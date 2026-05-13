Η Μπέτις θα παίξει στο επόμενο Champions League και το πανηγύρισε με… Μίστερ Μπιν! (pic)
Μετά τη νίκη επί της Έλτσε με 2-1, η Ρεάλ Μπέτις εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν.
Η ομάδα της Ανδαλουσίας θα βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το μακρυνό 2005.
Το κλίμα είναι πανηγυρικό, με τον Ίσκο να δακρύζει και τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να βιώνει άλλη μια μεγάλη στιγμή στην πλούσια καριέρα του.
Οι Ανδαλουσιάνοι είχαν έμπνευση μετά την μεγάλη επιτυχία τους κι έτσι έκαναν ένα τρομερό ποστάρισμα στα social media. Μια κλασική σκηνή από τον αγαπημένο Μίστερ Μπιν την οποία παραλληλίζει με την έξοδο της Μπέτις στ’ αστέρια!
Δείτε την ανάρτηση της Μπέτις με τον Μίστερ Μπιν:
Hi, @ChampionsLeague 😁 pic.twitter.com/Th6YxYdoLO
— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 12, 2026
