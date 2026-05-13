Eurovision 2026: Ξεσήκωσε το κοινό ο Akylas και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Εδώ και εβδομάδες θεωρείται ένα από τα φαβορί για να… σηκώσει το τρόπαιο και ο Akylas δεν απογοήτευσε τους θαυμαστές του. Ο έλληνας καλλιτέχνης ξεσήκωσε το κοινό στο Wiener Stadthalle της Βιέννης και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

Ο Α’ ημιτελικός ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερες εκπλήκεις -αν εξαιρέσεις την πρόκριση του Βελγίου- με τα φαβορί να παίρνουν από νωρίς την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου. Ο Akylas έδωσε ένα εντυπωσιακό σόου και καταχειροκροτήθηκε στην αυστριακή πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα γνώρισε την αποθέωση στα social media, με τους χρήστες να του ζητούν να το… φέρει στην Ελλάδα.

Από τις πιο ωραίες στιγμές της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Βίκυς Λέανδρος. Η αγαπημένη μουσικός, επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision και ερμήνευσε το L’Amour Est Bleu μετά από 59 χρόνια – το κομμάτι με το οποίο εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967 και κέρδισε την 4η θέση στη Eurovision.

Η Βίκυ Λέανδρος κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού, με μια εμφάνιση γεμάτη νοσταλγία.

Εκτός του έλληνα μουσικού, όλα τα φαβορί του σημερινού ημιτελικού πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Σαββάτου – εννοείται και η Φινλανδία.

Κατά την διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ στη σκηνή του Wiener Stadthalle, την ώρα που ο Noam Bettan ερμήνευε το «Michelle», πολλοί ήταν αυτοί που αποδοκίμαζαν, φωνάζοντας «free Palestine» και «σταματήστε τη γενοκτονία».

Οι 15 χώρες που πήραν την πρόκριση από τον Α’ ημιτελικό