Me The Horizon, Όλι Σάικς, τραυματίστηκε σε συναυλία, όταν θεατής πέταξε κινητό και τον χτύπησε στο κεφάλι

ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Στο ξέφρενο κλίμα της συναυλίας των Bring Me The Horizon στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, κάποιος θεατής πορώθηκε τόσο που πέταξε κινητό προς τη σκηνή και χτύπησε στο κεφάλι τον Όλι Σάικς.

«Είμαι καλά»

Ο frontman του βρετανικού συγκροτήματος καθησύχασε αργότερα τους θαυμαστές του μέσω social media, λέγοντας ότι είναι καλά, παρότι υπέστη ελαφριά διάσειση.

«Ποιος διάολο πέταξε κινητό στο κεφάλι μου;»

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Σάικς φαίνεται σκυμμένος στο μπροστινό μέρος της σκηνής, πριν δεχθεί το χτύπημα από αντικείμενο. Λίγο μετά, σηκώνει το κινητό από τη σκηνή και αντιδρά οργισμένος: «Ποιος διάολο πέταξε κινητό στο κεφάλι μου; Ρε ηλίθιε». Και με τα δίκια του, εδώ που τα λέμε.

YouTube thumbnail

Τι άλλαξε στη συναυλία

Παρά τον τραυματισμό, οι Bring Me The Horizon συνέχισαν τη συναυλία. Ωστόσο, το τραγούδι «YOUtopia» κόπηκε από το setlist, ενώ ο Σάικς δεν ολοκλήρωσε τη συνηθισμένη του διαδρομή μέσα στο κοινό κατά τη διάρκεια του «Drown».

Η ανάρτηση για την κατάστασή του

Σε ανάρτησή του, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι το χτύπημα «πόνεσε αρκετά» και πως διαγνώστηκε με ήπια διάσειση. Πρόσθεσε ότι το πρήξιμο έχει ήδη υποχωρήσει σημαντικά, αλλά παραδέχθηκε πως μετά το περιστατικό δυσκολεύτηκε να συνεχίσει κανονικά την εμφάνιση.

Όπως ανέφερε, το τραγούδι ασκούσε πίεση στο τραύμα και τον έκανε να αισθάνεται αποπροσανατολισμένος πάνω στη σκηνή. Γι’ αυτό και ζήτησε συγγνώμη από όσους θεατές θεώρησαν ότι η εμφάνισή του ήταν πιο «χλιαρή» ή λιγότερο δυναμική από το συνηθισμένο.

Η περιοδεία συνεχίζεται

Ο Σάικς ευχαρίστησε τους θαυμαστές που επικοινώνησαν μαζί του και ανησύχησαν για την κατάστασή του, διαβεβαιώνοντας ότι όλα θα είναι καλά για την επόμενη συναυλία.

Οι Bring Me The Horizon βρίσκονται αυτή την περίοδο σε περιοδεία στις ΗΠΑ, ενώ τον επόμενο μήνα ξεκινούν τις ευρωπαϊκές φεστιβαλικές εμφανίσεις τους. Ανάμεσα στους σταθμούς τους είναι και δύο συναυλίες στην B.E.C. Arena του Μάντσεστερ, όπου θα παίξουν ολόκληρο το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Count Your Blessings», που κυκλοφόρησε το 2006. Τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει περιοδεία στον Καναδά.

Ανάλογο περιστατικό με τον Έρικ Κλάπτον

Το περιστατικό με τον Σάικς έρχεται λίγες ημέρες μετά τη διακοπή συναυλίας του Έρικ Κλάπτον στη Μαδρίτη, όταν ο θρύλος της ροκ χτυπήθηκε από δίσκο βινυλίου που πέταξε άτομο από το κοινό.

Και, τέλος πάντων… κι εμείς πορωθήκαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι.

*Mε πληροφορίες από: Louder, Κεντρικη Φωτογραφία: Instagram @bringmethehorizon

Σι Τζινπίνγκ: Η προειδοποίηση στον Τραμπ ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας εξαρτώνται από την Ταϊβάν

Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της» – Μη λειτουργική η διαδικασία λήψης απόφασης στην ΕΕ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι
Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης και αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς – Πώς οι θάνατοι του Λουκ Πέρι και της Σάνεν Ντόχερτι «έσωσαν» την Τζένι Γκαρθ
Κατάθλιψη, ουσίες και σεξισμός. Η Κέλι του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς κάνει επανεκκίνηση στα 54 της χρόνια μακριά πλέον από το σκοτάδι μιας αδίστακτης δόξας

Μάριο Ντράγκι: «Η Ευρώπη είναι μόνη της»
Ο Ντράγκι προειδοποίησε την Ευρώπη για τις γεωπολιτικές αλλαγές ενώ επεσήμανε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ είναι αναποτελεσματικό

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Άναψαν τα αίματα στην Κίνα, όταν άνδρας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ επιχείρησε να μπει ένοπλος στον Ναό του Παραδείσου
Η κινεζική αστυνομία αντέδρασε έντονα όταν ένας άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επιχείρησε να ακολουθήσει ένοπλος τον Ντόναλντ Τραμπ στον Ναό του Παραδείσου

Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
Ο Γεωργιανός Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ο οποίος θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ δεν είναι η εξαίρεση. Από ποιες χώρες που έχουν κατωτέρου επιπέδου πρωταθλήματα, έφερε ο Λανουά διαιτητές για τα ντέρμπι της Super League

Μικρό ιατρικό αεροπλάνο συνετρίβη στα βουνά του Νέου Μεξικού – Νεκροί και οι τέσσερις επιβαίνοντες
Το ιατρικό αεροπλάνο βρισκόταν σε αποστολή αεροδιακομιδής. Αναφέρθηκε ότι είχε καθυστερήσει μετά την απώλεια των επικοινωνιών και της επαφής με το ραντάρ

Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο αναστηλωμένους τάφους του Νέου Βασιλείου στο Λούξορ [φωτογραφίες]
Η Αίγυπτος παρουσίασε δύο τάφους διακοσμημένους με εξαιρετικές τοιχογραφίες οι οποίες ρίχνουν φως στον πολιτισμό του Νέου Βασιλείου, από την θρησκεία και τις θυσίες έως την καθημερινή ζωή.

Χανταϊός: Στις ΗΠΑ 41 άτομα θα παρακολουθούνται τις επόμενες εβδομάδες από τα CDC, μήπως εμφανίσουν συμπτώματα
Τρεις είναι οι ομάδες που παρακολουθούνται. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όπου μεταδόθηκε πρώτη φορά ο χανταϊός.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 1,8 δισ. δολάρια επιπλέον στον ΟΗΕ για ανθρωπιστική βοήθεια το 2026
Σε αλλαγή στάσης και δόγματος προχωρούν οι ΗΠΑ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας το οποίο είχε σχεδόν εκμηδενιστεί ως μοχλός πίεσης προς τον ΟΗΕ.

Ανδρουλάκης: Είναι ψεύτες, δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο για ηθική αυτοί που εμπλέκονται σε δικογραφίες
«Έστησαν ένα δημοσίευμα για να κάνουν μια πολιτική δολοφονία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνοντας όλα τα στοιχεία για το ακίνητο που μισθώνει στο Δημόσιο. Ο Γεωργιάδης είναι συκοφάντης, ο διαγωνισμός έγινε επί κυβέρνησης Καραμανλή, τόνισε. «Δεν είμαστε όλοι το ίδιο». Για το λάθος στο πόθεν έσχες «εγώ έστειλα επιστολή στην αρμόδια επιτροπή».

Διευθυντής κλινικής ευθύνεται για τουλάχιστον 68 θανάτους – Χρησιμοποιούσε εμφύτευμα από δική του εταιρεία
Ένας καρδιοχειρουργός - πληροφοριοδότης είχε καταγγείλει πως ο διευθυντής της κλινικής τοποθετούσε ελαττωματικές τεχνητές καρδιακές βαλβίδες από εταιρεία που είχε ποσοστό.

Ο «αρεστός» Κολόμπο, ο Σότσα, το σκάνδαλο «Frode Sportiva» και το Champions League…
Ο Λανουά έφερε (και) στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός έναν διαιτητή, το όνομα του οποίου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει την Ιταλία, με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αρεστός» σε συγκεκριμένη ομάδα και να τελεί υπό διερεύνηση ο ρόλος του στην υπόθεση «αθλητική απάτη».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

