«Η Γαλατασαράι δίνει 35 εκατ. ευρώ για τον Καρέτσα» (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα αναμένεται να απασχολήσει αρκετά την ποδοσφαιρική Ευρώπη το καλοκαίρι που μας έρχεται, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να βρίσκεται στις λίστες κορυφαίων ομάδων μεταξύ των οποίων και η Γαλατασαράι, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή την στιγμή στη Γηραιά Ήπειρο.

Η Γκενκ το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και έχει κοστολογήσει τον 18χρονο ποδοσφαιριστή γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ, και δεν μοιάζει διατεθειμένη να πέσει παρακάτω. Το γεγονός αυτό πάντως δεν φαίνεται να επηρεάζει τους… μνηστήρες με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να έχει συνάντηση μαζί του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Βέλγιο.

Δημοσίευμα από την Τουρκία όμως έρχεται να εμπλέξει τον Καρέτσα με τη Γαλατασαράι! Όπως αναφέρει η «Fanatik», οι πρωταθλητές της γειτονικής μας χώρας είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα 35 εκατομμύρια που ζητά η Γκενκ και να κάνουν το… κόλπο γκρόσο με τον Έλληνα διεθνή.

Οπως τονίζεται μάλιστα, ο προπονητής Οκάν Μπουρούκ και ο πρόεδρος Ντουρσούν Οζμπέκ ενδέχεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη βελγική ομάδα το προσεχές διάστημα ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία.