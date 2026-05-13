NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά τελικά δεν πέρασε
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το NBA έκλεισε την έρευνα για τη μη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους αγώνες των Μιλγουόκι Μπακς στο φινάλε της regular season του NBA.
Σύμφωνα με το ESPN, η λίγκα έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος επιβολής κυρώσεων στα «Ελάφια» για την… απενεργοποίηση του Αντετοκούνμπο, ο οποίος δηλωνόταν μεν ως τραυματίας, αλλά ο ίδιος δήλωνε δημόσια ότι μπορούσε να παίξει.
Η ιστορία κράτησε αρκετές εβδομάδες, με τον «Greek Freak» να αισθάνεται έτοιμος να αγωνιστεί, παρά το γεγονός ότι οι Μπακς είχαν μείνει εκτός των play in. Η ομάδα του Γουισκόνσιν επέμενε ωστόσο πως ο σούπερσταρ της δεν βρισκόταν σε άρτια αγωνιστική κατάσταση ώστε να επιστρέψει στο παρκέ μετά τον τραυματισμό του.
Οι δύο πλευρές βρέθηκαν έτσι σε… αντίθετα στρατόπεδα και το ΝΒΑ αποφάσισε να διεξάγει έρευνα προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, αφού οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί ως προς τη μη χρησιμοποίηση υγιών παικτών (σ.σ. το λεγόμενο «load management»), ώστε αντίστοιχα να αποφευχθεί και το φαινόμενο του «tanking» των ομάδων. Δηλαδή την σκόπιμη προσπάθειά τους να χάσουν ματς, ώστε να έχουν καλύτερες πιθανότητες για μια από τις πρώτες επιλογές του NBA Draft.
- Ο κύβος ερρίφθη για Μαρτίνες – Η Λίβερπουλ έτοιμη για το μεγάλο «μπαμ»
- Γιατί έμεινε εκτός ο Βεζένκοφ από το παιχνίδι με τον Κολοσσό
- Ο Σέρχιο Ράμος πήρε αντί 450 εκατ. ευρώ τη Σεβίλλη
- Super League: Live η 5η αγωνιστική των playoffs 5-8
- LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
- Παναθηναϊκός: Στο ξενοδοχείο με την ομάδα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (vid)
- Η Μπέτις θα παίξει στο επόμενο Champions League και το πανηγύρισε με… Μίστερ Μπιν! (pic)
- Ιστορικό ορόσημο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: Φτάνει τα 400 ματς πρωταθλήματος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις