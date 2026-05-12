Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.
- Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
- Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Λούκα Ντόντσιτς αποφάσισε να μην αγωνιστεί με την Εθνική Σλοβενίας στα καλοκαιρινά παράθυρα της FIBA, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς -τραυματίας αυτή την εποχή- δίνει μάχη για την κοινή επιμέλεια των παιδιών του, εξηγώντας στη γραπτή του δήλωση ότι ήταν δύσκολο να δει τις κόρες του τους προηγούμενους οκτώ μήνες. Έτσι, αποφάσισε να μην αγωνιστεί με την Εθνική προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί με τα παιδιά του.
The Lakers’ Luka Dončić announced tonight via Instagram that he will not play for Slovenia’s national team this summer in FIBA World Cup qualifying to spend as much offseason time as possible with his two daughters as he continues to try to secure joint custody. pic.twitter.com/0D9DzKKJRM
— Marc Stein (@TheSteinLine) May 12, 2026
Αναλυτικά, η δήλωση του Λούκα Ντόντσιτς:
«Αγαπώ τις κόρες μου περισσότερο από οτιδήποτε και πάντα θα έρχονται πρώτες στη ζωή μου. Όσο συνεχίζω να δουλεύω σκληρά για την κοινή τους επιμέλεια, έχω αναγκαστεί να κάνω μία δύσκολη απόφαση ανάμεσα στο να παίξω για την Εθνική Σλοβενίας και να είμαι με τις κόρες μου το καλοκαίρι. Δυστυχώς, μου ήταν πολύ δύσκολο να τις δω τους προηγούμενους οκτώ μήνες.
Έχω δώσει τα πάντα εκπροσωπώντας τη Σλοβενία και είμαι απογοητευμένος που δεν θα είμαι σε θέση να παίξω για τη χώρα μου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι κόρες μου και οι ευθύνες μου ως πατέρας είναι η προτεραιότητά μου».
- Σοκάρει ο Χάσενχουτλ: «Παραλίγο να πεθάνω από τον χανταϊό»
- Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
- Πορτογαλία: Τρομερό ξύλο σε ματς του πρωταθλήματος μπάσκετ με 11 αποβολές και παρέμβαση εισαγγελέα (vid)
- Πάρτι, αλκοόλ, «αέριο γέλιου» και escorts: Σκάνδαλο στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τεό Ερναντέζ (vids)
- Super League: Κορυφώνεται η μάχη για την παραμονή με την 8η αγωνιστική των play out
- Γιαμάλ: Τα… έσπασε στη φιέστα της Μπαρτσελόνα με σημαία Παλαιστίνης και «μήνυμα» κατά της Ρεάλ (vids)
- NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)
- Volley League: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός της επόμενης σεζόν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις