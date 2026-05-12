Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποφάσισε να μην αγωνιστεί με την Εθνική Σλοβενίας στα καλοκαιρινά παράθυρα της FIBA, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς -τραυματίας αυτή την εποχή- δίνει μάχη για την κοινή επιμέλεια των παιδιών του, εξηγώντας στη γραπτή του δήλωση ότι ήταν δύσκολο να δει τις κόρες του τους προηγούμενους οκτώ μήνες. Έτσι, αποφάσισε να μην αγωνιστεί με την Εθνική προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί με τα παιδιά του.

The Lakers’ Luka Dončić announced tonight via Instagram that he will not play for Slovenia’s national team this summer in FIBA World Cup qualifying to spend as much offseason time as possible with his two daughters as he continues to try to secure joint custody. pic.twitter.com/0D9DzKKJRM — Marc Stein (@TheSteinLine) May 12, 2026

Αναλυτικά, η δήλωση του Λούκα Ντόντσιτς:

«Αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο από οτιδήποτε και πάντα θα έρχονται πρώτες στη ζωή μου. Όσο συνεχίζω να δουλεύω σκληρά για την κοινή τους επιμέλεια, έχω αναγκαστεί να κάνω μία δύσκολη απόφαση ανάμεσα στο να παίξω για την Εθνική Σλοβενίας και να είμαι με τις κόρες μου το καλοκαίρι. Δυστυχώς, μου ήταν πολύ δύσκολο να τις δω τους προηγούμενους οκτώ μήνες.

Έχω δώσει τα πάντα εκπροσωπώντας τη Σλοβενία και είμαι απογοητευμένος που δεν θα είμαι σε θέση να παίξω για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι κόρες μου και οι ευθύνες μου ως πατέρας είναι η προτεραιότητά μου».