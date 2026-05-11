Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ήταν τον Μάιο του 1940, όταν ο Ζακ Χάουντστικερ, παίρνει τη δύσκολη -αλλά αναγκαία- απόφαση να εγκαταλείψει το Άμστερνταμ μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Ο 42χρονος συλλέκτης, εκτός από το σπίτι και την πατρίδα του, θα αναγκαστεί να αφήσει πίσω του τη τεράστια συλλογή έργων τέχνης – μια από τις πιο διάσημες της Ευρώπης.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, η συλλογή του Χάουντστικερ θα γίνει το «ιερό δισκοπότηρο» για τους συλλέκτες και τους ντετέκτιβ τέχνης. Κατά την απελευθέρωση της Ολλανδίας το 1945, κανένα από τα έργα δεν βρισκόταν στη θέση του. Ο Χέρμαν Γκέρινγκ και η… παρέα του είχα λεηλατήσει, χαρίσει και πουλήσει τα πάντα.

Οι απόγονοι του Χάουντστικερ έχουν καταφέρει να εντοπίσουν και να ανακτήσουν ένα σημαντικό κομμάτι της συλλογής, μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της αγνοείται.

Ωστόσο εδώ και λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ένας ακόμα πίνακας της συλλογής εντοπίστηκε. Πρόκειται για το «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού» του Τουν Κέλντερ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NL Times (@nltimes.nl)

Την ανακάλυψη έκανε ο Άρθουρ Μπραντ, γνωστός ντετέκτιβ έργων τέχνης, ο οποίος είπε πως ο πίνακας βρίσκεται στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού αρχηγού των SS Χέντρικ Σέιφαρντ και τόνισε πως αυτή είναι η πιο περίεργη υπόθεση σε όλη του την καριέρα.

Όπως αποκάλυψε ο Μπραντ, ένας άνδρας από την οικογένεια του Σάιφαρν ήρθε σε επαφή μαζί του και του αποκάλυψε ότι έχει δει τον πίνακα του Κέλντερ. Σύμφωνα με τον ντετέκτιβ το έργο βρισκόταν στα χέρια της εγγονής του ολλανδού Ναζί.

«Είναι έργο από συλλογή εβραίων, κλεμμένο. Δεν είναι προς πώληση για αυτό μην το πεις πουθενά» φέρεται να είπε η εγγονή του Σέιφαρντ στον συγγενή της.

«Νιώθω ντροπή. Ο πίνακας πρέπει να επιστρέψει στην οικογένεια του Χάουντστικερ» είπε ο άνδρας, που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, στον Μπραντ.

An artwork plundered by the Nazis from the world-famous Goudstikker collection has surfaced in the family of a notorious SS collaborator in the Netherlandshttps://t.co/rhm6JQAi4s — TRT World (@trtworld) May 11, 2026

Σύμφωνα με τον Ολλανδικό Τύπο, η εγγονή του Σέιφαρντ, βρίσκεται σε συζητήσεις για την επιστροφή του έργου. «Τον κληρονόμησα από τη μητέρα μου. Τώρα καταλαβαίνω πως οι συγγενείς του Χάουντστικερ θα τον θέλουν πίσω. Δεν το ήξερα αυτό» φέρεται να είπε.

Αυτό είναι το δεύτερο έργο από τη διάσημη συλλογή του ολλανδοεβραίου συλλέκτη που εντοπίζεται τους τελευταίους μήνες. Τον περασμένο Σεπτέμβριο οι Αρχές είχαν εντοπίσει Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο σε ένα σπίτι της Αργεντινής.

* Κεντρική φωτογραφία: Ο Χέρμαν Γκέρινγκ ενώ βγαίνει από την γκαλερί Χάουντστικερ στο Άμστερνταμ το 1941 | Πηγή: Wikimedia Commons