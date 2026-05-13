Παραιτήθηκε με αιχμές από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Παραίτηση από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία, με αιχμές, υπέβαλε η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του κόμματος.

«Βόμβα» Γκελεστάθη στο κόμμα της Πειραιώς

Με επιστολή της προς τον πρόεδρο Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε την απόφασή της και την γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook, τονίζοντας ότι οι πρόσφατες εξελίξεις την οδήγησαν στην αποχώρηση.

Όπως ανέφερε, η παραίτηση αποτελεί πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής της.

Η ίδια επισημαίνει ακόμη «πως αφενός η παράταξη συνέχεται με ιδέες, αρχές και αξίες από τις οποίες δε θα αποστώ όσο ζω και είναι έννοια ευρύτερη του κόμματος το οποίο ενίοτε συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία».

Σημειώνει πως «το κόμμα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά όχημα υπηρέτησης της Πατρίδας και των πολιτών της τουλάχιστον για όσους δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό αλλά και για όσους δεν έχουν σκελετούς στη ντουλάπα τους».

Τέλος, μεταξύ άλλων, ευχαριστεί εκ βάθους καρδίας «όσες και όσους πίστεψαν στο πρόσωπό μου και συμπορεύθηκαν μαζί μου στους ατομικούς αγώνες μου με την πεποίθηση πως δεν τους πρόδωσα ποτέ, με την ευχή πως δεν τους απογοήτευσα ποτέ και με την πίστη πως θα έρθει ο καιρός να ξανανταμώσουμε σε κοινές μάχες για τα ιδανικά μας».