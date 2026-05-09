ΣΥΡΙΖΑ για drone στην Λευκάδα: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες κ. Μητσοτάκη;
«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες. Το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ
Μία σειρά ερωτημάτων για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στην Λευκάδα θέτει προς την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτώντας προσωπικά τον πρωθυπουργό ποιος ελέγχει τελικά τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες.
«Η είδηση για την ανεύρεση από αλιείς θαλάσσιου drone, με αναμμένη μηχανή, που μετέφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, σε ακτή της Λευκάδας, προκαλεί εύλογη ανησυχία», τονίζει η Κουμουνδούρου και αναρωτιέται «πώς είναι δυνατόν μια αυτοπροωθούμενη βόμβα να κάνει βόλτες δίπλα σε ελληνικές ακτές και οι αρχές να μην έχουν πάρει χαμπάρι;».
«Οι κατόπιν εορτής καθησυχαστικές δηλώσεις μοιάζουν αστείες», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει πως «το Λιμενικό Σώμα, το υπ. Ναυτιλίας, το υπ. Εθνικής Άμυνας οφείλουν εξηγήσεις, και τις οφείλουν άμεσα:
– »Πώς βρέθηκε ένα τέτοιο πολεμικό όπλο να πλέει ανενόχλητο στα χωρικά μας ύδατα και γιατί δεν εντοπίστηκε έγκαιρα; Ποιος το άφησε, και με ποιο σκοπό;
– »Ελέγχει κανείς τη δραστηριότητα ξένων κρατών στις περιοχές δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους;
– »Τι θα πράξει η ελληνική κυβέρνηση όταν διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έφτασε το πλωτό drone στη Λευκάδα».
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει, επίσης, ότι οφείλει να κάνει «μια ακόμα συσχέτιση: Το συγκεκριμένο ανησυχητικό γεγονός έρχεται μόλις μερικές μέρες μετά την ανενόχλητη δραστηριότητα ισραηλινών πολεμικών πλοίων κατά διεθνών ακτιβιστών, με παρεμπόδιση και κατάληψη των σκαφών τους και απαγωγή εκατοντάδων ανθρώπων, σε περιοχή ευθύνης των ελληνικών αρχών για έρευνα και διάσωση», κάνοντας λόγο για «μια πράξη πειρατείας με την πλήρη και απροκάλυπτη ανοχή του ελληνικού κράτους και της κυβέρνησης Μητσοτάκη».
«Πειρατικές επιδρομές και πολεμικές δραστηριότητες από ξένες χώρες, μερικά μίλια από τις ακτές της χώρας μας. Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, κ. Μητσοτάκη;», ρωτά ο ΣΥΡΙΖΑ τον πρωθυπουργό.
