Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το «Ocean Link» μεταξύ Κω και Αστυπάλαιας
Η παρενόχληση έγινε δια ασυρμάτου κατά τη διάρκεια εργασιών πόντισης καλωδίων - Από την ελληνική πλευρά, απάντησε η φρεγάτα «Αδρίας»
Παρενόχληση μέσω ασυρμάτου του πλοίου Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή χωρικά ύδατα, περί τα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας επιχείρησε τουρκική πυραυλάκατος.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο in η τουρκική πυραυλάκατος, η οποία βρίσκεται σε απόσταση κάποιων ναυτικών μιλίων, υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας, και βάση των ισχυρισμών του θα έπρεπε να έχει εκδώσει NAVTEX η τουρκική πλευρά.
Στο μήνυμα της τουρκικής πυραυλάκατου απάντησε η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας», η οποία παρενέβη επίσης μέσω ασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link δεν βρίσκεται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας.
Το Ocean Link συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του με την τουρκική πυραυλάκατο να έχει αποχωρήσει από το σημείο.
Υπενθυμίζεται πως τα μηνύματα τέτοιου τύπου σε πλοία που εκτελούν εργασίες πόντισης καλωδίων από τουρκικά σκάφη είναι πάγια τακτική της Άγκυρας, η οποία με αυτό τον τρόπο επιχειρεί να αμφισβητήσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα
