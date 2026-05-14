«Ποιος διάολο πέταξε κινητό στο κεφάλι μου;»: Ελαφριά διάσειση για τον Όλι Σάικς στη σκηνή

Στο ξέφρενο κλίμα της συναυλίας των Bring Me The Horizon στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, κάποιος θεατής πορώθηκε τόσο που πέταξε κινητό προς τη σκηνή και χτύπησε στο κεφάλι τον Όλι Σάικς.

«Είμαι καλά»

Ο frontman του βρετανικού συγκροτήματος καθησύχασε αργότερα τους θαυμαστές του μέσω social media, λέγοντας ότι είναι καλά, παρότι υπέστη ελαφριά διάσειση.

«Ποιος διάολο πέταξε κινητό στο κεφάλι μου;»

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Σάικς φαίνεται σκυμμένος στο μπροστινό μέρος της σκηνής, πριν δεχθεί το χτύπημα από αντικείμενο. Λίγο μετά, σηκώνει το κινητό από τη σκηνή και αντιδρά οργισμένος: «Ποιος διάολο πέταξε κινητό στο κεφάλι μου; Ρε ηλίθιε». Και με τα δίκια του, εδώ που τα λέμε.

Τι άλλαξε στη συναυλία

Παρά τον τραυματισμό, οι Bring Me The Horizon συνέχισαν τη συναυλία. Ωστόσο, το τραγούδι «YOUtopia» κόπηκε από το setlist, ενώ ο Σάικς δεν ολοκλήρωσε τη συνηθισμένη του διαδρομή μέσα στο κοινό κατά τη διάρκεια του «Drown».

Η ανάρτηση για την κατάστασή του

Σε ανάρτησή του, ο τραγουδιστής εξήγησε ότι το χτύπημα «πόνεσε αρκετά» και πως διαγνώστηκε με ήπια διάσειση. Πρόσθεσε ότι το πρήξιμο έχει ήδη υποχωρήσει σημαντικά, αλλά παραδέχθηκε πως μετά το περιστατικό δυσκολεύτηκε να συνεχίσει κανονικά την εμφάνιση.

Όπως ανέφερε, το τραγούδι ασκούσε πίεση στο τραύμα και τον έκανε να αισθάνεται αποπροσανατολισμένος πάνω στη σκηνή. Γι’ αυτό και ζήτησε συγγνώμη από όσους θεατές θεώρησαν ότι η εμφάνισή του ήταν πιο «χλιαρή» ή λιγότερο δυναμική από το συνηθισμένο.

Η περιοδεία συνεχίζεται

Ο Σάικς ευχαρίστησε τους θαυμαστές που επικοινώνησαν μαζί του και ανησύχησαν για την κατάστασή του, διαβεβαιώνοντας ότι όλα θα είναι καλά για την επόμενη συναυλία.

Οι Bring Me The Horizon βρίσκονται αυτή την περίοδο σε περιοδεία στις ΗΠΑ, ενώ τον επόμενο μήνα ξεκινούν τις ευρωπαϊκές φεστιβαλικές εμφανίσεις τους. Ανάμεσα στους σταθμούς τους είναι και δύο συναυλίες στην B.E.C. Arena του Μάντσεστερ, όπου θα παίξουν ολόκληρο το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Count Your Blessings», που κυκλοφόρησε το 2006. Τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει περιοδεία στον Καναδά.

Ανάλογο περιστατικό με τον Έρικ Κλάπτον

Το περιστατικό με τον Σάικς έρχεται λίγες ημέρες μετά τη διακοπή συναυλίας του Έρικ Κλάπτον στη Μαδρίτη, όταν ο θρύλος της ροκ χτυπήθηκε από δίσκο βινυλίου που πέταξε άτομο από το κοινό.

Και, τέλος πάντων… κι εμείς πορωθήκαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι.

*Mε πληροφορίες από: Louder, Κεντρικη Φωτογραφία: Instagram @bringmethehorizon

