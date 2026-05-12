«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Το απόγευμα της Δευτέρας, κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε το δίκτυο υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, μία από τις βασικές έγνοιες των διοργανωτών ήταν να μπορεί να τον βλέπει και να τον ακούει καθαρά η κυρία Κατερίνα Σωτηρίου.

Η κυρία Κατερίνα μίλησε με τον Αλέξη Τσίπρα όταν εκείνος κατέβηκε από τη σκηνή της εκδήλωσης στο Χαλάνδρι

Η 96χρονη γυναίκα, η οποία κινείται με αμαξίδιο, είχε εκφράσει έντονα την επιθυμία της να βρεθεί στο Θέατρο της Ρεματιάς προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον πρώην πρωθυπουργό.

Λόγω του συνωστισμού που επικρατούσε ωστόσο, στέκονταν μπροστά της άθελα τους άλλοι άνθρωποι από το κοινό, οπότε υπήρχε σταθερά η μέριμνα των ατόμων της φύλαξης να απομακρύνονται, καθώς όπως εξηγούσαν ευγενικά για εκείνη ήταν αδύνατο να κινηθεί με την ίδια ευελιξία ώστε να βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα.

«Λίγα λόγια και πάρα πολύ όμορφα»

«Ο Αλέξης μου έχει δημιουργήσει πάρα πολλές καλές εντυπώσεις ως άνθρωπος. Και ως άνθρωπος και ως πολιτικός, είναι καλός κυβερνήτης», δήλωσε στο Orange Press Agency, εξηγώντας γιατί θέλησε να παρευρεθεί στην εκδήλωση παρά τις δυσκολίες. Η ομιλία όπως ανέφερε, ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες της: «Λίγα λόγια και πάρα πολύ όμορφα».

Αυτή της την εντύπωση είχε την ευκαιρία να τη μεταφέρει και στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, όταν εκείνος κατέβηκε από τη σκηνή και αντάλλαξαν λίγα λόγια. «Του ευχήθηκα πρώτα – πρώτα να φτάσουμε γρήγορα στην Ιθάκη», είπε, προσθέτοντας ότι εκείνος της απάντησε με σιγουριά: «Και βέβαια θα φτάσουμε!».

Η ίδια μάλιστα τον χαρακτήρισε στη συνέχεια «δεύτερο Καποδίστρια για την Ελλάδα», ενώ αντίθετα, δεν φάνηκε να τρέφει την ίδια εκτίμηση απέναντι στον νυν πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. «Αλίμονό μας αν μείνει ο Μητσοτάκης. Χαθήκαμε» σημείωσε.

