«Η Γαλατασαράι δίνει 35 εκατ. ευρώ για τον Καρέτσα» (pic)
Η Γαλατσαράι είναι το νέο όνομα που… προστέθηκε στη λίστα των ενδιαφερόμενων για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τους Τούρκους να είναι έτοιμοι να δώσουν 35 εκατομμύρια ευρώ στην Γκενκ.
Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα αναμένεται να απασχολήσει αρκετά την ποδοσφαιρική Ευρώπη το καλοκαίρι που μας έρχεται, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να βρίσκεται στις λίστες κορυφαίων ομάδων μεταξύ των οποίων και η Γαλατασαράι, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή την στιγμή στη Γηραιά Ήπειρο.
Η Γκενκ το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και έχει κοστολογήσει τον 18χρονο ποδοσφαιριστή γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ, και δεν μοιάζει διατεθειμένη να πέσει παρακάτω. Το γεγονός αυτό πάντως δεν φαίνεται να επηρεάζει τους… μνηστήρες με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να έχει συνάντηση μαζί του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Βέλγιο.
Δημοσίευμα από την Τουρκία όμως έρχεται να εμπλέξει τον Καρέτσα με τη Γαλατασαράι! Όπως αναφέρει η «Fanatik», οι πρωταθλητές της γειτονικής μας χώρας είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα 35 εκατομμύρια που ζητά η Γκενκ και να κάνουν το… κόλπο γκρόσο με τον Έλληνα διεθνή.
Οπως τονίζεται μάλιστα, ο προπονητής Οκάν Μπουρούκ και ο πρόεδρος Ντουρσούν Οζμπέκ ενδέχεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη βελγική ομάδα το προσεχές διάστημα ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία.
⚽ Galatasaray, Genk’in genç yıldızı Konstantinos Karetsas için düğmeye bastı.
📍 Sarı-kırmızılıların, Avrupa devlerinin peşindeki 18 yaşındaki futbolcu için yüksek bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.https://t.co/nrug0bcrBo pic.twitter.com/V1riqPVTjf
— Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 11, 2026
