Συνταξιοδότηση: Ρεκόρ αιτήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026 – Έφτασαν τις 58.213
Συνταξιοδότηση: Ρεκόρ αιτήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2026 – Έφτασαν τις 58.213

Ο αριθμός των αιτήσεων για συνταξιοδότηση είναι ο υψηλότερος από το 2017, έτος έναρξης λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ

Κώστας Παπαδής
Απανωτά ρεκόρ αποχωρήσεων καταγράφει από την αρχή του έτους το κύμα αποχωρήσεων προς τη συνταξιοδότηση, προδιαγράφοντας μια ακόμη χρονιά υψηλών ποσοστών υποψηφίων συνταξιούχων.

Μόνο κατά τον μήνα Μάρτιο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι υποβλήθηκαν 21.214 νέες αιτήσεις για συνταξιοδότηση

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους τριμήνου, Ιανουάριο – Μάρτιο καταγράφηκαν συνολικά 58.213 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός που συνιστά ρεκόρ από το 2017, έτος έναρξης λειτουργίας του e-ΕΦΚΑ.

Μόνο κατά τον μήνα Μάρτιο, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», δείχνουν οτι υποβλήθηκαν 21.214 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πρόκειται για την υψηλότερη μηνιαία επίδοση για το τρέχον έτος. Οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 2.851 σε σχέση με τον Φεβρουάριο και κατά 5.405 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του προηγουμένου έτους 2025.

Όλα αυτά προδιαγράφουν γεγονός μια τη σταθερά ανοδική πορεία καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρώτο τρίμηνο του 2025, οι αιτήσεις είναι αυξημένες κατά 10.172. Εφόσον διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός, εκτιμάται ότι οι συνολικές αιτήσεις για το σύνολο του έτους ενδέχεται να υπερβούν τις 230.000, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό των 212.151 αιτήσεων που είχε καταγραφεί το 2021.

Αναφορικά με τη σύνθεση των νέων αιτήσεων, σχεδόν οι μισές (46% ή 9.733 αιτήσεις) αφορούν συντάξεις γήρατος. Ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου (19%), αναπηρικές συντάξεις (19%), αιτήσεις για παραπληγικό επίδομα (13%) και σε μικρότερο βαθμό οι αιτήσεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου (3%).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών οι εργαζόμενοι επιλέγουν μαζικά να αποχωρήσουν από την εργασία τους, είτε γιατί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, είτε για να αξιοποιήσουν της δυνατότητα αύξησης του μηνιαίου εισοδήματός τους με τη συνέχιση της εργασίας τους ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Παραλλήλως κατά τη λήψη της απόφασης συνυπάρχει και ο φόβος για το ενδεχόμενο μελλοντικών αλλαγών στα όρια ηλικίας.

Πέραν τούτου η αυξητικής τάση εξόδου προς την συνταξιοδότηση, ενδέχεται να συνεχισθεί και κατά την επόμενη τριετία, καθώς το συνταξιοδοτικό σύστημα βρίσκεται εν πολλοίς σε φάση ωρίμανση των δικαιωμάτων πολλών ασφαλισμένων γεννημένων τη δεκαετία 1955-1965.

Τα όρια

Δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης έχουν όσοι εργαζόμενοι έχουν 40 έτη ασφάλισης και συμπληρώνουν τουλάχιστον το 62ο έτος της ηλικίας, καθώς και όσοι συμπληρώνουν το 67ο έτος ανεξαρτήτως των ετών ασφάλισης.

Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται από το άθροισμα της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης. Για ολόκληρη την εθνική σύνταξη απαιτούνται τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, ενώ με τουλάχιστον 15 έτη ο ασφαλισμένος λαμβάνει μέρος αυτής.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης που είναι αντίστοιχου τω ετών ασφάλισης και του μέσου μισθού των αποδοχών από το 2002 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής του.

Πηγή: ΟΤ

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Ορμούζ: Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα»

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Μαρία Βουργάνα
Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
