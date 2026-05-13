Θύμα φάρσας στη Ρώμη ο Τσιτσιπάς: Το ατύχημα με το… ανεκτίμητης αξίας αρχαίο βάζο (vids)
Θύμα μιας ωραίας φάρσας έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Ρώμη, όπου οι διοργανωτές του Italian Open τον… έπεισαν πως έσπασε ένα αρχαίο κειμήλιο ανεκτίμητης αξίας!
Οι κορυφαίοι τενίστες και τενίστριες που συμμετέχουν στο Italian Open, έπεσαν θύματα της… κρυφής κάμερας των διοργανωτών! Οι Ρωμαίοι σκάρωσαν μια ωραία φάρσα για να ελαφρύνουν το κλίμα στη διοργάνωση και όπως φάνηκε στο viral video που δημιουργήθηκε, τα κατάφεραν μια χαρά. Ανάμεσα σε αυτούς που την πάτησαν, ήταν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος πείστηκε ότι… έσπασε κατά λάθος ένα «αρχαίο ρωμαϊκό βάζο ανεκτίμητης αξίας»!
Συγκεκριμένα, οι διοργανωτές του Italian Open χρησιμοποίησαν ένα προφανώς ψεύτικο βάζο και το παρουσίασαν ως αντικείμενο του 3ου αιώνα π.Χ. Αξίας εκατομμυρίων ευρώ και μπροστά έστησαν την κρυφή κάμερά τους. Εκεί, η Βρετανίδα τενίστρια Κέιτι Μπούλτερ εμφανίζεται να μπλέκει σε ένα «ατύχημα» που οδηγεί στο σπάσιμο του κειμηλίου, προκαλώντας διάφορες αντιδράσεις από τους αθλητές.
Ο Τσιτσιπάς και το βάζο
Μια από τις πιο viral ήταν αυτή του Τσιτσιπά, αφού το στιγμιότυπο με τίτλο «The Greek and the Roman vase» τον δείχνει να πλησιάζει το αντικείμενο ώστε να το θαυμάσει και κάπου εκεί ακολουθεί η σύγχυση και το ατύχημα. Αρχικά, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φαίνεται να… πείθεται πως έφταιγε ο ίδιος για το περιστατικό, ενώ και η αντίδραση της κοπέλας δίπλα του, τον… βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση.
Οι αντιδράσεις των υπολοίπων
Στο βίντεο των Ιταλών καταγράφηκαν και οι αντιδράσεις των υπόλοιπων αθλητών φυσικά. Η Ίγκα Σβιόντεκ κάλυψε το στόμα της από έκπληξη πριν ξεσπάσει σε γέλια, ενώ ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έσπευσε να… βγάλει την ουρά του έξω από το περιστατικό λέγοντας στα ιταλικά: «Non l’ho toccato» («Δεν το άγγιξα»).
Priceless…
…the vase and their reactions. 🤭#IBI26 | @atptour | @WTA | @TennisTV pic.twitter.com/fNJ6KsyMt0
— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2026
Η Αρίνα Σαμπαλένκα με τη σειρά της έδειξε να μην πιστεύει τι συνέβη, ενώ ο Λορέντσο Μουζέτι… λογοκρίθηκε στο μοντάζ, αφού η πρώτη του αντίδραση ήταν να βρίσει!
